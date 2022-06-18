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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 20.000 doların altına geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’in 20.000 doların altına gerilemesinin ardından düşüş yönlü bir ivme kazandı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son düşüş yönlü fiyat hareketlerinin ardından anlık olarak 992 dolar seviyelerine iğne atarken, kripto para piyasasının toplam değeri ise 925 milyar dolara geriledi. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 170 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), 20.000 Doların Altına Geriledi

Hafta sonuna düşüş yönlü bir ivme ile başlayan ve kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 20.000 doların altına gerileyen Bitcoin (BTC), yazının yazıldığı an itibarıyla 19.335 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, Bitcoin’in 20.000 dolarına altına gerilemesinin ardından düşüş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandırdı. Ethereum (ETH), anlık olarak 992 dolar seviyelerine iğne attı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 925 milyar dolara geriledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 202 dolar, Cardano (ADA) 0,46 dolar, XRP 0,32 dolar, Solana (SOL) 28 dolar, Polkadot (DOT) 6,9 dolar ve Avalanche (AVAX) ise 15,2 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan lider kripto para birimi Bitcoin’in 20.000 doların altına gerilemesi ile birlikte de kripto para piyasasındaki volatilite önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 170 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.