Bitcoin fiyatı, 2017'de kaydedilen ikonik bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 20 bin doların altına düştü. Düşüş devam edecek mi, sırada ne var?

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Bitcoin fiyatı, 2017’de kaydedilen ikonik bir önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 20 bin doların altına düştü. Bu düşüş, daha fazla düşüşün yaşanacağı ve dev kripto para şirketlerinin bir bir iflas ettiği söylentilerinin ortasında geldi.

Bitcoin Fiyatındaki Düşüş Sürüyor

Haftalıkta peş peşe 9 negatif haftalık kapaBitcoin fiyatı, 2020’nin Aralık ayından beri ilk kez 20 bin doların altına geriledi. En büyük kripto para, yazım sırasında Binance borsasında 19 bin 326 dolardan işlem görüyor. BTC‘de 2017 sonunda tüm zamanların en yüksek seviyesi ortalama 19 bin 700 dolar ile kaydedilmişti.

Bitcoin, 2021’in Kasım ayında 69 bin dolarla tarihi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana değerinin yüzde 72,07’sini kaybetti. Önceki ayı piyasalarında ATH noktasından dibin gelmesi için yüzde 80’lik düşüşler kaydedilmiş olması fiyatın daha da düşeceği yönünde yorumlanıyor. İçinde bulunan ayı piyasasında da tepeden dibe yüzde 80’lik düşüş senaryonun bir kez daha tekrar edilmesi durumunda fiyat 12-13 bin dolara bandına kadar gerileyebilir.

Bitcoin‘in hafta sonunun ilk gününün erken saatlerinde güçlü bir şekilde korunan ve önemli bir psikolojik seviye olarak gösterilen 20 bin doların altına düşmesi tasfiyeleri de beraberinde getirdi. Vadeli işlemler piyasalarında 24 saatte 125 milyon dolardan fazla tasfiye yaşandı.

Altcoin’lerdeki Kayıplar Derinleşiyor

Bitcoin’in düşüş trendine girmesi altcoin‘leri çok daha büyük oranda sarstı. Yazım sırasında bin dolardan işlem gören en büyük altcoin Ethereum, 16 Kasım 2021 tarihinde 4 bin 891 dolarla kaydettiği tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana değerinin yüzde 79,51’ini kaybetti. Birçok altcoin, ATH’ından bu yana değerinin yüzde 95’inden fazlasını kaybetti.

BTC’nin öncülüğündeki kripto para piyasasındaki çöküş piyasadan trilyonlarca dolarlık çıkışla tetiklendi. 3 trilyon dolara kadar çıkan toplam piyasa değeri yazım sırasında 842 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.