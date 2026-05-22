Ethereum’da 10 bin dolar hedefi için ilk adım: 4.800 dolar bandı kritik test oldu

Ethereum, büyük düşüşlerin ardından uzun vadeli yükseliş trendini koruyor. Fiyat henüz 4.800 ile 5.000 dolar arasındaki eski zirve bölgesine yaklaşmamış olsa da, haftalık grafikteki yükselen destek çizgisi çalışmaya devam ediyor. Teknik analiz uzmanlarının yorumlarına göre, kripto para piyasasının öncü ikinci varlığı olan Ethereum’un yoluna 10 bin dolara kadar uzanan bir toparlanma planı hâlen masada; ancak öncelikle belirli teknik seviyelerin aşılması gerekiyor.

Yükselen Destek Çizgisi Gücünü Koruyor

Ethereum’un haftalık grafiğinde 2022’nin dip seviyesinden başlayan önemli bir yükselen trend çizgisi dikkat çekiyor. Bu çizginin üzerinde kalmaya devam etmesi, fiyatın uzun vadede daha yüksek dipler oluşturmasını sağladı. Grafiklerde bu çizginin kaybedilmesi durumunda ise genel teknik yapının zayıflayabileceği vurgulanıyor.

Rendoshi AI tarafından paylaşılan analizde, Ethereum’daki ilk dikkat çekici sınav, mevcut fiyatın hemen üzerinde yer alan kısa vadeli düşen trend çizgisi olarak öne çıkıyor. Eğer bu çizgi güçlü bir hacimle aşılırsa, satış baskısının azaldığına dair sinyal gelebilir. Bu hareket gerçekleşmedikçe, piyasadaki yükseliş eğiliminin kesinleştiği söylenemiyor.

Rendoshi AI analizine göre, “Ethereum yükselen destekini henüz kaybetmedi. 4.800-5.000 dolar bandı, fiyatın birkaç kez yukarı yönlü hareketine direnç oldu ve buranın aşılması, yükselişin teyidi açısından önemli bir eşik.”

Yükselen desteğin altına düşülmesi durumunda ise, ETH’nin önceki haftalık talep bölgesinde yeni bir denge arayışına girmesi gündeme gelebilir.

RSI ve Kırılım İhtiyacı

Göreceli Güç Endeksi (RSI), şimdilik geniş tabanlı bir yukarı ivme sinyali üretmiyor. RSI göstergesi orta çizginin altında kaldığı için, güçlü bir haftalık yükseliş gelmeden piyasada belirgin bir optimizmden bahsetmek zor. Yine de, alıcıların kısa süre içinde devreye girme ihtimali teknik olarak güncelliğini koruyor.

4.800-5.000 dolar bandı, piyasada hem psikolojik hem de teknik olarak ciddi bir engel teşkil ediyor. Fiyat bu bölgeyi aşıp üzerinde haftalık kapanışlar yaparsa, kripto para yatırımcılarının odağında uzun vadeli yükseliş senaryosu öne çıkacak. Analizlerde, olası bir yukarı yönlü kırılım sonrası bir retest hareketinin gelmesinin muhtemel olduğu, ardından ise 10 bin dolar seviyesine yönelik yeni bir atağın başlayabileceği ifade ediliyor.

Seviye Durum Önem Yükselen destek çizgisi Korunuyor Orta-uzun vadede pozitif görünüm 4.800-5.000 dolar direnç bölgesi Aşılmadı (önemli sınav) Büyük kırılım için kritik 10.000 dolar hedefi Yalnızca güçlü bir kırılım sonrası olası Uzun vadeli potansiyel

Makro Perspektif: 2020’den Çok Uzakta

Ethereum’un makro grafiği, mevcut fiyat seviyelerinin hâlâ önceki döngünün 100 dolar altı seviyelerine kıyasla oldukça yukarıda olduğunu gösteriyor. The Great Mattsby tarafından yayımlanan grafiklerde, Ethereum’un 2020 yılında 100 dolar altına indiği dip bölgesine göre bugün hâlâ ciddi bir mesafe koruduğu öne çıktı. Bu da mevcut teknik yapının “tam anlamıyla bir ayı piyasasına geçilmediği” şeklinde yorumlanmasına neden oluyor.

Özellikle son dönemlerdeki sert dalgalanmalara rağmen fiyatın dar bir aralıkta yatay seyretmesi, kripto para piyasasında sıkça rastlanan uzun konsolidasyon süreçlerinin bir örneği olarak gösteriliyor. Ethereum’un çıkarımları, bu yatay hareketin sona ermesi ve yeni bir yükseliş döngüsünün başlaması için güçlü bir haftalık kırılıma odaklanıyor.

The Great Mattsby özetinde, “Ethereum’un mevcut fiyatı, eski zirvelere göre zayıf bir görünüm sergilese de 2020’deki en düşük seviyelerden hâlâ çok uzak; bu da piyasadaki uzun vadeli iyimserliği koruyor.” görüşüne yer verildi.

Sonuç olarak, teknik göstergeler ve büyük yatırımcılardan gelen analizler, Ethereum için kritik haftaların yaklaştığını gösterdi. Fiyatın bir sonraki büyük adımı, yükselen trend desteği ile eski zirve bölgesi arasındaki bu sıkışık aralıkta şekillenecek gibi duruyor.