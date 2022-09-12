Reklam
Al / Sat

Bitcoin Mining Hashrate Yükseliyor! Bir Boğa Göstergesi Olabilir Mi?

Kripto paraların lideri olan BTC üzerinden yapılan madencilik faaliyetlerinde son zamanlarda gözle görülür bir artış yaşandığı vurgulanıyor.
23:00
12 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Zincir üstü veriler, Bitcoin madencilik hashrate’inin 30 günlük hareketli ortalamasının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmaya yakın olduğunu gösteriyor. CryptoQuant adına yapılan gönderide bir analist tarafından belirtildiği gibi, BTC madencilik hashrate son günlerde daha yüksekten hareket ediyor.

Mining Hashrate Nedir

Mining hashrate, Bitcoin ağına bağlı toplam bilgi işlem gücü miktarını ölçen bir gösterge olarak tanımlanabilir. Bu metriğin değerinin yükselmesi, madencilerin daha fazla makineyi çevrimiçi hale getirdiğinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Böyle bir eğilim, madencilerin ya artan kârlılık nedeniyle ya da gelecekte BTC fiyatının yükselişe geçeceğine olan inançları nedeniyle şu anda blok zincirini çekici bulduklarını göstermektedir.

Öte yandan, göstergedeki düşüş trendi madencilerin şu anda makinelerini ağdan ayırdıklarını gösteriyor. Bu tür bir eğilim, madencilerin BTC madenciliği yapmayı o kadar da kârlı bulmadıkları anlamına gelmekte. Şimdi, son birkaç yıl içinde 30 günlük hareketli ortalama Bitcoin madencilik hashrate eğilimini gösteren bir grafik şu şekilde görülmekte:

Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, Bitcoin hashrate’inin 30 günlük MA değeri son birkaç aydır düşüşteydi.

Göstergenin değerindeki bu düşüş, BTC fiyatındaki çöküş nedeniyle madenci kârlılığının düşmesinden kaynaklanıyordu. Madenciler, genellikle işletme maliyetlerini (elektrik faturaları gibi) fiat olarak ödedikleri için sabit BTC ödüllerinin USD değerine bağlı olarak işlem yaparlar.

Bitcoin’de yaşanan düşüş, maliyetlerin artması ve benzeri sebeplerle yaşanan gelir düşüşleri, birçok madencinin kayıplarını azaltmak için makinelerini çevrimdışı hale getirmelerine sebep oldu.

Ancak geçtiğimiz ay göstergenin değeri tekrar yukarı doğru keskin bir ivme kazandı ve birkaç ay önce belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. Metrik bu mevcut yörüngeyi sürdürürse, yeni bir ATH yapabilir. Madenci duyarlılığının olumluya kayması, Bitcoin fiyatı için yükseliş sonucuna yol açabilir.

BTC Fiyatı

Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin’in fiyatı son yedi günde %13 artışla 22350 dolar civarında seyrediyordu. Geçtiğimiz ay boyunca kripto %6 değer kaybetti. Aşağıda, son beş gün içinde BTC fiyatındaki eğilimi gösteren bir grafik bulunmakta.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
İlgili Yazılar
Dikkat! Analist Beklenen Bitcoin Hareketi İçin Bu Endeksi İşaret Etti!
Dikkat! Analist Beklenen Bitcoin Hareketi İçin Bu Endeksi İşaret Etti!
Kıdemli Analistten Bitcoin Yorumu: Düşüş Trendi Kırılabilir!
Kıdemli Analistten Bitcoin Yorumu: Düşüş Trendi Kırılabilir!
Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?
Endeks Açıklandı, Bitcoin Çakıldı! Düşüş Başka Nelere Yansıdı?
Justin Trudeau’dan Kriptoya Kırmızı Işık! Peki Kanada Ne Yapacak?
Justin Trudeau’dan Kriptoya Kırmızı Işık! Peki Kanada Ne Yapacak?
Merge Öncesi Ethereum Bitcoin’in Koltuğunu Mu Sallıyor?
Merge Öncesi Ethereum Bitcoin’in Koltuğunu Mu Sallıyor?
Kripto Dünyasında Büyük Yükseliş! Kimler, Neden Zarar Etti?
Kripto Dünyasında Büyük Yükseliş! Kimler, Neden Zarar Etti?
Bitcoin, Ethereum ve Ripple! Bu Coinlerde Yükseliş Kalıcı Mı?
Bitcoin, Ethereum ve Ripple! Bu Coinlerde Yükseliş Kalıcı Mı?
Uzmanlar Bitcoin (BTC)’nin 2022’deki Yörüngesi Hakkında Ne Düşünüyor?
Uzmanlar Bitcoin (BTC)’nin 2022’deki Yörüngesi Hakkında Ne Düşünüyor?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bored Ape Kolları Sıvadı! NFT Ve Müzik Dünyası Hazır!
NFT Dünyasına Reddit Dokunuşu! Kurucu Ortaktan Büyük Adım!
Ronin NFT Satışları İlk Kez 1 Milyon Doların Altına Düştü!
Dünyaca Ünlü Oyun Şirketi Ubisoft NFT’leri Oyunculara Kabul Ettirebilecek Mi?
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022