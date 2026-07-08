Tokenize hisseler, 2026’nın ilk çeyreğinde büyüyen RWA pazarıyla birlikte geleneksel hisse işlemlerini dönüştürüyor

Tokenize hisseler, geleneksel hisse senedi piyasalarının işlem yapısını yeniden şekillendiren alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Borsalarda yalnızca belirli saatlerde işlem gören, genellikle T+2 takas döngüsüne tabi olan ve ülkelere göre farklı erişim kısıtları taşıyan klasik modelin karşısında, blokzincir tabanlı yeni bir yapı gelişiyor.

Blokzincir üzerinde hisse temsili

Bu modelde hisse senetleri, dağıtık deftere kaydedilen dijital tokenlere dönüştürülüyor. Böylece yatırımcılar varlıklarını geleneksel piyasa saatlerinin dışında da transfer edebiliyor, işlemler daha kısa sürede sonuçlanabiliyor ve bu varlıklar merkeziyetsiz finans uygulamalarıyla doğrudan entegre edilebiliyor.

Tokenize hisseler, esasen geleneksel hisselerin blokzincir üzerindeki dijital temsilleri olarak tanımlanıyor. Ethereum ve Solana gibi ağlarda ihraç edilen bu varlıkların ekosisteminde yalnızca RWA platformları değil, aracı kurumlar, saklama kuruluşları ve DeFi protokolleri de yer alıyor. Bu dijital menkul kıymetler, klasik benzerlerinden farklı olarak aracıya ihtiyaç duymadan eşten eşe aktarılabiliyor ve programlanabilir özellikler taşıyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde tokenize edilmiş temsilini ifade eder. DeFi ise aracı kurumlara ihtiyaç duymadan çalışan finansal uygulamaların genel adıdır.

Ondo Finance yöneticilerinden Ian De Bode, temel avantajın birlikte çalışabilirlik olduğunu vurgulayarak bu tokenlerin teminat olarak farklı alanlarda kullanılabildiğini, marjin işlemlerinden borç verme piyasalarına ve vadeli ürünlere kadar geniş bir kullanım sunduğunu söylüyor.

Yeni kullanım alanları ve piyasa yapısı

Bu yapının en dikkat çekici yönlerinden biri, hisselerin günün her saati alınıp satılabilmesi. Anlık takas imkanı ve daha açık transfer kabiliyeti, özellikle merkeziyetsiz finans tarafında hisse teminatlı borç verme, sürekli vadeli işlem ürünleri ve çeşitli kasalar gibi yeni kullanım alanlarının önünü açıyor.

Pazar yerleri açısından bakıldığında tokenize hisseler, ürün yelpazesini genişletme fırsatı sunuyor. Varlık yöneticileri ise farklı zaman dilimlerine yayılan likiditeyi daha etkin yönetebilir hale geliyor. Bu durum, hem küresel erişim hem de işlem sürekliliği bakımından mevcut yapıya göre önemli bir değişim anlamına geliyor.

Karşılaştırma başlığı Geleneksel hisseler Tokenize hisseler İşlem saati Borsa saatleriyle sınırlı 24/7 işlem imkanı Takas süresi T+2 Anlık takasa yakın yapı Kullanım alanı Sınırlı piyasa altyapısı DeFi ile entegre kullanım

Düzenleyici çerçeve belirleyici olacak

Bununla birlikte sektörün önündeki en kritik başlık düzenleyici çerçeve olmaya devam ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC başta olmak üzere düzenleyici kurumların ortaya koyacağı açık ve uyumlu kuralların, saklama hizmetleri, yatırımcı koruması ve menkul kıymet mevzuatına uygunluk gibi alanları kapsaması gerekiyor.

Düzenleyici zeminin elverişli olması halinde hisse tokenizasyonunun geleneksel finans ile merkeziyetsiz finansı birbirine yaklaştırabileceği, buna karşın temel hisse sahipliği yapısını değiştirmeyeceği değerlendiriliyor.

RWA büyürken yeni aşama lisans ve likidite olacak

Tokenize hisselerdeki bu gelişim, daha geniş ölçekte gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu eğiliminin bir parçası olarak görülüyor. DeFiLlama verilerine göre 2026’nın ilk çeyreğinde tokenize hazine ürünleri ve fonların toplam büyüklüğü yaklaşık 12 milyar dolara ulaştı.

Sektörde bir sonraki aşamanın, lisanslı ihraç yapılarının yaygınlaşmasına, farklı ülkelerde tanınmaya ve yeterli likiditenin oluşmasına bağlı olacağı belirtiliyor. Bu koşulların sağlanması durumunda tokenize hisselerin hem yatırımcılara hem de piyasalara daha geniş erişim sunması bekleniyor.