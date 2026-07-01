Aave ağında 24 saatte 1806 yeni Ethereum cüzdanı açıldı

Aave, 30 Haziran’da son yılların en güçlü günlük ağ büyümesini kaydetti. Merkeziyetsiz finans odaklı borç verme protokolünde 24 saat içinde 1806 yeni Ethereum cüzdanı oluşturuldu. Bu artış, kripto para piyasasının genelinde zayıflık sürerken Aave ekosisteminde yeni kullanıcı ilgisinin öne çıktığına işaret etti.

Ağ büyümesinde dikkat çeken sıçrama

Santiment verilerine göre Aave’deki yeni cüzdan artışı, Ekim 2021’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Veriler, hareketin mevcut kullanıcıların işlemlerinden çok ağa yeni katılan adreslerden kaynaklandığını gösteriyor. Bu tablo, DeFi alanına yeniden ilgi oluştuğuna dair erken bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Santiment, Aave’in Ethereum ağında 24 saat içinde 1806 yeni cüzdan gördüğünü ve bunun 2021’den bu yana en güçlü ağ büyümesi günü olduğunu duyurdu.

Aave, kullanıcıların kripto varlık yatırıp faiz geliri elde edebildiği ve teminat karşılığında borç alabildiği en büyük DeFi protokollerinden biri olarak biliniyor. Platformdaki yeni adres artışı, borç verme ve borç alma ürünlerine yönelik ilginin yeniden canlanabileceğini ortaya koydu.

Mini sözlük: Toplam kilitli değer, bir DeFi protokolüne yatırılan varlıkların toplam büyüklüğünü gösteren temel bir ölçüttür. Ağ büyümesi ise belirli bir süre içinde oluşturulan yeni cüzdan sayısıyla kullanıcı tabanındaki genişlemeyi izler.

Fiyat ve kilitli varlık verileri

AAVE tokenı haberin yayımlandığı dönemde 86,2 dolar civarında işlem gördü. Varlık son 24 saatte yüzde 2,4 gerilerken haftalık bazda yaklaşık yüzde 9 yükseldi. Bu performans, daha geniş piyasadaki baskıya rağmen tokenın görece dayanıklı kaldığını gösterdi.

Gösterge Veri 24 saatte yeni cüzdan 1806 AAVE fiyatı 86,2 dolar 24 saatlik değişim Yüzde 2,4 düşüş 7 günlük değişim Yaklaşık yüzde 9 artış Toplam kilitli değer 12,2 milyar dolar

Aave’in borç verme havuzlarında tutulan toplam kilitli değer yaklaşık 12,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu büyüklük, kullanıcı mevduatları ile borçlanma talebinin yüksek kalmaya devam ettiğini gösterirken protokolün DeFi pazarındaki büyük oyuncular arasındaki yerini koruduğunu ortaya koyuyor.

Santiment, yeni cüzdan oluşumundaki bu hızın, piyasanın yüzeyinin altında artan ilgiye işaret ettiğini ve belirsizlik dönemlerinde fiyat istikrarını destekleyebileceğini vurguluyor.

Güncellemeler ve risk tartışmaları izleniyor

Aave cephesinde V4 güncellemesi üzerindeki çalışmalar sürüyor. Bu sürümün borç verme verimliliğini ve sistem tasarımını geliştirmesi hedefleniyor. Ayrıca Smart Value Recapture adı verilen yapı ile protokol gelir akışlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan topluluk yönetiminde borçlanma limitleri ve risk yönetimi başlıkları öne çıkıyor. Bu tartışmalar, büyüme hedefi ile sistem güvenliği arasındaki dengeyi koruma çabasını yansıtıyor. Yeni kullanıcı sayısındaki artış dikkat çekse de bu hareketin kalıcı etkisi, cüzdanların aktif kullanım ve gerçek DeFi talebine dönüşmesine bağlı olacak.