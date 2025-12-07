BITCOIN (BTC)

50 Yıllık Analistten Soğuk Bitcoin Tahmini: 59.000 Dolar Uyarısı Geldi

Özet

  • Deneyimli analist Peter Brandt, Bitcoin için 81.852 ve 59.403 dolar seviyelerini olası hedef olarak belirledi.
  • Analiste göre bu düşüş Fed politikalarına aşırı iyimser fiyatlamanın doğal sonucu.
  • Kurumsal yatırımcıların pozisyon değişiklikleri ise süreci hızlandırabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


50 yıllık piyasa tecrübesiyle tanınan usta analist Peter Brandt, son Bitcoin (BTC) $86,989.86 grafiğinde yatırımcıları tedirgin edecek bir tablo sundu. Haftalık görünüm beş dalgalı bir yükselişin ardından kırılmış bir eğri ve güncel seviyelerin çok altında iki olası iniş bölgesine işaret ediyor. Brandt’a göre bu bölgelerden ilki 81.852 dolar, diğeri ise 59.403 dolar civarında bulunuyor.

İçindekiler
1 Fed’in Gölgesinde Aşırı İyimserliğin Bedeli
2 Kurumsal Hamleler Satışları Hızlandırabilir

Fed’in Gölgesinde Aşırı İyimserliğin Bedeli

Deneyimli analist Brandt verdiği düşüş hedeflerini bir panik göstergesi olarak değil, aşırı genişlemiş bir rallinin ardından gelen doğal bir “temizlik” olarak nitelendiriyor. Ona göre piyasa bitmeyen bir faiz indirimi hikayesini fiyatlarken gereğinden fazla öne koştu. Brandt’ın değerlendirmesi 2025’in son döneminin 2021’in sonuna benzer bir tablo sunduğu yönünde ancak bu kez roller değişmiş durumda. O dönem sıkılaşma beklentileri konuşulurken bugün gevşeme söylemi öne çıkıyor.

Bitcoin Analizi

Birçok varlık faizlerin hızla düşeceği varsayımıyla halihazırda yüksek fiyatlardan işlem görüyor. Kripto para piyasası da aynı mantıkla hareket ederek gelecekteki indirimleri şimdiden fiyatlara yansıttı. Brandt’a göre bu Fed’in bir sonraki toplantısında “soğuk” bir ton takınması halinde düzeltmeyi kaçınılmaz kılabilir.

Kurumsal Hamleler Satışları Hızlandırabilir

Brandt’ın tahminini destekleyen bir başka unsur ise kurumsal yatırımcıların strateji değişikliğine gidebileceği ihtimali. Örneğin büyük Bitcoin rezervleriyle bilinen Strategy gibi şirketlerin likiditenin daralması durumunda pozisyonlarını yeniden düzenlemesi olasılığı bulunuyor. Böyle bir adım analistin haritasında zaten belirlenmiş olan düşüş sürecini hızlandırabilir.

S&P 500 endeksi yıl içinde yüzde 20’nin üzerinde düşse de kısa sürede toparlanmıştı. Bitcoin ise ters yönde, fazla ısınmış bir eğri boyunca tırmanışını sürdürdü. Brandt’a göre bu eğrinin artık destek sağlamadığı açık. Dolayısıyla 81.000–59.000 dolar aralığına uzanacak bir geri çekilme abartılı bir senaryo değil, piyasanın fazla havasını atma süreci olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
