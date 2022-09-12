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Mike Novogratz: Kripto Paralara 4,2 Trilyon dolarlık Destek Yolda!

Kripto para yatırımcıları bunu duyduğunda çok şaşıracak. Mike öyle bir şey söyledi ki herkes gerçek olmasını diliyor.
18:40
12 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları kulaklarına inanamayacak ancak Mike kısa süre önce büyük bir müjdeyi sızdırdı. Kripto para piyasaları için bundan sonraki fiyat katalizörü ne olacak? Bireysel yatırımcıları yıllardır piyasa zaten içine çekiyor ve kulaktan duyup gelen, piyasaya giren yatırımcıların sayısı ciddi seviyeye ulaştı. Artık daha fazlasına ihtiyaç var ve Mike bunun olacağını söylüyor.

Kripto Paralara Akın

Galaxy Investment CEO’su Mike Novogratz, yaklaşık 4,2 trilyon dolarlık net varlık yöneten Fidelity’nin bazı müşterilerini kripto paralara yönlendireceğine dair duyumlar aldığını söyledi. Bu son derece önemli çünkü kripto paralara yıllardır hazırlık yapan Fidelity eğer hizmet verdiği müşterileri kripto paralara yönlendirirse bu ciddi bir yükselişin de zeminini hazırlayacaktır. Kripto para piyasalarının büyümesine önemli destek anlamına gelen bu hareket henüz Fidelity tarafından doğrulanmadı.

Bireysel yatırımcılar dilerse kripto para borsaları üzerinden yatırım yapabiliyor. Ancak birçok milyoner yatırımcı bu seçeneği son derece riskli buluyor. Borsa hackleri, güvenilir olmayan fonlara yatırım, borsaların müşteri varlıkları üzerindeki aşırı yetkileri ve daha fazlası onları caydırıyor. Peki ya Fidelity onlara “gelin ve diğer enstrümanlara yatırım yaptığınız gibi bizim platformumuz üzerinde kripto paraları portföyünüze ekleyin” derse? Bu senaryo imkansız değil ve kripto paraların rahat bir nefes alması için resmi duyuru ciddi katkı sağlayabilir.

Fidelity Kripto Para

Trilyon dolarlık şirketler arasında kripto paraları en erken keşfeden ve onlarla ilgili çalışmalar yapan şirket Fidelity’dir. Kabaca 4,2 trilyon dolarlık net varlık yöneten şirket yıllardır özellikle Bitcoin konusunda çalışmalarına devam ediyor. Yatırım fonları, ETF başvuruları ve daha fazlası için mesai harcadır. Her birkaç ayda bir Fidelity’nin üst düzey yöneticilerinin kripto paraların geleceğine dair yaptıkları iyimser açıklamaları zaten sizlerle paylaşıyoruz.

Henüz regülasyonlar olgunlaşmadığı için çok daha cesur adımlar atamayan şirket, yakın zamanda bireysel ve kurumsal yatırımcıları kripto paralara yönlendirebilir. Özellikle kurumsal yatırımcılar ABD ve AB bölgesindeki kripto düzenlemelerin olgunlaşmasını bekliyor. Bunun temelinde ise ilerleyen süreçte karşılaşabilecekleri yasal zorluklar var. Kripto paraların vergilendirilmesi, hangilerinin menkul kıymet olduğu ve hatta hangilerinin (AML sebebiyle) potansiyel suç unsuru olduğu netleşmiş değil. Regülasyonlar ve ardından gelen potansiyel yatırımcı akını bir sonraki boğa döngüsünün fitilini ateşleyebilir. Fidelity eğer yukarıda bahsi geçen hazırlığı doğrularsa muhtemelen regülasyonlar da yakında duyurulacaktır.

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