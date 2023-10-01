  Ekim Ayında Devasa Altcoin Kilit Açılışları Olacak, Fiyatlar Düşebilir

Enflasyon küresel ölçekte artıyor ve merkez bankalarının sıkılaşan para politikası uzun süredir risk piyasalarını baskılıyor. Buna ek olarak bir de altcoinlerin kendi içinde enflasyonu var. Örneğin AVAX bu yıl ciddi anlamda kilit açılışları yaptığı için fiyatı 9 doların altına kadar düştü.

Altcoin Kilit Açılışları

Kripto para yatırımcıları için dolaşım arzı son derece önemli bir konu ve kilit açılışlarıyla bu arz artıyor. Eğer kilit açılışları sürekli ve yeni talebin üzerindeyse bu durum fiyatın enflasyon nedeniyle erimesine neden olur. Üstelik hacimlerin eridiği ayı piyasalarında kilit açılışları milyonlarca dolarlık satış baskısı anlamına gelir.

Birkaç milyon dolarlık satışla bile bugünlerde altcoinlerin fiyatı çift haneye yakın hareket ettirilebiliyor. Bu da kilitli varlıkları dolaşıma giren kurumsalların veya altcoin ekiplerinin satışa yönelmesiyle fiyatların hızla düşmesine neden oluyor. Yakın zamanda AVAX fiyatının bu kilit açılışlarıyla ne denli hızlı biçimde düştüğünü görmüştük.

Yaklaşan kilit açılışları iki gerekçeyle fiyat düşüşünü tetikleyebilir. İlki artan dolaşım arzı ve satışa hazır yeni arz nedeniyle fiyatın düşmesidir. İkincisi ise ilk nedenden dolayı endişelenen yatırımcıların yaptığı satışlar ve alımı erteleme kararlarıdır.

Ekim Ayı Altcoin Kilit Açılışları

Her Pazar olduğu gibi bugün de erken saatlerde önümüzdeki 7 gün içinde yaşanacak önemli gelişmeleri sizlere duyurmuştuk. Bu haftalık önemli gelişmeler haberlerinde token kilit açılışlarına da özellikle değiniyoruz. Ancak bir de 20-25 gün sonra yaşanacak kilit açılışları var. Bunlardan önceden haberdar olmak yatırımcılar için yararlı olabilir.

Ekim ayının ilk haftasında SUI ve IMX Coin kilit açılışları olacak. Dolar bazlı en büyük kilit açılışıysa AXS Coin ekibi tarafından 20 Ekim tarihinde yapılacak. Aşağıdaki tabloda 6 kripto para için planlanan kilit açılışlarıyla ilgili detayları görüyorsunuz.

APE, AXS ve SUI kilit açılışları toplam arza göre çok daha dişe dokunur seviyelerde. Eğer genel piyasa hissiyatı pozitif kalmazsa kilit açılışları ayıların lehine sonuç doğuracak. Bu tarihlerde ilgili altcoinlerin önemli destek seviyelerini kaybetmesine neden olabilir.

Bitcoin fiyatı bugün de 27.000 doların üzerinde kalmaya devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.