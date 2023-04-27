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  •   İlk 10 İçerisinde En Çok Bu Altcoin Yükseldi! Piyasa Yükseldi Düştü O Bana Mısın Demedi!

İlk 10 İçerisinde En Çok Bu Altcoin Yükseldi! Piyasa Yükseldi Düştü O Bana Mısın Demedi!

Kripto paraların dakikalar içerisinde yaşadığı inanılmaz fiyat hareketi belki de hacimli altcoin'ler içerisinde bir tek onu etkilemedi.
14:55
27 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto varlık piyasası inanılmaz olaylar yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün büyük bir toparlanma rallisine tanık olduktan sonra dakikalar içerisinde gözle görülür bir düşüş yaşadı. Hemen arkasından ise gelen haberler doğrultusunda yeniden bir yükseliş yaşandı. Tüm bu olaylar Mt. Gox olayına bağlı olarak ABD’nin elinde bulundurduğu Bitcoin’lerin satışı ile ilgili gelen haberin ardından yaşandı.

Ancak Cardano (ADA), tüm bu olaylar yaşanırken ve diğer altcoin’ler piyasanın genel düşüşüne eşlik ederken kaydettiğinde yeşil endekslerle birlikte resmen piyasaya meydan okudu.

Cardano Fiyatında Son Durum

Cardano fiyatı, yaşanan bu son piyasa olaylarının ortasında yükseliş duygularını yansıtan ani bir artışa tanık oldu. Ortalama 0,382 dolar fiyatla işlem gören ADA, fiyatının 0,411 dolardan işlem görmesine neden olan büyük bir artış kaydetti. Cardano fiyatı son 24 saatte %3’ten fazla arttı. ADA, yazının yazıldığı zaman aralığında ortalama 0,407 dolar fiyattan işlem görmeye devam ediyor.

Verilere göre, 24 saatlik işlem hacmi %106’lık büyük bir artışla 533 milyon dolara ulaştı. Bununla birlikte, Cardano son 30 gün içinde ilk 10 kripto arasında en çok kazanan oldu. ADA fiyatı son 30 günde %15’in üzerinde artış gösterirken, Bitcoin fiyatı sadece %3 arttı.

Cardano Vakfı Çalışmalarını Sürdürüyor!

Cardano Vakfı, son gönderisinde tüm hisse havuzu operatörlerini (SPO’lar) zincir üzerinde bir anket deneyine katılmaya davet etti. Vakıf bu hamlesiyle birlikte yaşanacak olanların, Cardano’nun geleceğinin şekillendirilmesine yardımcı olacağı bildirildi.

Cardano Vakfı, SPO’lar için zincir içi anketi Voltaire olarak adlandırdı. Bu, tamamen merkezi olmayan ve kendi kendini idame ettiren bir ağa geçiş olarak açıklanıyor. Bununla birlikte, uygulama tamamlandığında, anketler temsilci temsilcilerin (DReps) değerlendirmesine sunulacaktır. Bu, aldıkları destek miktarıyla orantılı bir etkiye sahip olabilir.

Tüm bunlar yaşanırken Bitcoin fiyatı ise 29.000 doların hemen üzerinde seyretmeye devam ediyor. Fiyat 1 gün içerisinde 30.000 dolar seviyelerine yükselip daha sonrasında 27.000 dolar seviyelerine gerilemişti.

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