🚨 Ripple, Kansas Üniversitesi ile beş yıllık sponsorluk anlaşması yaptığını açıkladı.

Ripple, Kansas Üniversitesi ile beş yıllık sponsorluk anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında XRP logosu, Kansas Jayhawks’ın futbol ve basketbol takımlarının formalarında yer alacak; uygulama üniversitenin diğer atletizm branşlarındaki formaları da kapsayacak.

Kripto sektöründe üniversite sporları için bir ilk

Bu iş birliği, bir kripto para şirketinin NCAA Division 1 düzeyindeki büyük bir üniversite spor programıyla yaptığı ilk ortaklık olarak öne çıktı. Anlaşmanın, XRP markasını geniş bir izleyici kitlesine taşıması ve kripto sektörünün görünürlüğünü artırması bekleniyor.

Brad Garlinghouse, mesleki hayatıyla kişisel geçmişinin bu anlaşmada kesiştiğini vurgulayarak, XRP’nin mezunu olduğu üniversitenin büyük spor programında forma üzerinde yer alan ilk kripto para olduğunu söyledi.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Kansas’ın Topeka kentinden geliyor ve Kansas Üniversitesi mezunları arasında yer alıyor. Garlinghouse, üniversitede ekonomi eğitimi aldı. Bu nedenle anlaşma, şirket açısından ticari bir adım olmanın yanında kişisel bir anlam da taşıyor.

Eğitim ve teknoloji girişimlerine destek verilecek

Ripple, sponsorlukla birlikte üniversite sporcularının akademik ve finansal geleceğine yönelik bazı programlara doğrudan kaynak sağlayacak. Şirketin desteğinin, finans ve teknoloji odaklı özel eğitim girişimlerine yönlendirileceği belirtildi. Bu imkanlardan sadece öğrenci sporcuların değil, kampüs topluluğunun daha geniş bir kesiminin yararlanması hedefleniyor.

Mini sözlük: XRP Ledger doğrulayıcısı, ağdaki işlemleri kontrol eden ve deftere eklenen verilerin tutarlılığını destekleyen sunucudur. Üniversiteler ve kurumlar bu yapı üzerinden ağa teknik katkı sunabilir.

Kansas Üniversitesi, XRP ekosistemine tamamen yabancı bir kurum değil. Üniversitenin mühendislik fakültesi, resmi bir XRP Ledger doğrulayıcısı işletiyor. Bu ayrıntı, yeni sponsorluk anlaşmasının yalnızca tanıtım odaklı olmadığını, mevcut teknik bağlarla da desteklendiğini gösteriyor.

Piyasa tepkisi sınırlı kaldı

Dikkat çeken anlaşmaya karşın XRP fiyatı yüzde 4’ten fazla geriledi. Buna karşılık vadeli işlem verileri, duyurunun ardından kısa vadeli spekülatif ilginin bir miktar arttığına işaret etti. XRP vadeli işlemlerinde açık pozisyon büyüklüğü, anlaşmanın açıklanmasını izleyen saatlerde yaklaşık yüzde 1 yükseldi.

Veriler, sponsorluk açıklamasının ardından XRP vadeli işlemlerinde açık pozisyonların sınırlı da olsa arttığını ortaya koydu.

Fiyat hareketi ile türev piyasalardaki sınırlı artışın farklı yönlerde seyretmesi, yatırımcıların haberi marka görünürlüğü açısından önemli gördüğünü ancak kısa vadeli fiyatlama konusunda temkinli kaldığını gösterdi.