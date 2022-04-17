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Bitcoin Boğasından Dikkat Çeken Açıklama: Bu Kripto Paradan Daha Fazla Satın Alacağım!

Ünlü Bitcoin boğası, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu kripto para biriminden daha fazla satın alacağını belirtti.
13:05
17 Nisan 2022
Bitcoin Boğasından Dikkat Çeken Açıklama: Bu Kripto Paradan Daha Fazla Satın Alacağım!
Yazar: Emre Aydıner

Bitcoin boğası Michael Saylor, Perşembe günü MicroStrategy hissedarlarına gönderilen bir mektupta, şirketin CEO’su Micheal Saylor, yıllarca süren Bitcoin satın alma çılgınlığını sürdürme konusundaki inancını ikiye katladı.

CEO ayrıca, en fazla Bitcoin varlığına sahip halka açık şirket olan MicroStrategy‘nin daha fazla BTC satın almaya ve yazılım istihbarat hizmetlerini daha geniş bir müşteri tabanına sunmaya devam edeceğine söz verdi.

Michael Saylor, Bitcoin Stratejisini İkiye Katladı

MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Perşembe günü MicroStrategy hissedarlarına gönderilen bir mektupta şirketin Bitcoin stratejisini, kurumsal müşteri tabanının büyümesini artıracak bir yol olarak “analitik yazılım ve hizmetler işimizi tamamlayıcı” olarak özetledi.

Şirket, Intelligence Everywhere vizyonunu sürdürmek için iş stratejisini güçlendirmenin yanı sıra, Bitcoin edinme ve elde tutma paralel stratejisini büyük bir başarı olarak değerlendirdi.

Saylor’un BTC‘yi edinme stratejisi, 2011’den bu yana borç ve öz sermaye işlemlerinden elde edilen gelirleri kullanmaya doğru çeşitlendi. İş zekası şirketi, operasyonlardan kaynaklanan aşırı nakit akışı yoluyla 2020 yılının Ağustos ayında Bitcoin biriktirmeye başladı.

Şirket daha sonra, hazinesi için daha fazla Bitcoin satın almak amacıyla dönüştürülebilir tahvil teklifleri, hisse senedi teklifleri ve kripto teminatlı krediler kullanarak birikim hızını artırdı.

Saylor ayrıca şirketini “inovasyon kurumsal DNA’mızda var” olarak tanımladı. MicroStrategy’nin 1980’lerde veri madenciliği yazılımına öncülük ettiğini, 1990’larda web devriminin başlarında olduğunu ve 2000’lerde mobil analitiği ve bulut tabanlı analitiği benimsediğini belirtti.

MicroStrategy’nin Bilançosunda 129.218 BTC

MicroStrategy, yan kuruluşlarıyla birlikte şu anda bilançosunda 129.218 Bitcoin bulunduruyor ve toplam satın alma maliyeti token başına ortalama 30.700 dolar. 129.218 Bitcoin’in toplam değeri ise 3.97 milyar dolara eşdeğer.

Öte yandan geçtiğimiz Perşembe günü Ark Invest‘in CEO’su Cathie Wood ile Miami 2022 Bitcoin konferansında düzenlenen bir panelde Saylor, “Bitcoin konusunda her zamankinden daha iyimser” olduğunu söyledi ve Wood’un BTC’nin 2030 yılına kadar coin başına 1 milyon dolara ulaşabileceği yönündeki tahminini kabul etti.

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