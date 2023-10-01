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En İyi İkinci Kripto Para Borsasıydı! Şimdi SEC Onun Denetçisine Bile Dava Açtı

Özet

  • FTX çöküşü kripto paralarla 2021 yılında tanışanlar için büyük dersler içeriyor.
  • SEC, FTX denetçisi Prager'e ihlalleri nedeniyle dava açtı.
  • Ray Dalio bu yılın başında denetlenmiş mali tablolardan şüphe ettiğini söylemişti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
07:00
1 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasalarının ne denli riskli bir ortam olduğunu bilmeyen yok ve FTX çöküşü iyi bir ders oldu. Yeni yatırımcılar 2021 yılında kripto paralar büyük ölçüde yükselirken ayı piyasalarının neye benzediğini bilmiyordu. Şimdi yaşayarak riskleri tecrübe ettiler ve her şey daha iyi anlaşıldı. FTX borsasının çöküşü kripto yatırımcıları için ders niteliğindeydi.

Kripto Paralar Neden Riskli

İlk olarak gerekli yasal çerçeveler henüz oluşturulmadığı için bu alandaki kötü aktörler kolayca at koşturabiliyor. SBF bunlardan biriydi ve FTX ile bambaşka bir imaj çizdikten sonra müşteri varlıklarını kullandığı ortaya çıktı. İflas etmeden önce çoğu uzman FTX’in düzenleyicilerle iyi ilişkilerinden etkilenerek ona güvenmeye başlamıştı.

Bir kripto para borsasına Bitcoin veya Ether gönderdiğinizde para hesabınızda görünür. Ancak internet sitesi veya uygulamadaki rakam sadece bir rakamdan ibaret olabilir. SBF tam olarak bunu yaptı. Kullanıcı arayüzünde görünen bakiyelerin on-chain de aslında karşılığı yoktu. Çoğu zaman yatırımcıları aslında olmayan kripto paraları alıp satıyordu.

Sonrasında borsalar yatırımcı güvenini geri kazanmak için on-chain doğrulama sistemleri getirse de henüz düzenli denetimler getirecek yasal zemin oluşmadığı için %100 güvenlik diye bir şey yok. Yatırımcıların bize güvenin diyen kripto şirketlerine güvenmekten başka bir alternatifi de yok. Özellikle yeni yatırımcılar için karmaşık olmaya devam ediyor.

FTX Denetçisine Dava

Temsilciler Meclisindeki komite toplantılarında ifadesine başvurulan, Senatörlerle resimler çektirip paylaşan FTX kurucusunun bugün denetçisine bile dava açıldı. Zaman su gibi akıyor ve kriptoda işler çok hızlı biçimde tersine dönüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) FTX‘e hizmet vermiş olan bir muhasebe firmasına karşı yasal işlem başlattı. SEC tarafından 29 Eylül’de yapılan açıklamaya göre, Prager Metis’in FTX’e gerekli bağımsızlığı sağlamadan denetim hizmeti verdiği ve sektörde yasaklanmış bir uygulama olan muhasebe hizmetleri sunmaya devam ettiği iddia edildi.

“Şikâyetimizde iddia edildiği üzere, yaklaşık üç yıllık bir süre boyunca Prager’in denetimleri, incelemeleri ve sınavları bu temel ilkelerin gerisinde kalmıştır. Şikâyetimiz, denetçi bağımsızlığının yatırımcının korunması için çok önemli olduğunu hatırlatan önemli bir örnektir.”

FTX’in kendisinden açıkça bahsedilmese de raporda “yüzlerce” denetçi bağımsızlığı ihlalinin altı çiziliyor. 25 Ocak’ta, mevcut FTX CEO’su John Ray denetlenmiş mali tabloların güvenirliğinden endişe ettiğini söylemişti.

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