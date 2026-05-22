SpaceX, OpenAI ve Anthropic’in dev halka arzları Wall Street’te taşları yerinden oynatabilir

  • 🚀 SpaceX, OpenAI ve Anthropic’in halka arzları trilyon dolarlık yeni arz yaratacak.
  • 🧑‍💼 Uzmanlar, bu büyüklükteki arzın ABD borsalarında büyük satışa yol açmasını beklemiyor.
  • 🔎 Kripto ve yapay zeka finansı bir araya getirirken bankaların dikkatini çekiyor.
Bitmine Immersion Technologies başkanı ve Fundstrat’in kurucu ortağı Tom Lee, önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi beklenen mega halka arzların (IPO’lar) piyasalar üzerinde büyük bir baskı oluşturmayacağı görüşünde. Lee, SpaceX, Anthropic ve OpenAI şirketlerinin halka arz edilmesinin kamuya açık piyasalarda trilyonlarca dolarlık yeni hisse oluşturabileceğine dikkat çekti.

Dev IPO’lar gündemde

Özellikle Elon Musk’ın yönettiği SpaceX, enflasyondan arındırılmış hesaplamalara göre tarihteki en büyük ikinci halka arz olabilir. Şirketin piyasa değerinin 1,5 trilyon doların üzerine çıkması bekleniyor; bu, bugüne kadar yalnızca Saudi Aramco’nun gerisinde kalıyor.

Lee’nin analizine göre, SpaceX ile birlikte Anthropic ve OpenAI’nin halka açılması, borsaya toplamda trilyonlarca dolarlık yeni hisse arzı getirecek. Bu üç şirketin yaratacağı yeni hisse arzı, S&P 500’ün toplam piyasa değerinin yaklaşık %5-6’sına denk gelebilir.

ŞirketBeklenen Piyasa DeğeriIPO Önemi
SpaceX1,5 trilyon dolar+Tarihteki en büyük ikinci
OpenAIBelirtilmediYapay zeka öncüsü
AnthropicBelirtilmediAI alanında hızlı büyüyen oyuncu

Yatırımcı davranışlarında değişim beklentisi

Lee, bu ölçekteki halka arzların kamuya açık piyasalara büyük hacimli arz getireceğini ancak bunun doğrudan düşüş anlamına gelmediğini düşünüyor. Yıllardır özel fonlar ve alternatif yatırımları tercih eden aile ofisleri, emeklilik fonları ve yüksek varlıklı yatırımcılar, hisse senetlerinde bugüne kadarki en düşük ağırlıkta pozisyona sahip durumda.

Lee, geniş sermayenin yön değiştirmesi halinde bu arzı karşılayacak likidite olduğuna inanıyor. Ayrıca, çoğu erken yatırımcının, elindeki hisseleri hemen satıp yüksek miktarda vergisel yükümlülük oluşturmaktansa, varlıklarını teminat göstererek borçlanmayı veya hedge etmeyi tercih edebileceğini belirtti.

Bu da yeni arz edilen hisselerin kısa vadede toplu satış baskısıyla karşı karşıya kalmasını önleyebilir.

Kripto paralarda beklentilerin altında performans

Tom Lee, kripto varlıkların son dönemde kurumsal talebin artmasına rağmen beklenen performansı gösteremediğine dikkat çekti. Buna karşın, tokenizasyon kavramının Wall Street’te geleneksel finans ile dijital varlıkları birbirine daha yakın hale getirdiğinin altını çizdi.

Mini sözlük: Tokenizasyon – Geleneksel finans veya reel varlıklara ait hakların dijital varlık olarak blokzincirde temsil edilmesi işlemidir. Bu yöntem, transfer ve takas süreçlerini anında ve otomatik şekilde gerçekleşebilir kılar.

Lee, Consensus Miami 2026’da yaptığı bir konuşmaya atıfta bulunarak, anlık takas (instant settlement) ve işlem doğrulamanın, blokzincir teknolojilerinin finans dünyasına adapte olmasını hızlandırdığını belirtti.

Bankalar ve yapay zekada blokzincir fırsatı

Lee’ye göre, yapay zekanın ivme kazandığı bu dönemde, banka ve finans kuruluşları blokzincirin sunduğu kimlik doğrulama imkanlarını ucu açık bir fırsat alanı olarak görüyor. Finans, dijital varlıklar ve yapay zeka üçgeninin buluştuğu noktada önemli gelir potansiyelleri ortaya çıkıyor.

Finans dünyasının önemli oyuncuları, yapılan teknolojik hamleleri yakından takip ederek yeni gelir alanları oluşturmak için fırsat kollamaya başladı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

