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Bitcoin Ve Ethereum’da Kritik Seviyeler: Yükselişin Öncüsü Olabilir!

Kripto para devleri Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) son durum ne? Yükselişin için gerekli olan seviyeler hangileri? İşte detaylar!
23:21
26 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Federal Rezerv’in (FED) faiz kararının ardından küresel çapta ve özellikle kripto para piyasalarında belirsiz devam ediyor. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) önümüzdeki günlerde beklenen fiyat hareketleri ne?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin’de Boğalar tüm güçleriyle 18.626 ile 17.622 dolar arasındaki destek bölgesini savunmaya devam ediyor. Bu durum alıcıların destek bölgesine düşüşlerde birikim yaptığını gösterebilir. Kripto para biriminin fiyatı 26 Eylül tarihinde destek bölgesinden toparlandı ve boğalar BTC/USDT paritesini 20 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) seviyesi olan 19.653 doların üzerine çıkarmaya çalışabilir. Ayrıca bu genel direncin üzerinde bir kapanış, gücün ilk göstergesi sayılabilir. Parite daha sonra 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) seviyesi olan 20.960 dolara kadar yükselebilir.

Ayıların, 50 günlük SMA ile 22.799 dolar arasındaki bölgede güçlü bir meydan okuma oluşturması beklenebilir. Alıcılar, 25.211 dolara olası bir ralli için fiyatı bu bölgenin üzerine çıkarmak zorunda kalabilir. Bu olumlu görüş, fiyat hareketli ortalamalardan düşer ve 17.622 doların altına gerilerse geçersiz olabilir. Ayrıca yaşanan düşüş, trendin bir sonraki ayağının başlangıcına işaret edebilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum son üç gündür 1.262 dolar ve 1.360 dolar gibi bir aralıkta işlem görüyor. Bu durum boğalar ve ayılar arasında bir kararsızlığa işaret edebilir. Boğalar fiyatı 1.360 doların üzerine çıkarırsa, ETH/USDT paritesi 20 günlük EMA seviyesi olan 1.430 dolara yükselebilir. Bu durum dikkat edilmesi gereken önemli bir seviye. Çünkü bunun üzerinde bir kırılma, ayıların kontrolünü kaybediyor olabileceğini düşündürür. Parite daha sonra alçalan kanalın direnç çizgisine yükselebilir.

Varsayımın aksine, fiyat 1.360 dolardan veya 20 günlük EMA’dan düşerse, hissiyatın negatif kalacağını ve yatırımcıların rallilerde satış yaptığının bir işareti olarak görülebilir. Ayılar daha sonra fiyatı tekrar kanalın destek hattına düşürmeye çalışabilir.

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