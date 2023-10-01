  Ekim Ayında Alınacak 3 Kripto Para! Yükselebilecek Altcoinlerin Listesi

2023 yılının son 2 çeyreği kripto para yatırımcıları için adeta boşa geçen zaman gibiydi. BTC fiyatı dar aralıkta kaldı. Üstelik BlackRock desteğine rağmen piyasalarda devasa bir toparlanma görülemedi. Artan düzenleyici baskı ve Fed politikasının daha uzun süre sıkı kalma ihtimali yatırımcıların risk iştahını bu dönemde baltaladı. Yaz aylarındaki “sat ve tatile git” mottosu da negatif performansta etkili oldu.

Yükselebilecek Altcoinler

Ekim ayı tarihsel olarak pozitif bir dönem olduğu için kripto para piyasalarında toparlanma yaşanması bekleniyor. Ancak bunun boyutunu şimdiden kestirmek zor ve tarihsel verilerin her zaman doğru çalıştığı söylenemez. Peki her şey yolunda giderse Ekim ayında hangi kripto paraların yatırımcılarını mutlu ettiğini görebiliriz?

Injective (INJ) Yorumları

INJ fiyatı yılın başından bu yana önemli ölçüde arttı. Yukarı yönlü hareket ATH seviyesinden gelen azalan trend çizgisinin de kırılmasını sağladı. Daha sonra popüler kripto para 9,97 dolar ile 2023 zirvesine ulaştı. Nisan ayında zirveyi gören altcoin henüz bu bölgeye bir atılım yapabilmiş değil.

Fiyat simetrik bir üçgende konsolide oluyor ve üçgen yukarı yönlü bir hareketten sonra ortaya çıktığı için, nihai bir kırılma gelecekteki en olası fiyat senaryosudur. Diğer taraftan Eliott Dalga sayımı devam eden artışı desteklemektedir. Eğer sayım doğruysa INJ fiyatı dördüncü dalganın sonuna yaklaşmaktadır ve bundan sonra beşinci ve son yükseliş gerçekleşmeli.

Teknik analiz bize 25 dolara kadar %250 civarında bir artışın sonraki büyük hareket olacağını söylüyor. Ancak olası 6,5 dolar altı kapanışlarda yükseliş beklentisi tersine dönecek ve 4,25 dolar bölgesi hedeflenecektir.

OKB Coin Fiyat Tahminleri

Injective ile aynı şekilde, fiyat simetrik bir üçgenin içinde ve fiyat beş dalgalı bir hareketin dördüncü aşamasında görünüyor. Eğer beklenen yukarı yönlü hareket gerçekleşirse bu senaryoda fiyatın 72 dolara ulaştığını görebiliriz. Ancak yükseliş tahminine rağmen üçgenden aşağı yönlü bir kırılma tam tersi yönde fiyatın ivme kazanabileceğini söylüyor.

Düşüş cephesinde olası hedef yüzde 50 kayıpla 21 dolardır.

Toncoin (TON) Fiyat Tahmini

TON fiyatı yılın başından beri azalan bir direnç trend çizgisinin altındaydı. Bu durum 11 Haziran’da 0,96 dolara kadar düşmesine neden oldu. Ancak sonrasındaki heyecan dalgası aniden fiyatı zirvelere taşıdı. Telegram entegrasyonuyla altcoine ilgi arttı ve fiyat önemli ölçüde yükseldi. Alçalan direnç çizgisinden çıkan fiyat Eylül ayında heyecan verici biçimde 2,6 dolar seviyesine ulaştı.

Artış devam ederse fiyatın 4,9 dolara kadar arttığını görebiliriz. Ancak tersi senaryoda 1,6 dolardaki azalan direnç çizgisini hatta onun da altına inebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.