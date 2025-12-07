BINANCE

Dev Altcoin’de Rezervler Eriyor: Binance’de Sessiz Çıkış

Özet

  • Binance’in 37'nci Proof of Reserves raporuna göre BTC rezervi yüzde 4, BNB rezervi yüzde 4,06 arttı.
  • ETH rezervi yüzde 1,32, USDT rezervi ise yüzde 1,24 azaldı.
  • Genel tablo kullanıcıların Bitcoin ve BNB’ye yönelirken stablecoin ve ETH pozisyonlarını azalttığını ortaya koydu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


İçeriği yapay zeka ile özetle

Binance’in 1 Aralık 2025 tarihli 37’nci Proof of Reserves raporu borsa kullanıcılarının varlık dağılımındaki dikkat çekici değişimleri ortaya koydu. Wu Blockchain‘in üzerinden geçtiği rapora göre Bitcoin (BTC) $86,989.86 ve BNB rezervlerinde artış olurken, Ethereum (ETH) $2,804.64 ve Tether (USDT) tarafında düşüş oldu.

İçindekiler
1 Bitcoin ve BNB Rezervleri Güç Kazandı
2 Ethereum ve USDT Tarafında Düşüş Dikkat Çekici

Bitcoin ve BNB Rezervleri Güç Kazandı

Binance’in paylaştığı verilere göre kullanıcıların BTC varlıkları Kasım başındaki 593.852 adet BTC seviyesinden Aralık başında 617.620 adet BTC’ye yükselerek yüzde 4 artış gösterdi. Bu, yaklaşık 23.768 adet BTC’lik bir net girişe işaret ediyor. Artış borsaya yönelik yatırımcı güveninin yeniden güçlendiğini ve piyasa volatilitesine rağmen kullanıcıların Bitcoin’de pozisyon artırdığını gösteriyor.

Binance Rezerv Raporu

Benzer şekilde borsanın altcoin‘i olan BNB rezervi de 37.88 milyon adetten 39.42 milyon adete çıkarak yüzde 4,06’lık bir yükseliş kaydetti. BNB rezervindeki artış Binance ekosistemi içindeki kullanım hacminin büyümesiyle ilişkilendiriliyor. Staking, Launchpad ve Blockchain içi ücret ödemeleri gibi alanlarda altcoin’in yoğun biçimde kullanılması talebi destekleyen temel faktörler arasında görülüyor.

Bu iki varlıktaki rezerv artışı piyasa oyuncularının Binance üzerindeki güvenini ve uzun vadeli kripto para tutma eğilimini yansıtıyor. Özellikle BTC rezervindeki büyüme spot ETF akışları ve yıl sonu portföy düzenlemeleriyle de desteklenmiş olabilir.

Ethereum ve USDT Tarafında Düşüş Dikkat Çekici

Aralık ayı tablosunun diğer yüzünde ise düşüş yaşayan iki büyük varlık bulunuyor. Binance kullanıcılarının Ethereum bakiyeleri Kasım’daki 4.09 milyon adet ETH’den 4.04 milyona gerileyerek yüzde 1,32 azaldı. Yaklaşık 54.257 adet ETH’lik çıkış yatırımcıların kar alımını veya DeFi faaliyetlerine yönelmesiyle açıklanıyor. Ethereum ekosistemindeki güncellemeler öncesinde yaşanan bu düşüş kısa vadeli belirsizliklerin kullanıcı davranışına yansıması olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca stablecoin cephesinde USDT rezervi 34.73 milyar dolardan 34.30 milyar dolara indi ve yüzde 1,24’lük bir azalış kaydetti. 430 milyon dolarlık bu düşüş likidite yönetimi ve kullanıcıların alternatif varlıklara geçişini gösteriyor. Stablecoin çıkışları genellikle piyasa risk iştahındaki artışla eşzamanlı görülür. Bu da yatırımcıların alım fırsatlarını değerlendirdiği bir döneme işaret ediyor olabilir.

ETH ve USDT’deki azalma Binance’in genel rezerv gücünü zayıflatmasa da kullanıcı davranışlarındaki farklılaşmayı gözler önüne seriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Fed Belirsizliği Bitcoin’i Sıkıştırdı: Piyasa Nefesini Tuttu

Altcoin’de Fiyat Grafiği Patlamaya Hazır: Düşen Takoz Formasyonu Yükseliş Sinyali Veriyor

Bitcoin Yükseliyor Ama Ağlar Sessiz: Kripto Para Kullanıcıları Nereye Kayboldu?

12 Yıl Önce Şaka, Bugün 22 Milyar Dolar: Popüler Altcoin’in Akıl Almaz Hikayesi

50 Yıllık Analistten Soğuk Bitcoin Tahmini: 59.000 Dolar Uyarısı Geldi

“XRP Army” Şokta: Dev Analiz 10 Dolar Umudunu Sildi

Tom Lee Bombayı Patlattı: Altcoin Kralı Yüzde 550 Yükselecek

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı “XRP Army” Şokta: Dev Analiz 10 Dolar Umudunu Sildi
Bir Sonraki Yazı 50 Yıllık Analistten Soğuk Bitcoin Tahmini: 59.000 Dolar Uyarısı Geldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Fed Belirsizliği Bitcoin’i Sıkıştırdı: Piyasa Nefesini Tuttu
BITCOIN (BTC)
Altcoin’de Fiyat Grafiği Patlamaya Hazır: Düşen Takoz Formasyonu Yükseliş Sinyali Veriyor
Cardano (ADA)
Kripto Donarken XRP Alev Alev: Ağ Hızı Tarihi Rekora Ulaştı
RIPPLE (XRP)
Bitcoin Yükseliyor Ama Ağlar Sessiz: Kripto Para Kullanıcıları Nereye Kayboldu?
Kripto Para

Lost your password?