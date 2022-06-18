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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta sonuna düşüş yönlü bir ivme ile başladı ve kaydettiği son değer kayıplarının ardından 20.400 dolar seviyelerine geriledi. Ethereum (ETH), son 24 saatte ortalama %2,5 değer kaybetti ve 1.075 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 925 milyar dolara geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 88 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde

Hafta sonuna düşüş yönlü bir ivme ile başlayan Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 20.400 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’in 20.400 dolar seviyelerine gerilemesinin ardından düşüş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 24 saatte %2,5 değer kaybetti ve 1.075 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri ise 925 milyar dolara geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 88 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 212 dolar, Cardano (ADA) 0,48 dolar, XRP 0,32 dolar, Solana (SOL) 30 dolar, Polkadot (DOT) 7,18 dolar ve Avalanche (AVAX) ise 15,9 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin devam etmesi ile çoğu altcoin, düşüş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandırdı. Arweave (AR), Chainlink (LINK), Curve DAO Token (CRV), Flow (FLOW) ve Aave (AAVE) ise kaydettikleri değer kayıpları ile birlikte CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında en yüksek oranlarda değer kaybeden kripto para birimleri oldu.