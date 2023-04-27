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Dev kripto para borsası Binance’in kurucu ortağı ve CEO’su Changpeng Zhao (CZ), Bloomberg’in servetinin 28.2 milyar dolar olduğu yönündeki son haberini yalanlayarak “Rakamlar tamamen yanlış” açıklamasında bulundu. Zhao, servetiyle ilgili yapılan haberi ilk kez yalanlamıyor. Geçmişte de bu yöndeki birçok haberi yalanlamıştı.

“Rakamlar Tamamen Yanlış”

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance‘in kurucu ortağı ve CEO’su CZ, servetiyle ilgili yapılan son haberi de yalanladı. CZ, Bloomberg tarafından 25 Nisan’da yayınlanan ve 28.2 milyar dolar serveti ile finans kategorisinde dünyanın en zengin üçüncü kişisi olduğunu yönündeki haber hakkında açıklama yaptı. CZ, “Rakamlar tamamen yanlış” şeklinde tweet atarken, “Benim bu kadar servetim yok. Bunu neden yaptıklarını bilmiyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca FUD, sahte haberler, saldırılar gibi şeyleri görmezden gelin anlamına gelen kişisel kodu “4”ü de açıklamasına ekledi.

Binance CEO’su geçmişte birçok kez servetiyle ilgili yapılan haberlere karşı çıkarak yalanlamıştı. 2022’nin Haziran ayında The Guardian’ın Bloomberg Milyarderler Endeksi’nin sunduğu tahmine dayanarak servetinin 6 ayda 75 milyar dolardan fazla azalarak 20.6 milyar dolara düştü haberi üzerine açıklama yapan CZ, “Bu rakamları nasıl buldukları hakkında hiçbir fikrim yok. Servetimin sadece tahminlerden ibaret olduğunu anlamanız gerekiyor. Cüzdanıma baktığımda bu rakamların hiçbirine yakın bir noktada olmadığını görüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

CZ, yine 2022’nin Ekim ayında Business Insider’ın servetinin 30 milyar dolar olduğu haberini de yalanlamıştı.

Servetinin Ne Kadar Olduğu Belirsizliğini Koruyor

Şimdiye kadar serveti hakkında birçok tahminde bulunulsa da CZ‘nin servetinin gerçekte ne kadar olduğu belirsizliği koruyor. Forbes, 2022’nin Nisan ayında CZ’nin servetininin 65 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini bildirmişti. Bloomberg Milyarderler Endeksi ise 2022’nin Ocak ayında Bitcoin ve Binance’in kendi altcoin’i BNB‘yi kapsayan kişisel kripto paralarının hesaba katmadığını belirterek CZ’nin servetinin 96 milyar dolar olduğu tahmininde bulunmuştu.

Bir dönem bazı endüstri uzmanları ve analistleri CZ’nin servetinin 200 milyar dolar olduğu ve serveti ile Elon Musk ve Vladimir Putin’i gölgede bırakarak dünyanın en zengin insanı olduğunu tahmininde bulunacak kadar ileriye gitseler de Binance CEO’su tüm bu iddiaları yalanladı.