Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Ethereum İçin Kıyamet Günü Mü? Milyarlık Satış Baskısı Hikayesi Ters Köşe Yapabilir!

Ethereum İçin Kıyamet Günü Mü? Milyarlık Satış Baskısı Hikayesi Ters Köşe Yapabilir!

Ether için milyar dolarlık satış riski, peki bu satışın yaşanmama ihtimali var mı? 4 önemli detay var.
18:38
13 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2023 yılının ilk çeyreği bitmeden Ether için oldukça riskli bir gün yaşayacağız. Ve bu tarih yaklaşıyor. Son duyuru artık sürecin son aşamasına yaklaşıldığını söylüyor. Tam 15,945 Milyon Ether için kilitler açılacak. Bu ETH yatırımcıları için ne gibi riskler doğuruyor? Kilit açılışı konusunda atılan son adım ne? Tahmini tarih ve daha fazlası.

Ethereum 2023 Tahmini

En azından bu yılın ilk çeyreği ETH için zor geçecek gibi görünüyor. Mart sonuna kadar ETH 2.0 sözleşmesinde kilitli yaklaşık 16 milyon Ether’in kilidi açılacak. Bu ciddi bir satış baskısını da beraberinde getirecek çünkü mevcut fiyatın altında maliyeti olan çok fazla staker var. Bunlar mevcut fiyattan satış yaparak kazançlarını cebine koymak isteyebilir. Sadece 1 milyon ETH bile bugün 1,4 milyar dolarlık yaklaşık satış baskısı oluşturur.

Fiyat beklentiye göre hareket eder belki de Ethereum (ETH) fiyatının Merge sürecinde 2.000 doların üzerinde kalıcılık elde edememesi bunun fiyatlaması da olabilir. Çünkü kilitlerin Merge sonrasında açılacağı zaten biliniyordu ve Merge fiyatı üzerinde beklenen etkiyi göstermedi. Eğer bu kilit açılışının fiyatlaması hali hazırda yapıldıysa yatırımcıların endişelenmesi gerekmiyor. Çünkü ETH fiyat performansında iyimserliği artıran bazı önemli detaylar var.

  • ETH 2.0 sözleşmesine varlıklarını kilitleyen yatırımcıların önemli bir kısmı doğrulayıcı olarak uzun vadede kazanç uman, Ethereum felsefesine inanmış yatırımcılar. 32 ETH toplamış bu iş için belli sermaye ayırmış yatırımcılar zaten çekimin yıllar sonra olabileceğini biliyordu.
  • Ether enflasyonu Merge sonrasında önemli ölçüde düştü ve sonraki boğa koşusunda ETH fiyatının önemli ölçüde artması bekleniyor. O halde uzun vadede kripto paraların geleceğine inanan yatırımcıların satış yapmaması gerekir.
  • 2022 yılı zor bir dönemdi ve ETH fiyatı 1.000 doların altına kadar düştü. Ancak 2023 için risk piyasalarına dair beklentiler olumlu. Fiyatın daha fazla yükselmesini bekleyen yatırımcı sayısı artarken satış yapmak mantıklı mı?
  • Son olarak Ether fiyatının yeniden 1000 doların altına düşme ihtimali var mı? Eğer cevabınız evetse kilitli Ether varlıklarınız serbest bırakıldığında bunları satıp daha ucuza alım yapabilirsiniz. Peki bugün piyasadaki duygu durumu bu beklentiyi yansıtıyor mu? Şimdilik hayır.

Ethereum Şangal Yükseltmesi

Ethereum, müşteri ekiplerinin yaklaşan Şangay yükseltmesine hazırlanmalarına yardımcı olmak için “devnet 2” adı verilen yeni bir geliştirici ağı yayınladı. Devnet, geliştiricilerin Kasım ayında devnet 1’i geri döndürmesinden birkaç ay sonra geldi. Teku müşteri ekibinin ürün lideri Ben Edgington, en son Ethereum konsensüs katmanı (CL) toplantısında, devnet 2’nin 11 Ocak’ta piyasaya sürüldüğünü belirtti. Devnet, öncelikle kullanıcıların doğrulayıcılarla yatırılan paraları çekmelerine olanak tanıyacak Şangay yükseltmesi için yazılımdaki hataları test etmek ve aramak için başlatıldı. Şu anda kullanılamayan bu özellik, Mart ayında ana ağda kullanıma sunulacak ve kullanıcıların Eylül ayında “The Merge” olarak bilinen geçiş sırasında geçici olarak erişilemez hale getirilen stake edilmiş coinlerine erişmelerini sağlayacak.

Geth müşteri ekibinden Ethereum geliştiricisi Marius Van Der Wijden, gölge çatalın Şanghay testine daha fazla karmaşıklık katacağını ve Mart ayındaki nihai sunuma daha çok benzeyeceğini söyledi. Geliştiriciler ayrıca Şubat ayı sonundan önce Şanghay yükseltmesi için halka açık bir test ağı oluşturmayı ve bu sayede staking firmalarının Şanghay yükseltmesini test etmesini düşünüyor. Yani eğer ciddi bir sorun çıkmazsa Mart ayında kilitli ETH varlıklarının çekimi gerçekleşebilecek.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Ethereum’da (ETH) Kırmızı Alarm! Ufukta Düşüş Var Mı?
Ethereum’da (ETH) Kırmızı Alarm! Ufukta Düşüş Var Mı?
Bloomberg Stratejisti: Ethereum Beni Şok Ediyor! Bana O Günleri Hatırlatıyor!
Bloomberg Stratejisti: Ethereum Beni Şok Ediyor! Bana O Günleri Hatırlatıyor!
Kripto Para Yorumları: Bitcoin, Ethereum, AVAX ve XRP
Kripto Para Yorumları: Bitcoin, Ethereum, AVAX ve XRP
Şangay Bu Altcoinlerin İşine Yarıyor! Peki Ethereum Ne Olacak? Hedef Mart Ayı!
Şangay Bu Altcoinlerin İşine Yarıyor! Peki Ethereum Ne Olacak? Hedef Mart Ayı!
Tahmin Kokan Analistten Bitcoin’de Kıyamet Gibi Senaryo: Yeni Başlıyor!
Tahmin Kokan Analistten Bitcoin’de Kıyamet Gibi Senaryo: Yeni Başlıyor!
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Grafikleri Alarm Veriyor! Kritik Seviyeler!
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Grafikleri Alarm Veriyor! Kritik Seviyeler!
Ethereum’da (ETH) Fark Açılıyor! İşte Fiyatta Etkili Güncel Veriler!
Ethereum’da (ETH) Fark Açılıyor! İşte Fiyatta Etkili Güncel Veriler!
CryptoQuant Analisti Açıkladı: Ethereum (ETH) İçin Varlıkları Satış Vakti Geldi Mi?
CryptoQuant Analisti Açıkladı: Ethereum (ETH) İçin Varlıkları Satış Vakti Geldi Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Solana Yükseldikçe Yükseliyor! SOL’daki Bu Yükseliş Ne Kadar Daha Devam Edebilir?
Güncel NFT Haberleri
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güle Güle Solana! Hoş Geldin Polygon! Ünlü Şirketin Başı Açıklamayı Yapıp Onayı Verdi!
Nasıl NFT Sahibi Olabilirim?
Dikkat! Tutuklandı! Uluslararası Dolandırıcılık: Mutant Ape Planet
Bu 3 Projeye Dikkat! Piyasanın Yeni Hakimi Onlar Mı? 1 Günde Yüzde 252 Arttı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Alarmlar Çalıyor! Binance Borsasındaki Kripto Parada Hack Düşüşü!
Minareyi Kılıfına Uyduramadı! Amerika’dan Kripto Para Tutuklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022