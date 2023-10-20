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  •   Bitcoin’de Yaşanan Yükselişe Eşlik Edecek Üç Altcoin: BNB, TON ve ADA Grafiklerini İnceliyoruz

Bitcoin’de Yaşanan Yükselişe Eşlik Edecek Üç Altcoin: BNB, TON ve ADA Grafiklerini İnceliyoruz

Özet

  • Kripto para piyasasında olumlu haber akışı fiyatlanmaya devam ediyor.
  • Özellikle Bitcoin ve Ripple cephesinde yaşanan gelişmeler yatırımcılara umut oluyor.
  • Peki altcoin piyasasında bu momentum devam edebilir mi? Birlikte inceledik.
  • Piyasaya Etkisi: Pozitif
23:25
20 Ekim 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Bitcoin iki ayın sonunda 20 Ekim’de ilk defa 30.000 doların üzerine çıktı. Bu durum Bitcoin’in yukarı yönlü bir harekete meyilli olduğunu gösterirken Grayscale Investments’ın yeni bir spot Bitcoin ETF’i için SEC’e başvurması bu yükselişi tetiklemiş olabilir. Peki Bitcoin ile birlikte altcoin’lerde de bu yükseliş momentumunu devam edecek mi?

BNB Grafik Analizi

Binance’in yerel token’ı BNB 16 Ekim’de düşüş trendi çizgisinden aşağı kırıldı ancak BNB fiyatında yatırımcıların 20 günlük EMA seviyesi olan 210 doların altına düşmesine izin vermemesi olumlu bir durum. Bu gelişme ise rallilerde kar satışları yapılmasından düşüşlerde alım yapılmaya doğru evrilen önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Yatırımcılar bu tercihleri ile bir kez daha fiyatı düşüş trendi çizgisinin üstüne çekmeye ve fiyatı korumaya çalışacak. Eğer başarılı olurlarsa BNB/USD paritesinde 235 dolar hızlı bir yükselişle görülebilir ve ardından fiyat 250 dolar’a kadar çıkabilir.

Cardano Grafik Analizi

Cardano 19 Ekim’de bir kere daha 0,24 dolar seviyesinde güçlü desteğe geriledi ve bu seviyede yatırımcılardan güçlü bir destek gördü. RSI seviyesinde pozitif sapma ise düşüş momentumunun bu paritede azaldığını gösteriyor. ADA fiyatı güçlü bir engel olarak karşısına çıkabilecek bir hareketli ortalama seviyesine yükseldi. Yatırımcılar bu direnci kırmayı başarabilirse ADA/USD paritesinde önce 0,27 dolar seviyesi ve ardından 0,28 dolar seviyesi görülebilir.

Fiyat 0,28 dolar seviyesinden satışla karşılaşırsa birkaç gün boyunca bir aralık oluşturabileceğine işaret edecektir. Aşağı yönde ayıların düşüşün fitilini ateşlemesi için fiyatı 0,24 dolar seviyesinin altına çekmek zorunda. ADA grafiğinde bir sonraki destek ise 0,22 ve 0,20 dolar seviyeleri.

Toncoin Grafik Analizi

TON 12 Ekim’de %61,8 Fibonacci seviyesi olan 1,98 doların altına indi. Ancak ayılar bu zayıflıktan yaranamadı ve boğalar düşüşü satın alarak 17 Ekim’de fiyatı tekrar 1,98 doların üzerine çıkarmayı başardı. Ayılar TON/USD paritesinde 2,20 dolar seviyesinde oluşan toparlanmayı durdurmayı çalışıyor ancak boğalar bu seviyede fiyatı hareketli ortalamaların altına düşürmüyor. Bu durum birçok yatırımcı tarafından fark edildi ve TON için düşüşler bir fırsat olarak değerlendirilmeye başlandı.

Eğer TON fiyatı 2,20 dolar seviyesinin üzerine çıkarsa, TON/USD paritesinde omuz baş omuz formasyonu tamamlanacaktır. Bu yapının hedef seviyesi ise 2,47 dolar seviyesidir. Bu olumlu görüş ile birlikte fiyatın 1,89 dolar altına gerilemesi bu formasyonu geçersiz kılacaktır.

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