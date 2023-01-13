Ether için milyar dolarlık satış riski, peki bu satışın yaşanmama ihtimali var mı? 4 önemli detay var.

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2023 yılının ilk çeyreği bitmeden Ether için oldukça riskli bir gün yaşayacağız. Ve bu tarih yaklaşıyor. Son duyuru artık sürecin son aşamasına yaklaşıldığını söylüyor. Tam 15,945 Milyon Ether için kilitler açılacak. Bu ETH yatırımcıları için ne gibi riskler doğuruyor? Kilit açılışı konusunda atılan son adım ne? Tahmini tarih ve daha fazlası.

Ethereum 2023 Tahmini

En azından bu yılın ilk çeyreği ETH için zor geçecek gibi görünüyor. Mart sonuna kadar ETH 2.0 sözleşmesinde kilitli yaklaşık 16 milyon Ether’in kilidi açılacak. Bu ciddi bir satış baskısını da beraberinde getirecek çünkü mevcut fiyatın altında maliyeti olan çok fazla staker var. Bunlar mevcut fiyattan satış yaparak kazançlarını cebine koymak isteyebilir. Sadece 1 milyon ETH bile bugün 1,4 milyar dolarlık yaklaşık satış baskısı oluşturur.

Fiyat beklentiye göre hareket eder belki de Ethereum (ETH) fiyatının Merge sürecinde 2.000 doların üzerinde kalıcılık elde edememesi bunun fiyatlaması da olabilir. Çünkü kilitlerin Merge sonrasında açılacağı zaten biliniyordu ve Merge fiyatı üzerinde beklenen etkiyi göstermedi. Eğer bu kilit açılışının fiyatlaması hali hazırda yapıldıysa yatırımcıların endişelenmesi gerekmiyor. Çünkü ETH fiyat performansında iyimserliği artıran bazı önemli detaylar var.

ETH 2.0 sözleşmesine varlıklarını kilitleyen yatırımcıların önemli bir kısmı doğrulayıcı olarak uzun vadede kazanç uman, Ethereum felsefesine inanmış yatırımcılar. 32 ETH toplamış bu iş için belli sermaye ayırmış yatırımcılar zaten çekimin yıllar sonra olabileceğini biliyordu.

Ether enflasyonu Merge sonrasında önemli ölçüde düştü ve sonraki boğa koşusunda ETH fiyatının önemli ölçüde artması bekleniyor. O halde uzun vadede kripto paraların geleceğine inanan yatırımcıların satış yapmaması gerekir.

paraların geleceğine inanan yatırımcıların satış yapmaması gerekir. 2022 yılı zor bir dönemdi ve ETH fiyatı 1.000 doların altına kadar düştü. Ancak 2023 için risk piyasalarına dair beklentiler olumlu. Fiyatın daha fazla yükselmesini bekleyen yatırımcı sayısı artarken satış yapmak mantıklı mı?

Son olarak Ether fiyatının yeniden 1000 doların altına düşme ihtimali var mı? Eğer cevabınız evetse kilitli Ether varlıklarınız serbest bırakıldığında bunları satıp daha ucuza alım yapabilirsiniz. Peki bugün piyasadaki duygu durumu bu beklentiyi yansıtıyor mu? Şimdilik hayır.

Ethereum Şangal Yükseltmesi

Ethereum, müşteri ekiplerinin yaklaşan Şangay yükseltmesine hazırlanmalarına yardımcı olmak için “devnet 2” adı verilen yeni bir geliştirici ağı yayınladı. Devnet, geliştiricilerin Kasım ayında devnet 1’i geri döndürmesinden birkaç ay sonra geldi. Teku müşteri ekibinin ürün lideri Ben Edgington, en son Ethereum konsensüs katmanı (CL) toplantısında, devnet 2’nin 11 Ocak’ta piyasaya sürüldüğünü belirtti. Devnet, öncelikle kullanıcıların doğrulayıcılarla yatırılan paraları çekmelerine olanak tanıyacak Şangay yükseltmesi için yazılımdaki hataları test etmek ve aramak için başlatıldı. Şu anda kullanılamayan bu özellik, Mart ayında ana ağda kullanıma sunulacak ve kullanıcıların Eylül ayında “The Merge” olarak bilinen geçiş sırasında geçici olarak erişilemez hale getirilen stake edilmiş coinlerine erişmelerini sağlayacak.

Geth müşteri ekibinden Ethereum geliştiricisi Marius Van Der Wijden, gölge çatalın Şanghay testine daha fazla karmaşıklık katacağını ve Mart ayındaki nihai sunuma daha çok benzeyeceğini söyledi. Geliştiriciler ayrıca Şubat ayı sonundan önce Şanghay yükseltmesi için halka açık bir test ağı oluşturmayı ve bu sayede staking firmalarının Şanghay yükseltmesini test etmesini düşünüyor. Yani eğer ciddi bir sorun çıkmazsa Mart ayında kilitli ETH varlıklarının çekimi gerçekleşebilecek.