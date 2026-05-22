Zero Network Temmuz 2026’ya kadar faaliyetlerine son veriyor

Zero Network, Ethereum ekosisteminde işlem ücretlerini ortadan kaldırmayı hedefleyen Layer 2 tabanlı bir platform olarak yaklaşık 18 aylık faaliyetinin ardından kapanma kararı aldığını duyurdu. 2016’da kurulan Zerion tarafından başlatılan bu ağ üzerinden varlık bulunduran tüm kullanıcıların, en geç 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ellerindeki ETH, ERC-20 token ve NFT’leri alternatif ağlara aktarmaları gerekiyor.

Kapanış Süreci ve Kullanıcılar İçin Yol Haritası

Kasım 2024’te hayata geçirilen Zero Network, Ethereum uyumlu EVM tabanlı bir Layer 2 çözümdü ve en önemli özelliği, tamamen ücretsiz (gassız) işlemlere olanak tanımasıydı. Platform, blokzincir üzerindeki transfer maliyetlerini ortadan kaldırmak ve kullanıcı deneyimini basitleştirmek için geliştirilmişti. Ancak Zerion, uzun vadeli hedefleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle bağımsız blokzincir faaliyetlerini sonlandırma yoluna gitti.

Alınan kararla birlikte Zero Network’teki tüm yatırımlar—ETH, NFT ve token varlıklar—kullanıcıların güvenli şekilde transfer edebilmeleri için aktif tutulacak. Ancak yeni yatırımlar yapılamayacak; ağ üzerinden artık token, NFT veya ETH gönderimi mümkün olmayacak. Zerion, kullanıcıların tüm varlıklarına kapanış tarihine dek erişebileceğini ve transfer işlemleri konusunda teknik destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Zerion’un Stratejik Yön Değişikliği ve Sektörel Görünüm

Zero Network’ün arkasındaki şirket olan Zerion, özellikle mobil ve tarayıcı üzerinden kullanılabilen, kendi “sakla ve yönet” (self-custody) cüzdan çözümüyle tanınıyor. Firma, Zero Network’ü blokzincir işlemlerinin yaygınlaşmasını hızlandırmak amacıyla hayata geçirmişti. Ancak yapılan açıklamada, bağımsız bir blokzincir ağı yönetmenin, ekip kaynaklarının büyük bir kısmını tükettiği ve ana ürün olan cüzdan ile API geliştirmelerine yeterince odaklanılamadığı ifade edildi.

Zero Network’ün kapanışı, son dönemde benzer nedenlerle kapatılan diğer projeleri de akla getiriyor. Son zamanlarda çok sayıda Layer 2 ve altyapı sağlayıcısı piyasadan çekildi; özellikle Everclear ve Syndicate Labs da kendi faaliyetlerine son verdiklerini açıkladılar. Bu durum, sektördeki faaliyetleri sürdürmenin ve kaynakları verimli kullanmanın giderek zorlaştığını gösteriyor.

Mini sözlük: Layer 2 (Katman 2), mevcut bir blokzincir (örneğin Ethereum) üzerine kurulan ve ana zincirin üzerine eklenen, işlem kapasitesini artıran ve ağ ücretlerini düşüren ikinci bir katman teknolojisidir. Bu tür çözümler ağdaki işlem trafiğini azaltmayı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefler.

Zerion, önümüzdeki dönemde kaynaklarını doğrudan cüzdan hizmetlerine, API geliştirmelerine ve çeşitli entegrasyon ortaklıklarına yönlendirecek. Şirket bu değişimin, uzun vadede kullanıcılarına daha verimli ve sürdürülebilir hizmet sunmanın anahtarı olacağı görüşünde.

Kullanıcılar için Önemli Uyarı ve Son Tarih

Zero Network üzerinde hâlâ varlık bulunduran kullanıcıların, tüm token ve NFT’lerini belirlenen tarihe kadar çekmeleri gerekiyor. Kullanıcılar transfer işlemlerini Zerion Wallet uygulaması veya uyumlu köprü servisleri üzerinden gerçekleştirebilirler. Ağın tamamen kapanmasının ardından taşınmayan varlıkların geri dönüşü mümkün olmayacak.

Platformun sunduğu erişim ve transfer imkanı, 31 Temmuz 2026’ya dek devam edecek. Zerion, süreç sonuna kadar kapsamlı dokümantasyon ve teknik destek sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

Zero Network’ten yapılan açıklamada, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bütün kullanıcıların en geç Temmuz 2026 öncesinde varlıklarını güvenli biçimde başka ağlara aktarmaları ve işlem öncesi adres doğrulamasına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Zero Network’ün sonlandırılması, bağımsız Layer 2 ağların sürdürülebilirliği ve kripto endüstrisindeki rekabet baskısına dikkat çekiyor. Edinilen deneyimin ardından şirketin odağını yeniden ana ürünlerine çevirmesiyle kullanıcılar için yenilikçi hizmetlerin geliştirileceği ifade ediliyor.