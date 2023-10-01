  Uptober Mı? Bitcoin Cash (BCH), Chainlink (LINK) ve Maker (MKR) Yorumları

Ekim ayı başladı ve bu aydan yatırımcıların beklentisi büyük. Üstelik Eylül ayı pozitif kapanışa hazırlanıyorken. Uptober veya OctoBear ikisinden birini yaşayacağımız kritik döneme girdik. Tarihsel veriler Eylül ayı için nasıl düşüşe işaret ediyorsa Ekim ayı için de yükselişi destekliyor.

Ekim Ayı Kripto Para Beklentileri

Eylül ayı için düşüş bekleniyordu ancak 2016 yılından bu yana ilk defa ayı yeşil kapatacakmışız gibi görünüyor. Peki ya Ekim ayı da bir istisna olur ve düşüşe ev sahipliği yaparsa? Tarihsel veriler Ekim ayında çift haneli artış ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Özellikle Eylül ayı yeşil kapanmışken Ekim ve Kasım’dan beklenti büyük. Son 10 yılda sadece 3 Ekim düşüş ayıydı.

Peki altcoinlerde beklenti ne yönde? Üç popüler kripto paraya Ekim ayı için göz atalım.

Bitcoin Cash (BCH)

Boğalar fiyatı 245 dolar ve üzerine taşımak için 20 günlük EMA’yı geçti. Fakat BTC fiyatındaki dalgalanma ve altcoinlerdeki tedirginlik nedeniyle fiyat desteğe çekildi. Fiyat aralığın üzerinde kalırsa alıcılar yeni bir test için gücünü toplayabilir. BCH fiyatı daha sonra 266 dolardan bir sonraki direnç seviyesini hedefleyecektir. Bu kritik bölgenin aşıldığı senaryoda 300 dolarlık psikolojik eşik geçilebilir.

Chainlink (LINK) Fiyat Analizi

Eylül ayında LINK Coin etkileyici bir performans gösterdi. Son gün 8 doları aşan fiyat düşüş trendini tersine çevirmek için çabalıyor. Boğalar Swift ve diğer küresel ortaklarla alakalı haberlerin ortasında destek buluyor.

LINK Coin birçok uzmanın favorisi ve kendi blockchain tabanlı oracle çözümleri alanında tekel konumunda bulunuyor. Fiyat 8,1 dolar üzerinde tutunurken boğaların işi daha da kolaylaşıyor. Yukarı yönlü trend çizgisinin üzerinde başarılı bir kırılma 8,8 doları hedefleyebilir. Fiyat trend çizgisinden düşerse erken kar satışları başladı demektir. Bu senaryoda 7,8 dolar altı kapanışlar 6,9 dolara kadar devam edebilir.

Maker (MKR) Yorum

Maker ekibi Solana koduyla kendi ağını başlatma niyetini beyan ettiği için Vitalik Buterin’in öfkesini üzerine çekti. Ancak fiyat güçlü ve önemli bir eşik aşıldı. Maker (MKR) bugün 20 günlük EMA değeri olan 1.433 dolardan bir sıçrama yaşadı.

50 günlük EMA korunduğu sürece fiyat artışı devam edebilir. Potansiyel rallinin hedefi 1.696 ve 2.000 dolar. Ancak Ekim ayında fiyat 1.369 doların altına inerse kritik 1.200 dolar bölgesi test edilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.