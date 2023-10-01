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Ekim Ayının İlk Gününe Kripto Paralar Nasıl Başladı? Son Durum Ne?

Özet

  • Bitcoin fiyatı aylık kapanışı 26.952 dolarda yaptı.
  • Eylül ayı 2016 yılından bu yana ilk defa yeşil kapandı.
  • GMX, MKR, PEPE ve COMP haftanın en iyi performans gösteren altcoinleri oldu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:00
1 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto paralar için zorlu Eylül ayının ardından son çeyreğe saatler önce girdik. Önceki çeyrekte fiyat çift haneli düştü. Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.000 doların üzerinde tutunuyor. Hacimler artık hafta içi veya sonu fark etmeksizin 30 milyar dolaylarında kalmaya devam ediyor. Bazı günler hafta içi bile bunun yarısı kadar hacim gördük.

Eylül Ayı Kapanışı Bitcoin

Eylül ayının aylık kapanışı yaklaşık 5 saat önce gerçekleşti ve Binance borsasında kapanış 26.952 dolarda oldu. Aylık bazda fiyat %3,94 oranında artmıştı. Eylül ayı BTC için düşüşle özdeşleşmiş olsa da 2016 yılından bu yana bir istisna oldu. Fiyat 30 gün boyunca yaklaşık %10’luk bir aralıkta işlem gördü. 1 Eylül günü açılışı 25.940 dolarda yapan Bitcoin aylıkta zirve olarak 27.483 dolara ulaştı.

Eylül her ne kadar bir istisna olsa da Ekim ayında bunun olmaması gerekiyor. Tarihsel olarak Ekim, Kasım ayları çift haneli artışlar için oldukça müsait. Hükümet kapanması önümüzdeki haftanın sıcak konularından biri olacaktı ancak birkaç saat önce duyurduğumuz gibi Temsilciler Meclisi sürpriz biçimde kararı onayladığı için kapanma 45 gün ertelendi. Cumhuriyetçilerin içinde bu konu ciddi bir tartışmaya dönüştü Demokratların ve sınırlı sayıda karşıt partilinin desteğiyle tasarı geçti.

Senato çoğunluğu Demokratlarda olduğu için buradan da onay alan tasarı sorunun kısa vadede çözümüne işaret ediyor.

Kripto Paralar Son Durum

Kripto paraların kümülatif değeri 1,08 trilyon dolar seviyesinde ve bu bize altcoinlerde bir miktar daha rahatlama olabileceğini söylüyor. Bitcoin fiyatı 27.000 dolar bölgesinde mücadelesine devam ediyor. En büyük altcoin Ethereum ise yarın başlatılacak vadeli ETF’lerin heyecanıyla 1.670 dolar eşiğini koruyor. Yaklaşık 1 saat önce yayınladığımız haftanın önemli gelişmelerine bağlı olarak orta ölçekte volatil bir piyasa bekleniyor.

GMX, MKR, PEPE ve COMP haftalık bazda en büyük 100 kripto para arasında en fazla kazandıran altcoinler oldu. Fiyatları yaklaşık %20 seviyesinde arttı.

Bugünlerde önemi daha da artan dolar endeksi (DXY) ise 106,17 seviyesinde bulunuyor. Endeks şimdilik 106,7 eşiğinden döndüğü için yatırımcılar bir nebze rahatlayabilir. Yine de düşüşün sona erdiğinden emin olunmamalı ve 105,2’lik kritik bölgenin altında kapanışlar görmeliyiz.

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