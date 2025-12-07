RIPPLE (XRP)

“XRP Army” Şokta: Dev Analiz 10 Dolar Umudunu Sildi

  • XRP’nin yıl bitmeden 10 dolara çıkması beklenmiyor.
  • Mevcut piyasa dinamikleri bu hedefi desteklemiyor.
  • Ancak ETF’lerin büyümesi ve Ripple’ın bankacılık entegrasyonlarının artması halinde nirkaç yıl içinde çok daha yüksek değerlemeler mümkün görünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi


Ripple $2.01’ın uluslararası para transferlerinde kullanılan kripto parası XRP, uzun süredir kripto para dünyasının en gözde tartışma konularından biri. “XRP Army” olarak bilinen sadık yatırımcı kitlesi son haftalarda altcoin‘in 10 dolara ulaşabileceği yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Ancak kalan birkaç haftalık süre göz önüne alındığında bu hedefin gerçekçilikten uzak olduğu düşünülüyor.

1 Kısa Vadede 10 Dolar Hedefi Neden Gerçekçi Değil?
2 Uzun Vadede XRP’de Yükseliş Umudu Ne Kadar Güçlü?

Kısa Vadede 10 Dolar Hedefi Neden Gerçekçi Değil?

Kripto para analisti ve sosyal medya fenomeni John Squire’ın XRP’nin yıl bitmeden 10 dolara yükselebileceği yönündeki paylaşımı piyasada büyük yankı uyandırdı. Ancak mevcut fiyat seviyesinden bu hedefe ulaşmak için yüzde 400’lük bir yükseliş gerekiyor. Ünlü yapay zeka modeli ChatGPT’nin değerlendirmesine göre bu ölçekte bir yükseliş yalnızca küçük piyasa değerine sahip altcoin’lerde görülebilir. XRP gibi yüksek hacimli bir varlık için ise böyle bir durum neredeyse imkansız.

Bu senaryoda XRP’nin piyasa değeri 520–550 milyar dolara yükselerek Ethereum $2,804.64’u geride bırakacak ve dünyanın en büyük şirketlerinden bazılarını yakalayacak düzeye ulaşacaktı. Analize göre mevcut likidite koşullarında bu büyüklükte bir sermaye akışı beklenmiyor. Ayrıca Temmuz ayındaki 3,65 dolarlık zirveden bu yana yüzde 40’tan fazla değer kaybeden XRP, son haftalarda 2 doların altını test etti. ETF girişleri pozitif seyretse de hacimlerin azaldığı ve talebin zayıfladığı gözlemleniyor.

Uzun Vadede XRP’de Yükseliş Umudu Ne Kadar Güçlü?

Yapay zeka modeline göre XRP’nin 10 dolara ulaşma ihtimali uzun vadede tamamen göz ardı edilemez. Özellikle spot ETF ürünlerinin benimsenmesi ve BlackRock ya da Fidelity gibi devlerin piyasaya girmesi halinde talep artışı fiyatı destekleyebilir. Bununla birlikte Ripple’ın bankalarla kurduğu entegrasyonların artması altcoin‘in temel kullanım alanı olan sınır ötesi ödemelerde gerçek hacim yaratma potansiyelini artırıyor.

ChatGPT, XRP’nin genellikle boğa döngülerinin son aşamalarında güçlü performans sergilediğini hatırlatarak Bitcoin $86,989.86’in 2026’da yeniden makro bir yükseliş trendine girmesi halinde büyük sermayenin yeniden XRP gibi yüksek hacimli altcoin’lere akabileceğini öngörüyor. Bu durumda 10 dolar hedefinin “uzun vadede mümkün ama kısa vadede son derece iddialı” olduğunu vurguladı.

Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
