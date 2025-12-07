Dev Altcoin’de Rezervler Eriyor: Binance’de Sessiz Çıkış



Binance’in 1 Aralık 2025 tarihli 37’nci Proof of Reserves raporu borsa kullanıcılarının varlık dağılımındaki dikkat çekici değişimleri ortaya koydu. Wu Blockchain‘in üzerinden geçtiği rapora göre Bitcoin (BTC) $86,989.86 ve BNB rezervlerinde artış olurken, Ethereum (ETH) $2,804.64 ve Tether (USDT) tarafında düşüş oldu.

Bitcoin ve BNB Rezervleri Güç Kazandı

Binance’in paylaştığı verilere göre kullanıcıların BTC varlıkları Kasım başındaki 593.852 adet BTC seviyesinden Aralık başında 617.620 adet BTC’ye yükselerek yüzde 4 artış gösterdi. Bu, yaklaşık 23.768 adet BTC’lik bir net girişe işaret ediyor. Artış borsaya yönelik yatırımcı güveninin yeniden güçlendiğini ve piyasa volatilitesine rağmen kullanıcıların Bitcoin’de pozisyon artırdığını gösteriyor.

Benzer şekilde borsanın altcoin‘i olan BNB rezervi de 37.88 milyon adetten 39.42 milyon adete çıkarak yüzde 4,06’lık bir yükseliş kaydetti. BNB rezervindeki artış Binance ekosistemi içindeki kullanım hacminin büyümesiyle ilişkilendiriliyor. Staking, Launchpad ve Blockchain içi ücret ödemeleri gibi alanlarda altcoin’in yoğun biçimde kullanılması talebi destekleyen temel faktörler arasında görülüyor.

Bu iki varlıktaki rezerv artışı piyasa oyuncularının Binance üzerindeki güvenini ve uzun vadeli kripto para tutma eğilimini yansıtıyor. Özellikle BTC rezervindeki büyüme spot ETF akışları ve yıl sonu portföy düzenlemeleriyle de desteklenmiş olabilir.

Ethereum ve USDT Tarafında Düşüş Dikkat Çekici

Aralık ayı tablosunun diğer yüzünde ise düşüş yaşayan iki büyük varlık bulunuyor. Binance kullanıcılarının Ethereum bakiyeleri Kasım’daki 4.09 milyon adet ETH’den 4.04 milyona gerileyerek yüzde 1,32 azaldı. Yaklaşık 54.257 adet ETH’lik çıkış yatırımcıların kar alımını veya DeFi faaliyetlerine yönelmesiyle açıklanıyor. Ethereum ekosistemindeki güncellemeler öncesinde yaşanan bu düşüş kısa vadeli belirsizliklerin kullanıcı davranışına yansıması olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca stablecoin cephesinde USDT rezervi 34.73 milyar dolardan 34.30 milyar dolara indi ve yüzde 1,24’lük bir azalış kaydetti. 430 milyon dolarlık bu düşüş likidite yönetimi ve kullanıcıların alternatif varlıklara geçişini gösteriyor. Stablecoin çıkışları genellikle piyasa risk iştahındaki artışla eşzamanlı görülür. Bu da yatırımcıların alım fırsatlarını değerlendirdiği bir döneme işaret ediyor olabilir.

ETH ve USDT’deki azalma Binance’in genel rezerv gücünü zayıflatmasa da kullanıcı davranışlarındaki farklılaşmayı gözler önüne seriyor.