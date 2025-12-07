Faiz Artışı Geliyor: Bitcoin ve Kripto Paralarda Carry Trade Kabusu mu Yaşanacak?



Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) önümüzdeki hafta beklenen faiz artışı kripto para piyasasında ve küresel piyasalarda “carry trade” çöküşü endişelerini yeniden gündeme getirdi. Ancak uzmanlara göre bu korkular mevcut piyasa verileriyle desteklenmiyor. Asıl risk Japonya’daki faiz artışının küresel tahvil getirilerini yukarıda tutarak risk iştahını uzun vadede zayıflatması olabilir.

Yen Taarruzu Gerçekten Mümkün mü?

Yen carry trade, yatırımcıların düşük faizli yen borçlanarak yüksek getirili varlıklara yatırım yapmasına dayanıyor. Japonya’nın uzun yıllar sıfıra yakın faiz politikası bu stratejiyi küresel yatırımcılar için cazip hale getirmişti. Charles Schwab’ın analizine göre teknoloji hisselerinde long pozisyon almak ve yen satmak on yıllardır popüler bir kazanç yöntemiydi. Ancak olası faiz artışıyla birlikte Japonya’nın ucuz finansman avantajını kaybedeceği endişesi piyasalarda riskli varlıklardan kaçış senaryosunu gündeme taşıdı.

Beklenen faiz artışı sonrasında Japonya’da politika faizi yüzde 0,75’e çıkarken, ABD’de oranlar yüzde 3,75 seviyesinde kalacak. Bu fark yenin hala zayıf finansman aracı olmaya devam edeceğine işaret ediyor. 10 yıllık Japon devlet tahvili getirilerinin yüzde 1,95 seviyesine ulaşmış olması ise piyasanın sıkılaşmayı çoktan fiyatladığını gösteriyor. InvestingLive analisti Eamonn Sheridan, “Yatırımcılar 2023’ten bu yana BOJ’un normalleşmesine hazırlıklı” diyerek ani bir piyasa şokunun beklenmediğini vurguladı.

Asıl Tehdit: Küresel Faiz Baskısı

Spekülatörlerin yene yönelik net long pozisyonları olası bir panik alımının önüne geçiyor. Investing.com verilerine göre yatırımcılar Şubat ayından bu yana yende yükseliş beklentisiyle pozisyon alıyor. Geçen yıl Temmuz ayındaki faiz artışı sonrası yaşanan çöküş ise o dönemdeki zayıf pozisyonlanmadan kaynaklanmıştı. Bu kez ise durum farklı. Piyasalar BOJ sıkılaşmasına aylar öncesinden hazırlanmış durumda.

Bununla birlikte Japonya’nın para politikasındaki sıkılaşma küresel tahvil piyasalarında yankı bulabilir. Japon getirilerinin artışı ABD tahvil faizlerinde gevşemeyi sınırlayarak küresel faizlerin yüksek kalmasına neden olabilir. Böyle bir tablo Bitcoin $86,989.86 ve diğer riskli varlıklar için uzun vadede baskı unsuru oluşturabilir. Üstelik Donald Trump yönetiminin küresel mali genişleme planları borç endişelerini tırmandırarak faizleri daha da yukarı çekebilir. Bu nedenle piyasaların odak noktası artık yenin gücü değil faizlerin ne kadar yüksek kalacağı olacak.