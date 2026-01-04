Gelecek Tahminleri: Ether fi CEO’su Mike Silagadze ve Ethereum Vakfı Direktörü Konuşuyor

Ether fi CEO’su ve Ethereum Vakfı eş direktörü 2026 yılına girmemizin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Kilit görevlerdeki bu iki ismin güncel piyasa bakışları farklı analist veya uzmanlardan daha kayda değer okumalar içerdiğinde göz atmaya değer. Peki Tomasz ve Mike neler söylüyor?

Ethereum Vakfı 2026

Nethermind kurucusu ve Ethereum Vakfı eş direktörü Tomasz Kajetan Staiczak son röportajında geleneksel finansın blockchain’e geçişinde Ethereum’un rolüne değindi. Ethereum’un geleceği açısından en önemli olay da tam olarak bu ve yıllardır beklenen bir şeydi. Bugün geldiğimiz noktada trilyon dolarlık varlık yöneticileri ve yüz milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip bankalar Ethereum ağında bir zamanlar hayali kurulan şeyi yapıyor.

Ethereum Vakfı’nın mevcut hedefleri olan ölçeklenebilirlik ve kullanıcı deneyimi gibi konuların yanı sıra, katmanlar arası uyumluluk stratejilerini değerlendiren Tomasz yapay zekanın Ethereum ağına entegrasyonu ve bu alanda ihtiyaç duyulan yeni teknik standartlardan da bahsetti.

Yeni yılda muhtemelen AI tarafında Tomasz’ın bahsettiği konularda Ethereum’un daha somut adımlar attığını göreceğiz. Web3 ile AI birbirine ihtiyaç duyan iki alan.

Güven ve Doğrulama Katmanı: AI dünyasında “sahte gerçekliklerin” ve üretilmiş içeriklerin artmasıyla birlikte, Web3 verinin doğrulanması ve kurumsal düzeyde gerçekliğin korunması için vazgeçilmez bir güvenlik ve savunma katmanı sunar.

Finans Agentları ve Ekonomi: AI agentlar otomasyonun bir sonraki dönüşümünü temsil ediyor ve Web3 tabanlı hizmetlerin yapay zeka agentları tarafından yürütülmesi mümkün. Ethereum ise Web3’ün merkezi olduğundan çok daha fazlasını yapması gerekiyor.

Standartlar (ERC-8800004): Ethereum Vakfı bünyesindeki merkeziyetsiz AI ekibi, agentların kimliklerini kaydetmeleri, itibar oluşturmaları ve birbirlerinin işlerini doğrulamaları için ERC-8804 gibi standartlar geliştiriyor.

Tomasz, önerilerin AI tarafından üretildiği ve yine AI tarafından doğrulandığı, adeta fikirler üzerinde bir “proof-of-work” (iş kanıtı) seviyesinde rekabetin yaşandığı bir yönetişim modeli bile öngörüyor. Bunları hem ağın çekirdek geliştirici ekibinin büyük bir yapıtaşı olarak hem de Ethereum Vakfı Eş Direktörü olarak söylediğinden ETH fiyat geleceğine dair yatırımcıların umutlarının artması mümkün.

ERC-80004 standardı Ethereum Vakfı’nın bir dAI ekibi tarafından geliştirildi. Bu standart Google’ın bile dikkatini çekti ve doğrulama katmanı olarak Ethereum’un çözümün bir parçası olduğunu gördüğümüz senaryoda gerçekten internetin bir sonraki aşamasına geçtiğimizi ve kriptonun işin merkezinde yer aldığını söyleyebiliriz.

2026 Ethereum Büyümesi

Ether fi CEO’su Mike Silagadze geçtiğimiz yılki kurumsal büyümenin ötesinde Ethereum’un bu yıl kripto tabanlı neobankalar tarafından yönlendirileceğini söyledi. Geçen yıl ETF ve özellikle Haziran ayındaki ETH rezerv şirketlerinin peş peşe doğmalarıyla ETH ATH seviyesine sıçramıştı. Şirketlerin taahhütleri 30 milyar dolara kadar ETH biriktirecekleri yönündeydi ancak bu kadar birikim yapamadılar. ETHZilla gibi örnekler şirket hisselerinin piyasa çöküşüyle değersizleşmesiyle ETH satmak zorunda bile kaldı. BitMine ise her hafta alımlara devam ediyor.

Mike’a dönecek olursak özellikle stablecoinler küresel finansın daha da güçlü yapıtaşlarına dönüşürken Ethereum’un bundan aslan payını alan ağ olacağını düşünüyor. Yani fiyat spekülasyonunun ötesinde küresel sermayeye entegrasyonla Ethereum bir sonraki aşamasına geçecek.

“Benim inancım, benimsenmenin büyük ölçüde bu neobank tipi oyuncular tarafından sağlanacağı yönünde.”

Yani kriptonun yatırımcılar tarafından evrilen kumar mantığının ötesinde tokenize edilmiş hisse senetleri ve erişilebilir bankacılık hizmetlerinin temelini oluşturduğu yeni bir dönem göreceğiz ve 2026 bunun temelinin güçlendirildiği yıl olacak.