1 Milyar Dolarlık Altcoin’de Olay İtiraf: Sıfır Bulaşı Riski Yanlışmış

Jupiter Lend protokolü, topluluk tepkilerinin ardından yeniden gündemde. Borsanın operasyon sorumlusu (COO) Kash Dhanda, protokolün borç verme ürününe ilişkin paylaşılan ve “sıfır bulaşı riski” taşıdığı öne sürülen sosyal medya gönderilerinin “yüzde yüz doğru olmadığını” açıkladı. Tartışmalı ifadelerin yer aldığı gönderiler şirket tarafından sessizce silinmişti.

Rehipotekasyon Tartışması Derinleşiyor

Dhanda, hafta sonunda yayımladığı video açıklamada sosyal medyada paylaşılan “izole kasalarda bulaşma riski yoktur” söyleminin hatalı olduğunu belirtti. Ekip, söz konusu paylaşımı sildiklerini ancak o anda bir düzeltme yayımlamaları gerektiğini kabul etti. Tartışmalar, Fluid kurucu ortağı Samyak Jain’in Jupiter Lend’in sermaye verimliliği için “rehypothecation” yani teminatların yeniden kullanımı yöntemini uyguladığını doğrulamasıyla büyüdü. Jain, kasaların izole olduğunu ancak her birinin yalnızca kendi yapılandırmalarına, teminat sınırlarına ve tasfiye oranlarına sahip olduğunu yine de teminatların ortak bir likidite havuzunda dolaştığını ifade etti.

Kamino protokolünün kurucu ortağı Marius Ciubotariu ise Jupiter Lend’in yapısının yanlış tanıtıldığını savunarak sert eleştirilerde bulundu. Ciubotariu, “Bir kasada yatırılan varlık başka yerde yeniden kullanılıyorsa bulaşma riski ortadan kalkmış sayılmaz” dedi. Ona göre rehipotekasyonun varlığı “izolasyon” iddiasını geçersiz kılıyor ve bu durumun açık biçimde duyurulması gerekiyor.

Güvenlik ve Şeffaflık Endişeleri Artıyor

Dhanda, Jupiter Lend’in tanıtımında iddia edildiği gibi riskleri azaltacak dinamik limitler ve özelleştirilmiş tasfiye motorları kullandıklarını savunuyor. Ekim ayındaki piyasa çöküşünde protokolün kötü borçsuz şekilde ayakta kaldığını vurguladı. Ancak eleştirmenler sistemin henüz birkaç aylık olduğunu ve yeterli stres testinden geçmediğini hatırlatıyor. Bir endüstri kaynağı ise rehipotekasyon içeren yapının “güven ihlali” olduğunu dile getirdi.

Jupiter Lend’in kilitli toplam değeri (TVL) 1 milyar doları aşarken, platform Solana ekosisteminde Kamino ile doğrudan rekabet ediyor. Jupiter ekibi 11 Aralık’ta Abu Dabi’deki Solana Breakpoint konferansının ardından yeni belgeler ve açıklayıcı bir video yayımlayacağını bildirdi. Ancak topluluk, “izolasyon” kavramının yeniden tanımlanması gerektiği konusunda hemfikir görünüyor.