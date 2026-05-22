Kripto ParaRIPPLE (XRP)

XRP’de hafta boyunca 42 milyon dolar giriş yaşandı Bitcoin ETF’lerinde ise çıkışlar hızlandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’ye haftalık 42 milyon dolar giriş oldu.
  • Bitcoin ETF’lerinden toplamda 1,2 milyar dolar çıkış kayda geçti.
  • 📈 Yalnızca bir günde 4.300 yeni XRP cüzdanı oluşturuldu.
  • ⚡ En dikkat çeken gelişme, alternatif kripto paralar arasında $XRP ’de son günlerdeki artan hareketlilik oldu.
Kripto para piyasasında bu hafta dikkat çeken gelişmeler yaşandı. XRP fiyatı Perşembe günü öğle saatlerinde Hong Kong’da 1,37 dolar civarında seyrederken, ETF ve zincir üstü verilere göre bazı yatırımcıların bu varlığa yöneldiği görüldü. Aynı dönemde Bitcoin 77.400 dolar seviyesinde yatayda kalırken, Ether üzerinde ise satış baskısı devam etti.

İçindekiler
1 XRP’ye Yönelimde Artış
2 Bitcoin ve Ether Ürünlerinde Çıkışlar
3 Zincir Üstü (On-chain) İşaretler
4 Piyasa Yorumu ve Pozisyonlanma

XRP’ye Yönelimde Artış

CoinGlass tarafından paylaşılan verilere göre, XRP bağlantılı yatırım ürünlerine son işlem gününde 8,88 milyon dolar giriş oldu. Bu, 14 Mayıs’ta yaşanan 18,52 milyon dolar ve 15 Mayıs’taki 10,87 milyon dolarlık girişlerin ardından bu haftaki pozitif akışı sürdürdü. Son yedi günde XRP tabanlı fonlara toplamda yaklaşık 42 milyon dolar yatırım yapıldığı ve fonlara net girişlerin sürdüğü belirtildi.

Analistler, “Piyasadaki büyük kripto fonlarından para çıkarken XRP ürünlerine üst üste girişlerin artması, yatırımcıların alternatif kripto paralara dönmeye başladığına işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin ve Ether Ürünlerinde Çıkışlar

Aynı zaman aralığında, piyasadaki en büyük kripto yatırım ürünlerinden biri olan Bitcoin ETF’lerinden ise 100,9 milyon dolar çıkış yaşandı. Bunun dışında kısa sürede ETF’lerden sırasıyla 648,6 milyon, 331,1 milyon ve 290,4 milyon dolarlık fonun çekildiği kayıtlara geçti. Ether odaklı yatırım ürünlerinde de benzer bir tablo görülürken son işlem gününde 32,6 milyon dolarlık çıkış dikkat çekti.

VarlıkSon Günlük Fon Girişi/ÇıkışıHaftalık Net Akış
XRP+8,88 milyon $+42 milyon $
Bitcoin ETF-100,9 milyon $-1,270,1 milyon $
Ether Ürünleri-32,6 milyon $Bilinmiyor

Zincir Üstü (On-chain) İşaretler

Piyasa verilerine ek olarak, zincir üstü göstergelerde de XRP tarafında canlılık gözlemlendi. Blokzinciri analiz şirketi Santiment, XRP ağında son 24 saat içinde 4.300 yeni cüzdan açıldığını ve bunun 2024 boyunca bir günde görülen en yüksek dördüncü artış olduğunu duyurdu.

Mini sözlük: On-chain (zincir üstü), blokzincir ağındaki işlemlerin şeffaf ve herkesin görebileceği şekilde kaydedilmesini sağlayan teknolojiye verilen isimdir. Bu veriler, bir tokenın veya ağın gerçekte ne kadar kullanıldığını ve yeni yatırımcıların eklenip eklenmediğini gözlemlemek için kullanılır.

Yeni cüzdanların artışı çoğu zaman ağa yeni katılım olarak değerlendirilirken, sermaye girişleriyle bir arada olması olumlu bir işaret olarak görülür. Ancak, XRP’nin genel ağ büyümesinin 2025 sonundan bu yana gerilediği, bu yeni girişlerin ise şimdilik tek günlük bir sıçrama niteliği taşıdığı ifade edildi.

Piyasa Yorumu ve Pozisyonlanma

Yatırımcılar açısından ana soru, XRP’de gözlenen hareketliliğin daha geniş bir dönüşümün ilk sinyali mi yoksa kısa süreli al-sat dalgasından mı ibaret olduğu. Özellikle kripto piyasasında Bitcoin ve Ether üzerindeki baskı devam ederken, yatırımcıların geçici olarak alternatif paralara yönelip yönelmediği takip ediliyor.

CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre, XRP fiyatı Perşembe öğle saatlerinde 1,37 dolar seviyesinde kalmaya devam etti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
