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Ethereum (ETH), Yeniden 1900 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandıran ETH, yeniden 1900 doların altına geriledi.
15:15
1 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), Mayıs ayına düşüş ile başladı ve 28.500 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Mayıs ayına düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’nin üzerinde bir değer kaybı kaydederek 28.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in 28.500 dolar seviyelerine gerilemesi ile birlikte güne düşüş yönlü bir ivme ile başladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi değer kayıplarına hız kazandırdı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyesine geriledi. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de gün içerisinde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 135 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

ETH, 1900 Doların Altına Geriledi

Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, BTC‘deki değer kayıplarının etkisiyle güne düşüş ile başladı. Piyasadaki düşüş eğiliminin de etkisiyle güne düşüş yönlü bir ivme ile başlayan Ethereum (ETH), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’ün üzerinde bir değer kaybı kaydederek 1900 doların altına geriledi ve 1845 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Aynı zamanda ETH‘nin toplam işlem hacminde de önemli bir artış kaydedildi. ETH’nin toplam işlem hacmi, CMC verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %85’e yakın bir artış gösterdi. Ayrıca Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 30 milyon doları ETH pozisyonu olmak üzere toplamda 135 milyon dolarlık short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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