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  •   Analiz Tek Bir Noktayı İşaret Etti! 31 Mayıs’ta Cardano (ADA) Bu Seviyede Olacak!

Analiz Tek Bir Noktayı İşaret Etti! 31 Mayıs’ta Cardano (ADA) Bu Seviyede Olacak!

Cardano ile ilgili gelen fiyat tahminleri yatırımcıyı üzebilir. Peki bu fiyatlara gerçekten ulaşılması nelere bağlı olabilir?
12:20
4 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki genel atmosfere uygun olarak Cardano (ADA) fiyatı, son haftalarda görülen fiyat hareketleri ile ara sıra düşüşlerle zarara uğrayan ancak yıl başından bu yana %60’lık kazancını koruyan kripto trader’larını ve yatırımcılarını bir sonraki olası hareketini merak etmeye iten mütevazı ilerlemeler kaydediyor.

Gerek yatırımcıları gerekse yaratıcıları tarafından büyük destekler alan ve gelişimi konusunda her gün yeni bir sayfa açan Cardano’da fiyat hareketi belki de yatırımcıların beklediği yönde olmayabilir. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak ileri tarihli bir fiyat tahmini için ünlü uygulamaya başvuruldu.

Cardano Fiyat Tahmini

Tüm bunlar göz önünde bulundurularak, Cardano’nun gelecekteki fiyatını 31 Mayıs 2023 için tahmin etmek üzere makine öğrenimi algoritmalarına dayanan ve 4 Mayıs’ta erişilen verilere göre o tarihte 0,3741 dolara ulaşacağını öngören kripto para izleme ve tahmin platformu PricePredictions’ın görüşlerine başvuruldu. Bu fiyat, altcoin’in şu anda sahip olunan fiyattan daha düşük bir seviyede işlem göreceği anlamına geliyor olabilir.

Başka bir deyişle, hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), ortalama gerçek aralık (ATR), Bollinger Bantları (BB), göreceli güç endeksi (RSI) ve diğerleri gibi teknik göstergeleri dikkate alan algoritmalar, Cardano fiyatının Mayıs ayı sonuna kadar %5 düşeceğini öngörüyor.

Cardano Fiyat Analizi

Yazım saatine göre Cardano, 4 Mayıs’ta alınan en son grafiklere göre, son yedi gün içinde yaşadığı %1,92’lik kayba rağmen, son 24 saatte %2,26 ve bir önceki aya göre %1,5 artışla 0,3938 dolar fiyatla işlem görüyordu.

Cardano’nun makine algoritmasının öngördüğü gibi Mayıs sonunda düşüp düşmeyeceği ya da trendi tersine çevirip diğer yönde hareket edip etmeyeceği, ekosistemindeki Djed stablecoin protokolünün en son dağıtımı gibi diğer gelişmelerin yanı sıra kripto ve makro sahnesindeki genel atmosfere bağlı olabilir. Bunun yanı sıra Bitcoin’de yaşanabilecekler ve genel dünya ekonomisinin yansımaları da fiyat üzerinde yaşanabilecekleri şekillendirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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