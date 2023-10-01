Ethereum’un Geleceği ve Arz Sorunu, ETH Fiyatını Nasıl Etkileyecek?

PoS geçişiyle birlikte ETH için güzel bir geleceğe dair yaygın beklenti oluştu. Bunun temelinde arz daralması yatıyordu. Ancak uzayan ayı piyasaları PoS geçişinin üzerinden çok bir zaman geçmeden altcoin kralını önemli bir sınava tabi tuttu.

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Ethereum Coin Enflasyonu

Ethereum‘daki arz dinamikleri ayı piyasalarının ortasında altüst oluyor. DeFi, meme coinler ve diğer alanlardaki ilgi zayıflığı hareketliliği azalttı. Ağdaki hareketliliğin azalması ETH için zorlu bir sınavın da başlangıcı oldu.

Hangi dönem aralığına baktığınıza bağlı olarak Ethereum enflasyonuyla ilgili farklı sonuçlar alırsınız. Ethereum deflasyonist veya enflasyonist diyebileceğiniz çeşitli dönemler vardır. Örneğin yedi günlük bir modelde, Ethereum daha kıt hale gelirken, yıllık bazda tam tersi görülebilir.

Ethereum Yakım Mekanizması

Ağustos 2021’de Ethereum, bir ücret yakma mekanizması getirdi. Bunun adı EIP-1559 ve o zamandan beri uygulamada kalmaya devam ediyor. Eğer işlem ücretleri artıyor ve daha fazla işlem yapılıyorsa bu sayede daha fazla ETH yakılıyor. Ancak tam tersi senaryoda işlem ücretlerinin ağ sakinliği nedeniyle düşmesi ve işlem sayısının azalması daha az yakım anlamına gelir.

Geçtiğimiz yıl tamamlanan PoS geçişiyle birlikte herkes EIP-1559 sayesinde artık arzın sürekli olarak azalacağını söylemeye başladı.

ETH Enflasyon Sorunu

İşlem ücretleri, protokol üzerinden ETH göndermek için yaklaşık 0,28 dolar seviyesinde bulunuyor. Etherscan verilerine göre, Uniswap‘ta bir işlem şu anda 2,76 dolara mal oluyor. Eylül başındaki 4,17 dolara göre bu önemli ölçüde düşük bir rakamdır.

Amberdata’nın araştırma müdürü Chris Martin ücretlerdeki düşüşün nedenleriyle ilgili şunu söyledi;

“Ethereum Vakfı’nın Ethereum 2.0 ile ölçeklendirmeye odaklanmasının ağ için muazzam faydaları oldu, bu da onu daha ucuz ve daha güvenli hale getirdi.”

Ancak bu kadar ucuz ve az işlem oluyorken ETH nasıl enflasyondan kurtulabilir? Verilen stake ödülünün altında kalan toplam yakım bize enflasyonun pozitif kalmaya devam edebileceğini söylüyor. Blocknative’in eğitim direktörü Julio Barragan bunun geçici olduğuna inanıyor ve doğal olarak enflasyondaki düşüşün süreceğini varsayıyor.

Arz konusunda kesin olarak tek şey belirsizlikten ibaret. Barragan’a göre neler olacağını sadece yaşayarak göreceğiz.

“Ethereum işlem ücretlerinin geleceğini tahmin etmek, ERC-4337’nin kademeli olarak kabul edilmesiyle daha da karmaşıklaşıyor”.

Hesap soyutlama, l2 kullanımının yaygınlaşması ve daha birçok faktör ağ gelirinin daha değişken hale gelebileceğini söylüyor.

ETH enflasyonu 7 günlük dönemde +0,34% seviyesindeyken 380 günlük periyotta halen -0,2% seviyelerinde. Aylık periyotta da ise enflasyon net pozitif.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.