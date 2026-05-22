XRP ağında 24 saatte 4.300 yeni cüzdan açıldı

XRP ağında son dönemde dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. Blockchain analiz şirketi Santiment Intelligence’in paylaştığı verilere göre, yalnızca bir günde XRP için 4.300 yeni cüzdan açıldı. Bu artış, 2026 yılı içinde şimdiye kadar gerçekleşen en büyük dördüncü cüzdan açılışı oldu.

Yeni cüzdanlardaki artış ve etkileri

Kripto para piyasalarında cüzdan sayısındaki ani artışlar genellikle yeni yatırımcı ilgisi ve sermaye girişiyle ilişkilendiriliyor. XRP ağında son 24 saatte görülen cüzdan sayısındaki yükseliş de uzmanlar tarafından, fiyat hareketinin hemen öncesinde ağ üzerinde büyümeye işaret eden bir öncü gösterge olarak değerlendiriliyor. Fakat, bu aktifliğe rağmen XRP fiyatı, bir süredir dar bir bantta işlem görmeyi sürdürüyor.

Piyasa uzmanları, ağ katılımı yükselirken fiyatın yatay seyretmesinin, özellikle büyüme göstergeleri hızlanmaya başladığı dönemlerde, ileride yaşanabilecek olası yükselişlerin habercisi olabileceğini belirtiyor.

Kritik balina hareketleri ve borsalardaki değişim

Ağdaki canlanmanın yalnızca bireysel katılımla sınırlı olmadığı görülüyor. Piyasada “balina” olarak nitelendirilen büyük yatırımcıların davranışları da bu tabloyu destekliyor. Analist Xaif Crypto’nun aktardığına göre, Binance borsasından çıkan tüm XRP’lerin yüzde 57,6’sı, 1 milyon XRP ve üzeri transferlerden oluşuyor.

Bu büyüklükteki transferler, genellikle uzun vadeli tutma amacıyla varlıkların borsalardan kişisel cüzdanlara çekildiğine işaret ediyor ve piyasada birikim (akkümülasyon) eğilimi olarak yorumlanıyor. Söz konusu büyük hareketlerin yalnızca Binance ile sınırlı kalmadığı, Coinbase üzerinde de benzer şekilde büyük miktarda XRP çıkışlarının sürdüğü kaydedildi. Bu gelişmeler, önemli borsalarda XRP rezervlerinin azaldığına gösteriyor.

Mini sözlük: Balina, kripto piyasasında büyük miktarda coin bulunduran ve yaptıkları büyük işlemlerle fiyatta kayda değer etki oluşturabilen yatırımcılara verilen isimdir.

Borsalarda azalan rezervlerle birlikte balina birikiminin artması, piyasadaki satıcı sayısının azalmasına ve ileride güçlü bir talep artışıyla daha belirgin fiyat yükselişleri yaşanmasına zemin hazırlayabilir.

Borsa Büyük Transfer Oranı (1M+ XRP) Rezerv Durumu Binance %57,6 Azalıyor Coinbase Artış eğilimli Azalıyor

Küresel piyasa şartları ve XRP’ye özel girişler

Küresel çapta kripto piyasası, son dönemde jeopolitik gelişmelerin yol açtığı “riskten kaçış” eğilimiyle baskı altında kaldı. Buna rağmen XRP, 67,6 milyon dolarlık girişle dikkat çekerken; genel olarak dijital varlık yatırım ürünlerinden ise 1,07 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Böyle bir ortamda XRP’nin pozitif ayrışması, büyük yatırımcıların potansiyel bir yükseliş öncesi pozisyon aldığı yönünde yorumlanıyor.

Uzmanlar, cüzdan sayısındaki hızlanmanın, balina transferlerinin artmasının ve borsalardaki rezervlerin giderek azalmasının, yakın vadede XRP’de izlenmesi gereken erken sinyaller olduğuna dikkat çekiyor.

Öte yandan, CoinCodex verilerine göre XRP an itibarıyla 1,36 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Önemli göstergeler ve izlenecekler

Anlık fiyat hareketleri kritik bir sıçrama göstermese de ağ üzerinde hızlanan cüzdan açılışları, balinaların borsalardan yüksek montanlı XRP çekişi ve bu süreçte artan net girişler, piyasa katılımcıları tarafından trend dönüşü ihtimalinin yakından takip edilmesini zorunlu kılıyor.