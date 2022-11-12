Reuters'a konuşan iki kaynağa göre, iflasını duyuran kripto para borsası FTX'ten en az 1 milyar dolar değerinde müşteri fonu kayboldu. Kaynaklar, kripto para borsasının kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

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Reuters’a konuşan iki kaynak, iflasını duyuran kripto para borsası FTX‘ten en az 1 milyar dolar değerinde müşteri fonunun yok edildiğini iddia etti. Ayrıca, borsanın kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’ın şirketin mali kayıtlarını değiştirebilmesini sağlayan bir “arka kapı” olarak tanımlanan bir uygulama yaptığı ve bunu kullandığının tespit edildiği öne sürüldü.

Alameda Research’e Olan Gizli Para Trafiği

Reuters’e konuşan iki kaynak, borsanın kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried‘ın FTX’ten 10 milyar dolarlık müşteri fonunu gizlice Bankman-Fried’ın ticaret şirketi Alameda Research‘e aktardığını söyledi. Bu toplamın büyük bir kısmının o zamandan beri ortadan kaybolduğu gelen bilgiler arasında. Bir kaynak kayıp miktarın yaklaşık 1.7 milyar dolar olduğunu belirtirken, diğeri 1 milyar ila 2 milyar dolar arasında olduğunu söylüyor.

FTX’in müşteri fonlarını düzenli bir şekilde Alameda’ya taşıdığı zaten ortaya çıkmıştı ancak kayıp fonlar ilk kez konuya yakın iki kaynakça doğrulanmış oldu. İki kaynağa göre şirketteki mali açık, Bankman-Fried’in geçtiğimiz Pazar günü diğer üst düzey yöneticilerle paylaştığı kayıtlarda ortaya çıktı. İki kaynak, kayıtların o andaki durum hakkında güncel bilgileri içerdiğini belirtti. Reuters, söz konusu iki kaynağın bu haftaya kadar FTX’te üst düzey görevler almış ve şirketin mali durumu hakkında üst düzey personel tarafından bilgilendirilmiş isimler olduğunun altını çiziyor.

Şu sıralar hack’lenmesiyle gündemde olan Bahamalar merkezli FTX, bu hafta başında müşterilerinin yoğun bir şekilde para çekmeye başlamasının ardından 11 Kasım’da iflasını duyurdu. Rakip borsa Binance ile yapılan bir kurtarma anlaşmasının suya düşmesinin ardından gelen iflas duyurusu kripto para piyasasının son yıllarda gördüğü en büyük çöküşle sonuçlandı.

İddialara Yanıt Verdi

Bankman-Fried, Reuters’e gönderdiği kısa mesajlarda 10 milyar dolarlık fon transferine ilişkin iddiaları reddederken, gizlice transfer yapmadığını, ayrıntıya girmeden “kafa karıştırıcı bir iç etiketlememiz vardı ve yanlış okuma yaptık” dedi. Öte yandan FTX’in kurucusu, kayıp fonlarla ilgili bir soruya basitçe “???” yanıtını verdi.

FTX’in sorunlarının merkezinde Alameda vardı ve çoğu FTX yöneticisinin bilmediği kayıplar söz konusuydu. Geçtiğimiz Pazar günü dev kripto borsası Binance’in CEO’su Changpeng Zhao‘nun (CZ), Binance‘in FTX’in ekosistem token’ı FTT’de en az 580 milyon dolar değerindeki varlıklarının tamamının satacağını açıklamasının ardından borsanın müşterilerin para çekmeye dönük talepleri arttı. CZ’nin bu açıklamasından önce, Alameda’nın 14.6 milyar dolarlık varlığının büyük bir kısmının FTT’de olduğu görülmüştü.

FTX’in mali durumu hakkında bilgi sahibi olan iki kişi, CZ’nin açıklamasından sonra Bankman-Fried’in Bahamalar’ın başkenti Nassau’da birkaç yöneticiyle bir toplantı düzenleyerek FTX’in mali açığını kapatmak için ne kadarlık bir finansmana ihtiyacı olduğunu hesapladığını söyledi. Bankman-Fried da Reuters’a yaptığı açıklamada toplantıyı doğruladı.

“Arka Kapı” Bırakmış

Her iki kaynak da Bankman-Fried’in şirketin düzenleyiciler ve yasal ekiplerin liderlerine FTX’in müşteri fonlarından yaklaşık 10 milyar doları FTX’ten Alameda’ya taşıdığını ortaya koyan birkaç elektronik belge gösterdiğini söyledi. Söz konusu elektronik belgeler, FTX’in Alameda’ya ne kadar miktarda borç verdiğini ve bu paranın ne için kullanıldığını gösteriyordu.

Kaynaklar, belgelerin bu fonların 1 milyar ila 2 milyar dolarlık kısmının Alameda’nın varlıkları arasında hesaba katılmadığını gösterdiğine dikkat çekti. Mali tablolar bu paranın nereye taşındığını göstermiyordu ve kaynaklar bu paraya ne olduğunu bilmediklerini ifade etti. FTX hukuk ve finans ekipleri daha sonra yaptıkları bir incelemede Bankman-Fried’in FTX’in yazılımında bir “arka kapı” bıraktığını, bu “arka kapı” olarak tanımlanan sistemi kullanarak şirketin mali kayıtlarını değiştirebildiğini tespit etti.

Bankman-Fried, tespit edilen “arka kapı” sayesinde dış denetçiler de dahil olmak üzere diğer kişileri uyarmadan şirketin mali kayıtlarını değiştirebilecek komutları çalıştırabiliyor, hesap kayıtları üzerinde dilediği değişiklikleri yapabiliyordu. Bu sistemin, 10 milyar dolarlık fonun Alameda’ya taşınmasının FTX’te dahili uyum veya muhasebe departmanında herhangi bir uyarının tetiklememesini sağladı. Bankman-Fried, Reuters’e gönderdiği kısa mesajda “arka kapı” bıraktığı yönündeki iddiaları yalanladı.

ABD Harekete Geçti

FTX soruşturması hakkında bilgi sahibi bir kaynak, 9 Kasım’da Reuters’e verdiği demeçte, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) FTX.com’un müşteri fonlarını kullanmasının yanı sıra kripto kredi faaliyetlerini de soruşturduğunu söyledi.

Kaynak, ayrıca ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) da FTX’e soruşturma açtığını söyledi.

Yaklaşık 17 Milyar Dolarlık Serveti 0’landı

FTX’in iflası Bankman-Fried için çarpıcı bir çöküşle sonuçlandı. 30 yaşındaki Bankman-Fried, 2019 yılında FTX’i kurmuş ve en büyük kripto para borsalarından biri haline gelmesini sağlayarak yaklaşık 17 milyar dolar olduğu tahmin edilen kişisel bir servet edinmişti. Ocak ayındaki değeri 32 milyar dolar olan FTX’in yatırımcıları arasında SoftBank ve BlackRock gibi dev şirketler de bulunuyordu.

FTX krizi kripto para dünyasında deprem etkisi yaratırken başta Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok altcoin’in fiyatı sert düştü.