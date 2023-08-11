Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı Bluntz, altcoin kralı Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin’de büyük patlama bekliyor. Analist ayrıca en büyük memecoin Dogecoin‘de (DOGE) de yüzde 20’yi bulan hatta aşan oranda yükseliş beklediğini açıkladı.

Analiste Göre Chainlink 3 Taraftada Patlamaya Hazır

Anonim kripto para analisti Bluntz, Ethereum tabanlı merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘in (LINK) ABD doları, Bitcoin (BTC) ve Ethereum paritelerinde yükseliş formasyonu oluşturduktan sonra yeni bir yerel zirveye ulaşabileceğini söyledi. Analist, LINK için yaptığı yükseliş yorumunda “Artık tüm paritelerde LINK üzerinde net bir kama/boğa bayrağı kırılması var. Şimdiye kadar çok iyi gidiyor. Her 3 parite de yeni bir yükseliş bekliyoruz.” dedi.

Analist, hafta başında yaptığı Chainlink analizinde, altcoin’in oluşmaya başlayan bir yükseliş formasyonunu ortasında umut verici görünmeye başlayan kripto paralardan biri olduğunu söylemişti. Chainlink bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,68 düşüşle 7,57 dolardan işlem görüyor. CoinMarketCap verileri LINK‘in ABD doları karşısında son 7 günde yüzde 6,49, son 30 günde ise yüzde 23 değer kazandığını gösteriyor.

Dogecoin’in En Az Yüzde 20 Oranında Yükselmesini Bekliyor

Chainlink’in ardında Dogecoin‘e bakan analist, önde gelen memecoin’in yükseliş işareti verdiğini söyledi. Bluntz’un paylaştığı DOGE’un fiyat grafiğine bakıldığında, önde gelen memecoin’in mevcut seviyelerden en az yüzde 20 oranında yükselmesini ve 0,09 dolar seviyesine ulaşacağını tahmin ettiği görülüyor.

Bluntz, Dogecoin için yaptığı yorumda “DOGE yine güzel görünüyor. Dört saatlik zaman dilimindeki kanalı kırdı ve bu kanalın destek trend çizgisine çevirdiği direnç trend çizgisinin üzerinde tutunmayı başardı. Bu yağı daha düşük zaman dilimlerinde tekrar yukarı doğru hareket için hazır olduğunu gösteriyor.” dedi.

Fiyat verileri DOGE‘un fiyatının yazım sırasında son 24 saatte yüzde 0,59 yükselişle 0,07574 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor. Dahası veriler memecoin’in son 7 günde yüzde 2,44, son 30 günde ise yüzde 16,65 yükseldiğini gösteriyor.