Kripto paraların lideri olan BTC üzerinden yapılan madencilik faaliyetlerinde son zamanlarda gözle görülür bir artış yaşandığı vurgulanıyor.

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Zincir üstü veriler, Bitcoin madencilik hashrate’inin 30 günlük hareketli ortalamasının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmaya yakın olduğunu gösteriyor. CryptoQuant adına yapılan gönderide bir analist tarafından belirtildiği gibi, BTC madencilik hashrate son günlerde daha yüksekten hareket ediyor.

Mining Hashrate Nedir

Mining hashrate, Bitcoin ağına bağlı toplam bilgi işlem gücü miktarını ölçen bir gösterge olarak tanımlanabilir. Bu metriğin değerinin yükselmesi, madencilerin daha fazla makineyi çevrimiçi hale getirdiğinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Böyle bir eğilim, madencilerin ya artan kârlılık nedeniyle ya da gelecekte BTC fiyatının yükselişe geçeceğine olan inançları nedeniyle şu anda blok zincirini çekici bulduklarını göstermektedir.

Öte yandan, göstergedeki düşüş trendi madencilerin şu anda makinelerini ağdan ayırdıklarını gösteriyor. Bu tür bir eğilim, madencilerin BTC madenciliği yapmayı o kadar da kârlı bulmadıkları anlamına gelmekte. Şimdi, son birkaç yıl içinde 30 günlük hareketli ortalama Bitcoin madencilik hashrate eğilimini gösteren bir grafik şu şekilde görülmekte:

Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, Bitcoin hashrate’inin 30 günlük MA değeri son birkaç aydır düşüşteydi.

Göstergenin değerindeki bu düşüş, BTC fiyatındaki çöküş nedeniyle madenci kârlılığının düşmesinden kaynaklanıyordu. Madenciler, genellikle işletme maliyetlerini (elektrik faturaları gibi) fiat olarak ödedikleri için sabit BTC ödüllerinin USD değerine bağlı olarak işlem yaparlar.

Bitcoin’de yaşanan düşüş, maliyetlerin artması ve benzeri sebeplerle yaşanan gelir düşüşleri, birçok madencinin kayıplarını azaltmak için makinelerini çevrimdışı hale getirmelerine sebep oldu.

Ancak geçtiğimiz ay göstergenin değeri tekrar yukarı doğru keskin bir ivme kazandı ve birkaç ay önce belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. Metrik bu mevcut yörüngeyi sürdürürse, yeni bir ATH yapabilir. Madenci duyarlılığının olumluya kayması, Bitcoin fiyatı için yükseliş sonucuna yol açabilir.

BTC Fiyatı

Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin’in fiyatı son yedi günde %13 artışla 22350 dolar civarında seyrediyordu. Geçtiğimiz ay boyunca kripto %6 değer kaybetti. Aşağıda, son beş gün içinde BTC fiyatındaki eğilimi gösteren bir grafik bulunmakta.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.