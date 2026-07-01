Kayıt Banner
DEFI

Aave ağında 24 saatte 1806 yeni Ethereum cüzdanı açıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Aave ağında 30 Haziran’da 24 saat içinde 1806 yeni Ethereum cüzdanı açıldı.
  • 📈 $AAVE 86,2 dolar civarında kalırken son 7 günde yaklaşık yüzde 9 yükseldi.
  • 💰 Protokoldeki toplam kilitli değer 12,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
  • 🔍 Yeni cüzdan artışının kalıcı etkisi, bu kullanıcıların DeFi işlemlerine ne kadar aktif katılacağına bağlı görünüyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Aave, 30 Haziran’da son yılların en güçlü günlük ağ büyümesini kaydetti. Merkeziyetsiz finans odaklı borç verme protokolünde 24 saat içinde 1806 yeni Ethereum cüzdanı oluşturuldu. Bu artış, kripto para piyasasının genelinde zayıflık sürerken Aave ekosisteminde yeni kullanıcı ilgisinin öne çıktığına işaret etti.

İçindekiler
1 Ağ büyümesinde dikkat çeken sıçrama
2 Fiyat ve kilitli varlık verileri
3 Güncellemeler ve risk tartışmaları izleniyor

Ağ büyümesinde dikkat çeken sıçrama

Santiment verilerine göre Aave’deki yeni cüzdan artışı, Ekim 2021’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Veriler, hareketin mevcut kullanıcıların işlemlerinden çok ağa yeni katılan adreslerden kaynaklandığını gösteriyor. Bu tablo, DeFi alanına yeniden ilgi oluştuğuna dair erken bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Santiment, Aave’in Ethereum ağında 24 saat içinde 1806 yeni cüzdan gördüğünü ve bunun 2021’den bu yana en güçlü ağ büyümesi günü olduğunu duyurdu.

Aave, kullanıcıların kripto varlık yatırıp faiz geliri elde edebildiği ve teminat karşılığında borç alabildiği en büyük DeFi protokollerinden biri olarak biliniyor. Platformdaki yeni adres artışı, borç verme ve borç alma ürünlerine yönelik ilginin yeniden canlanabileceğini ortaya koydu.

Mini sözlük: Toplam kilitli değer, bir DeFi protokolüne yatırılan varlıkların toplam büyüklüğünü gösteren temel bir ölçüttür. Ağ büyümesi ise belirli bir süre içinde oluşturulan yeni cüzdan sayısıyla kullanıcı tabanındaki genişlemeyi izler.

Fiyat ve kilitli varlık verileri

AAVE tokenı haberin yayımlandığı dönemde 86,2 dolar civarında işlem gördü. Varlık son 24 saatte yüzde 2,4 gerilerken haftalık bazda yaklaşık yüzde 9 yükseldi. Bu performans, daha geniş piyasadaki baskıya rağmen tokenın görece dayanıklı kaldığını gösterdi.

GöstergeVeri
24 saatte yeni cüzdan1806
AAVE fiyatı86,2 dolar
24 saatlik değişimYüzde 2,4 düşüş
7 günlük değişimYaklaşık yüzde 9 artış
Toplam kilitli değer12,2 milyar dolar

Aave’in borç verme havuzlarında tutulan toplam kilitli değer yaklaşık 12,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu büyüklük, kullanıcı mevduatları ile borçlanma talebinin yüksek kalmaya devam ettiğini gösterirken protokolün DeFi pazarındaki büyük oyuncular arasındaki yerini koruduğunu ortaya koyuyor.

Santiment, yeni cüzdan oluşumundaki bu hızın, piyasanın yüzeyinin altında artan ilgiye işaret ettiğini ve belirsizlik dönemlerinde fiyat istikrarını destekleyebileceğini vurguluyor.

Güncellemeler ve risk tartışmaları izleniyor

Aave cephesinde V4 güncellemesi üzerindeki çalışmalar sürüyor. Bu sürümün borç verme verimliliğini ve sistem tasarımını geliştirmesi hedefleniyor. Ayrıca Smart Value Recapture adı verilen yapı ile protokol gelir akışlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan topluluk yönetiminde borçlanma limitleri ve risk yönetimi başlıkları öne çıkıyor. Bu tartışmalar, büyüme hedefi ile sistem güvenliği arasındaki dengeyi koruma çabasını yansıtıyor. Yeni kullanıcı sayısındaki artış dikkat çekse de bu hareketin kalıcı etkisi, cüzdanların aktif kullanım ve gerçek DeFi talebine dönüşmesine bağlı olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

AAVE için 2031 hedefi $620 olarak hesaplandı

DeFi protokollerine yönelik 121 saldırıda 2026 yılı kaybı $942 milyona ulaştı

Avrupa Parlamentosu komitesi, DeFi ve staking dahil ek kripto faaliyetleri için düzenleme değerlendirmesi yapılmasını istedi

AAVE için 2030 hedefi 3.500 dolar oldu! Bu iddialı tahminin arkasında ne var?

DeFi’de 45 milyar dolarlık erime derinleşti! Zincir üstü veriler ne gösteriyor?

NEAR 24 saatte $2,31 seviyesinde kalırken TVL iki ay dolmadan $60 milyondan $177 milyona yükseldi

Aave cephesinde 8,45 milyar dolarlık çıkış gündem oldu! Perde arkasında neler yaşandı?

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı Winklevoss kardeşler Gemini cüzdanlarına toplam 67 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum aktardı
Bir Sonraki Yazı Trump’ın kripto gelirinde dikkat çeken sıçrama! Resmi kayıtlarda hangi rakamlar öne çıktı?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

RLUSD’nin XRP Ledger’daki payı 18 aydan kısa sürede %12’ye çıktı, Evernorth XRP’nin rolünün zayıflamadığını açıkladı
RIPPLE (XRP)
Trump’ın kripto gelirinde dikkat çeken sıçrama! Resmi kayıtlarda hangi rakamlar öne çıktı?
Kripto Para
Winklevoss kardeşler Gemini cüzdanlarına toplam 67 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum aktardı
BITCOIN (BTC)
CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju: Bitcoin’in fiyatının kalıcı toparlanması için 1 trilyon doların üzerinde yeni kurumsal sermaye gerekiyor
BITCOIN (BTC)
Solana’da 15 milyar dolarlık stabilcoin eşiği aşıldı! SOL için kritik seviyelerde neler yaşanıyor?
Solana (SOL)
Lost your password?