Michael’in NEAR Coin Hedefi, Altcoin Boğası Analizi ve Beklentiler

Özet

  • Poppe NEAR Coin yükselişinin devamını bekliyor.
  • Poppe: 1,80-2,00 dolar arasındaki alanı kırarsa, 3 doların üzerine çıkacağını tahmin ediyorum
  • Bullet yakında altcoinlerin BTC.D gevşemesiyle yükseleceğini 2027-2028 döneminde altcoin boğasının tüm gücüyle hissedileceğini düşünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yılın ilk günleri altcoinler için nispeten iyi geçti ve birçok altcoin çift haneli kazançlar elde etti. PEPE Coin gibi örnekler fiyatını yarı yarıya artırdı ki bu 3 gün içinde oldu. Kriptonun sürprizlerle dolu doğası bazen de yatırımcıları böyle mutlu ediyor. Elbette geçen sene zararına satıp daha derin dipleri bekleyenleri değil. Peki 2021’in gözdelerinden NEAR Coin için hedef kaç dolar?

İçindekiler
1 NEAR Coin Hedefi
2 Altcoin Sezonu

NEAR Coin Hedefi

2021 yılının gözde altcoinlerinden olan NEAR Coin 2022 FTX çöküşüyle büyük bir talihsizlik yaşadı. FTX’in protokole güçlü desteği SOL Coin ve NEAR gibi altcoinlerin o dönemde cüzzamlı muamelesi görmesine neden olmuştu. Fiyat gerçek bir yıkım yaşasa da ayakta kalmayı başaran altcoin ATH seviyesine kolay kolay ulaşamayacak olsa da Poppe onun dipten toparlanacağını düşünüyor.

“NEAR harika görünüyor ve önemli bir direnç bölgesiyle karşı karşıya. Son zamanlarda 1,43 dolarlık düşük seviye dip noktası olarak belirlendiğinden, tekrar yukarı doğru kırıldı.

O zamandan beri %20’den fazla yükseldi ve 1,80-2,00 dolar arasındaki alanı kırarsa, 3 doların üzerine çıkacağını tahmin ediyorum.”

2026 ilk çeyrek boğaların ümitlendiği gibi yükselişle geçerse NEAR fiyatı da 4 dolara kolayca yaklaşabilir çünkü genel piyasa hissiyatındaki toparlanma gördüğümüz dönemde NEAR buna tepkisiz kalmamıştı. Zaten o tür dönemler likiditenin altcoinleri gezdiği sırayla çoğu popüler kripto paranın zirveler oluşturduğu günler oluyor.

Altcoin Sezonu

Eğer 2026 son çeyrekte çok fazla fake yükseliş görmeseydik bugünlerde yaşanan yükseliş daha iyi ivmelenebilirdi. Ancak yatırımcılar adeta budanarak her yükselişe hemen inanmamaları gerektiğini anladı. Gerçek şu ki likiditenin kriptoya dönmeye başladığı ortamda yükselişin ana şartı oluştuğu için inanmasanız da altcoin sezonu başlayacak.

CryptoBullet takma isimli analist BTC piyasa hakimiyetinin (BTC.D) bu yıl destek seviyesine gerileyeceğini ve altcoinlerin tümü için en azından rahatlama rallisi olacağını söylüyor. BTC.D %54’e gerilediğinde bile çoğu kripto para iyi kazançlar elde edebilir ancak hedef %45 bandı. Bullet’e göre tam da altcoin sezonunun fragmanını yaşayacağımız zaman dilimindeyiz. Devamında BTC.D artışı ve ardından çok daha büyük bir altcoin rallisi olacak.

Ve evet Bullet 2026 ayı sezonu fikrinin reddediyor hatta 2027-2028 dönemini altcoin sezonu olarak tanımlıyor.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
