FBI özel ajanı Sean Ragan’ın yaptığı son açıklamalara göre, kötü niyetli kişiler şimdi de bu platform üzerinden faaliyet yürütüyor.

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FBI özel ajanı Sean Ragan yaptığı son açıklamalarda, kripto yatırım planları için LinkedIn kullanan dolandırıcıların “önemli bir tehdit” olduğunu dile getirdi. Yapılan açıklamalara göre kötü niyetli kişiler sahte profiller oluşturuyor ve LinkedIn kullanıcılarına mesaj gönderiyor. Zamanla güven kazandıktan sonra ise özellikle kayıp yaşayan kripto para kullanıcılarını hedef alıyorlar.

Yatırımcılar Dikkat!

CNBC’ye verdiği demeçte, San Francisco ve Sacramento, California’dan sorumlu FBI özel ajanı Sean Ragan, artık LinkedIn’in de kötü niyetli kripto para dolandırıcıları tarafından kullanıldığını ifade etti. Bu noktada Ragan, LinkedIn kullanıcılarının buy önemli tehdide karşı çok dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

Bunların yanında Ragan, FBI’ın kripto dolandırıcılığında bir artış gördüğünü ve aktif soruşturmalar yürüttüğünü ancak açık davalar hakkında yorum yapamayacağını söyledi.

Öte yandan rapora göre, dolandırıcılar sahte profiller oluşturuyor ve LinkedIn kullanıcılarına mesaj gönderiyor, zamanla güvenlerini kazanıyor ve sonunda büyük kayıplara yol açan dolandırıcılık niyetli kripto yatırımları yoluyla para kazanmalarına yardımcı olmayı teklif ediyor.

Bunlara ek olarak LinkedIn yaptığı açıklamalarda, platformda bir dolandırıcılık artışı olmasına rağmen, LinkedIn üyelerini kötü aktörlerden korumak amacıyla dünyanın dört bir yanından emsal şirketler ve devlet kurumlarıyla çalıştıklarını ifade etti. Platform yaptığı açıklamalarda, “Bir üye bir dolandırıcılıkla karşılaşırsa veya bir dolandırıcılığın kurbanı olursa, bize ve yerel kolluk kuvvetlerine bildirmelerini rica ediyoruz.” sözlerini kullandı.

Önlem Alınıyor Mu?

Rapora göre LinkedIn, 2021 yılında 32 milyon sahte hesabı sildiğini ve otomatik savunmasının aynı dönemde toplam 70,8 milyon spam ve dolandırıcılığın %99,1’ini yakaladığını söyledi.

Bunlara ek olarak Küresel Dolandırıcılıkla Mücadele Örgütü’nün faillerin çoğunu Güneydoğu Asya’ya kadar takip ettiği ifade ediliyor. Ancak ne olursa olsun her zaman ifade ettiğimiz gibi yatırımcıların mutlaka araştırma yaparak yatırımlarını oluşturması bu gibi durumların önlenmesi açısından büyük önem arz ediyor.