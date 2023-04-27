Kripto para piyasasındaki yüksek volatilitenin de etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 350 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

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Dün akşam saatlerinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 27.500 dolar seviyelerine gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği değer artışların hemen ardından yeniden sert yükselişler kaydederek 29.000 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 350 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 27.500 dolar seviyelerine gerilemesinin hemen ardından yeniden yükselişe geçti ve 29.000 dolar fiyat seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde düşük oranlarda değer kayıpları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1885 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarkertCap (CMC) verilerine göre 1,19 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın güncel verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 350 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’deki yüksek volatilite ile birlikte aynı zamanda kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de gün içerisinde düşük oranlarda değer kayıpları kaydetti ve kripto para piyasası da güne düşüş ile başladı. Terra Classic (LUNC), Dash (DASH), EOS, NEAR Protocol (NEAR) ve Algorand (ALGO) CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimleri oldu.

Öte yandan piyasadaki bu düşüşe karşın gün içerisinde yükseliş yönlü bir ivme yakalayan kripto para birimleri de oldu. Injective (INJ), Render Token (RNDR), Cronos (CRO), WOO Network (WOO), Nexo (NEXO) ise yine CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saat içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto varlık arasında yer aldı.