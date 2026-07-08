DeFi Development, DisclaimerCoin yönetimini ZeroStack CEO’su Daniel Reis Faria liderliğindeki ekibe devretti

Nasdaq’ta DFDV koduyla işlem gören DeFi Development Corp, Ocak 2026’da piyasaya sürdüğü memecoin DisclaimerCoin’in günlük yönetimini bıraktı. Şirket, DONT kodlu tokenın idaresini ZeroStack Holdings CEO’su Daniel Reis Faria ile projeye odaklanan özel bir ekibe devretti.

Yönetim yeni ekibe geçti

Bu değişiklikle birlikte DONT sahipleri, tokenın geliştirme sürecinde yeni bir yönetim yapısıyla karşı karşıya kalacak. DeFi Development Corp, projedeki önemli hazine payını korusa da günlük karar alma ve operasyonel sorumluluk artık yeni ekibin elinde olacak.

Daniel Reis Faria’nın liderlik ettiği ekip, ekosistem, büyüme ve topluluk için ayrılan DONT tokenlarını yönetecek. Projenin internet sitesindeki verilere göre bu bölüm toplam arzın %21,1’ine karşılık geliyor.

Mini sözlük: ZeroStack Holdings, haberde adı geçen ve Daniel Reis Faria’nın CEO olarak görev yaptığı şirket olarak öne çıkıyor. Hazine payı ise bir şirketin ya da projenin kendi bilançosunda tuttuğu token varlıklarını ifade ediyor.

DeFi Development Corp ise toplam DONT arzının yaklaşık %31,6’sını elinde tutmayı sürdürecek. Şirket, tokenın ilk çıkışında verdiği sözü yineleyerek bu payı kalıcı biçimde hazinesinde tutacağını açıkladı.

Taraf Rol Pay Yeni ekip Ekosistem, büyüme ve topluluk tahsislerini yönetiyor %21,1 DeFi Development Corp Hazine payını elinde tutuyor %31,6

Daniel Reis Faria, X üzerinden yaptığı açıklamada $DONT’un başarısını ve benimsenmesini desteklemekten heyecan duyduğunu belirtti.

Devrin gerekçesi ve şirketin geçmiş bağı

DeFi Development Corp ile ZeroStack arasındaki bağ yeni değil. İki şirket, Eylül 2025’te kurumsal Solana benimsenmesini DeFi Development’ın Treasury Accelerator programı üzerinden hızlandırmayı amaçlayan stratejik bir ilişki kurmuştu. Şirket, token yönetiminin devrinde bu geçmiş iş birliğini temel gerekçe olarak gösterdi.

Şirketin açıklamasına göre bu adım, halka açık bir şirket tarafından oluşturulan memecoin yapısında yeni bir aşamaya işaret ediyor. DeFi Development Corp, projeden tamamen çekilmek yerine varlığını hazine tarafında sürdürmeyi tercih etti.

DONT’un yapısı ve piyasa tarafındaki gelişmeler

DONT, başlangıçta kendisiyle alay eden bir kurgu üzerine inşa edildi. Projenin internet sitesinde token için değer, kullanım alanı ve gelecek bulunmadığı yönünde ifadeler yer alıyor. Aynı sayfada yol haritası, teknik doküman ve yatırım sunumu olmadığı da açıkça belirtiliyor.

HCMC CEO’su Jeff Holman, DONT’un memecoin piyasasında uzun süredir eksik kalan şeffaflık, hesap verebilirlik ve çıkar uyumu düzeyini gündeme getirdiğini söyledi.

DeFi Development Corp hisseleri ise duyurunun yapıldığı gün 3,19 dolardan işlem gördü. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 96 milyon dolar seviyesinde bulunurken hisse performansı son bir yılda yaklaşık %84 geriledi. Duyurunun ardından hisselerde yaklaşık %6,7’lik ek düşüş görüldü.

Bu değişim, HCMC’nin kısa süre önce DONT’u kendi hazinesine eklemesinin ardından geldi. HCMC ayrıca RAGE girişimi kapsamında ikinci dijital varlık pozisyonu olarak 420.000 adet Eyes on Monitor, yani EOM tokenı satın aldı.