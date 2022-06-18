Türkiye'de çok fazla yatırımcısı bulunan HNT token ve XMR token için analistler tarafından yapılan araştırma gelecekleri hakkında bilgi veriyor.

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HNT, dünkü seanstaki kayıpların ardından toparlandığı için Cuma günü bir haftanın en yüksek seviyesine doğru ilerliyor. Fiyatlar şimdi, son üç güne göre arttı, XMR‘den ise yaklaşık iki hafta içinde ilk kez yükseliş geldi.

Helyum (HNT)

Perşembe günkü seansta fiyatları vuran kırmızı bir dalganın ardından boğaların piyasaya yeniden girmesiyle HNT bugün bir miktar yükselerek işlem gördü.

Dünkü seansta en düşük 9.97 doları takiben HNT/USD, günün erken saatlerinde 11.42 dolarlık gün içi zirvesine tırmandı.

Hareket, HNT’nin 10 dolarlık direnç seviyesinin üzerine geri döndüğünü görüyor ve şimdi 11.90 dolarda yedi günlük bir zirveye gidiyor gibi görünüyor.

Yazı yazılırken, önceki boğaların pozisyonlarını boşaltması ve bunun yerine kazanç sağlamayı seçmesi nedeniyle HNT şu anda 11.16 dolar civarında işlem görüyor.

Buna rağmen, mevcut kısa vadeli momentum yükselişini sürdürüyor ve 14 günlük RSI’yi aşırı satım seviyelerinden uzaklaştırıyor.

Monero (XMR)

Haziran ayı, şimdiye kadar ayın çoğunluğu için kırmızı bir dönem geçiren token ile XMR traderlerı için yükselişten çok uzaktı.

XMR/USD Cuma günü erken saatlerde 116.16 dolara yükseldi ve bu, fiyatların 104.82 dolardan işlem görmesinin ardından 24 saatten kısa bir süre sonra geldi.

Bu hareket, Monero’nun iki haftalık bir süre boyunca düşük seviyelere hareket ettiğini gören bir çizgiyi takip ediyor.

Bu düşüşlerin bir sonucu olarak, XMR hafta başında Eylül 2020’den bu yana en düşük noktasına geri döndü, ancak bugünkü artışın ardından şimdi bu noktanın biraz üzerinde olduğumuzu belirtebiliriz.

Bu seviyenin bir destek seviyesi olup olmayacağı veya ayıların yeni fiyat tabanı için düşüşü tetikleyip tetiklemeyecekleri henüz belli değil.

Dün 21.45’te düştükten sonra, RSI şimdi marj olarak 25.30 direncinin altında seyrediyor ve bu noktanın kırılması durumunda 120 dolara doğru bir hareket görebiliriz.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.