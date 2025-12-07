Ethereum (ETH)

Tom Lee Bombayı Patlattı: Altcoin Kralı Yüzde 550 Yükselecek

Özet

  • Tom Lee, Ethereum’un 2026’ya kadar 20.000 dolara yükselebileceğini öngörüyor.
  • Tahmin, RWA tokenizasyonundaki büyümeye ve Ethereum’un deflasyonist yapısına dayanıyor.
  • Ancak rekabet, Layer-2 eğilimi ve piyasa değeri sınırları bu hedefi ulaşılması güç bir noktaya taşıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ethereum $2,804.64’un geleceğine ilişkin yeni tahminiyle dikkat çeken BitMine Immersion Technologies kurucusu Tom Lee, 2026 sonuna kadar en büyük altcoin‘in fiyatının 20.000 dolara ulaşabileceği öngörüsünde bulundu. Dubai’de düzenlenen Binance Blockchain Konferansı’nda konuşan deneyimli analist, böyle bir değer artışının yalnızca Ethereum’un gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonundaki rolünün genişlemesiyle mümkün olabileceğini savundu.

İçindekiler
1 Ethereum İçin 20.000 Dolar Senaryosu
2 Rekabet, Layer-2 Etkisi ve Gerçekçilik Sınırı

Ethereum İçin 20.000 Dolar Senaryosu

Tom Lee’nin 20.000 dolarlık hedefi mevcut fiyat seviyelerinden yaklaşık yüzde 550’lik bir sıçramayı temsil ediyor. Analist Ethereum’un RWA sektöründeki büyüyen rolünün fiyatın temel itici gücü olacağını düşünüyor. BlackRock, UBS, JPMorgan ve Citi gibi dev finans kurumlarının tokenizasyon alanına giriş yapması bu dönüşümün potansiyelini güçlendiriyor.

Önde gelen yapay zeka modellerinin değerlendirmelerine göre ETH’nin deflasyonist yapısı da bu yükselişi destekleyebilir. The Merge ve EIP-1559 güncellemeleriyle birlikte arz artışı yavaşladı. Ağ etkinliği RWA’lar, staking ve Layer-2 genişlemesiyle artarsa arz baskısının azalması ve talebin yükselmesi fiyat üzerinde güçlü bir etki yaratabilir. Bu kombinasyon geçmiş döngülerde büyük rallilerin habercisi olmuştu.

Rekabet, Layer-2 Etkisi ve Gerçekçilik Sınırı

Ancak 20.000 dolarlık hedefin önünde ciddi engeller var. Solana, Avalanche $12.95, Sui ve Aptos gibi alternatif ağlar DeFi ve RWA alanlarında Ethereum’un pazar payını daraltmaya çalışıyor. Ayrıca kullanıcıların doğrudan Ethereum ana Blockchain’i yerine daha ucuz Layer-2 çözümlerine yönelmesi ağ üzerindeki işlem yoğunluğunu sınırlayabilir.

ETH’nin bu seviyeye ulaşması yaklaşık 2.5 trilyon dolarlık bir piyasa değerini gerektiriyor. Bu Ethereum’u mevcut Bitcoin $86,989.86 değerinin üzerine, Amazon ve Microsoft gibi küresel devlerin yanına taşıyacak bir büyüklük anlamına geliyor. Analistler böyle bir senaryonun ancak kurumsal sermayenin benzeri görülmemiş ölçekte akmasıyla mümkün olabileceğini vurguluyor. Bu nedenle daha makul bir tahmin olarak 2026 için 6.000–10.000 dolar aralığı öne çıkıyor.

Ömer Ergin
Kripto Para Gazetecisi
