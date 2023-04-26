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  •   2 Tanesi İlk 10 İçinde! Hepsi Yükseldi Ama Bu 3 Altcoin Patlama Yaptı! Yükseliş Hangi Altcoin’lere Yaradı?

2 Tanesi İlk 10 İçinde! Hepsi Yükseldi Ama Bu 3 Altcoin Patlama Yaptı! Yükseliş Hangi Altcoin’lere Yaradı?

Belki de yaşanan bankacılık krizinden olacak ki Bitcoin inanılmaz bir yükseliş yaşadı. Bu yükseliş yanında altcoin'leri de hareketlendirdi.
19:55
26 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası bir kez daha patlama yaşıyor. En büyük token’lardan bazılarındaki inanılmaz hareketlerin öncülük ettiği sektör, yatırımcıların bankacılık sistemi ve ABD dolarına yönelik risklere karşı korunmaları için potansiyel bir yol olarak ilgide bir artış gördü.

Bunun başlıca nedeni, kazançlarını bildirdikten ve 100 milyar dolardan fazla mevduat çıkışı gösterdikten sonra bu sabah %30’dan fazla düşüş gösteren First Republic (FRC -%18,89) bankasının hisselerindeki hızlı düşüş oldu. Çarşamba günü saat 11:15 itibariyle, Solana, Cardano ve Litecoin son 24 saat içinde sırasıyla %8,6, %9,1 ve %3,6 artış göstererek ilk 15 kripto arasında en çok kazananlar arasında yer aldı.

Bitcoin Nasıl Yükseldi?

Yatırımcıların son yıllarda dijital varlıklara yönelmesinin birçok nedeni bulunuyor. Elbette, bu varlık sınıfının pandemi sonrası dönemde en büyük büyüme hisselerine kıyasla sağladığı inanılmaz yükseliş, sektöre sermaye girişleri için önemli bir katalizör oldu.

Ancak kripto safları Bitcoin gibi kripto para birimlerini ellerinde tutmaya devam etmek için başka yatırım tezlerine güvenme eğiliminde olabilirler. Birçok kripto yatırımcısının benimsediği temel kavramlardan biri, kripto para birimlerinin geçmişte bocalayan bankacılık sistemine bir alternatif sağlayabileceği fikridir.

Bitcoin 2009 yılında, büyük ölçüde büyük durgunluk ve buna yol açan bankacılık krizinin bir sonucu olarak doğdu. 2011’de piyasaya sürülen Litecoin, yatırımcılar için çok erken bir seçenekti ve ağları arasındaki birçok benzerlik nedeniyle genellikle Bitcoin’in daha küçük bir versiyonu olarak görülüyor.

Ancak, Bitcoin ve Litecoin’in on yıldan uzun bir süre önce sahneye çıkmasından bu yana, birçoğu önceki boğa piyasası sırasında daha da fazla avantaj sağlayan başka fayda üreten projeler ortaya çıktı.

Solana ve Cardano, akıllı sözleşmelerin benimsenmesi ve bu zaman diliminde merkezi olmayan finansın (DeFi) büyümesi nedeniyle yıllar içinde etkileyici bir kullanıcı büyümesi gören iki proof-of-stake blockchain projesi oldu.

Kripto Paralar Şimdi Ne Durumdalar

Kripto yatırımcıları, Solana ve Cardano’nun son 24 saat içinde yaptığı hamlelerin en iyi kripto paraları geride bıraktığını fark edebilir, bu da proof of stake token’larına kıyasla bu iki DeFi projesine olan ilginin yüksek kaldığını gösteriyor. Litecoin, Bitcoin’den daha düşük performans göstermiş olsa da, bugüne kadar %32’den fazla artış gösterdi ve bu da yatırımcıların güvenlik ticaretini daha yükseğe taşımak için kullanabileceği bir token olduğunu gösteriyor.

Solana ve Cardano’nun sağladığı fayda ve piyasa değerine göre ilk 10 kripto projesi olma statüleri, döviz ve bankacılık riskine karşı korunmak isteyen kurumsal yatırımcılardan sermaye girişine yol açabilir. Bugün, bu tez gerçekleşiyor gibi görünüyor ve su tutup tutmadığını görmemiz gerekecek.

Ancak şimdilik, kripto yatırımcılarının belki de dalgayı yönlendiren önemli bir katalizörü var. Bu doğrultuda, yatırımcıların en azından yakın vadede bu ivme dalgasını yakalamak için daha yüksek büyüme oranlarına sahip projeler araması beklenilebilir.

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