Bugünlerde Alınacak En İyi 3 Altcoini Sherpa Açıkladı, Quinten “Büyük Gün” Geldi Diyor

Bitcoin (BTC) günlük kapanışa saatler kala 91 bin doları ihlal etmeye başladı ve Pazartesi günü hareketli geçecek. Tatilin sona ermesinin ardından ilk işgünü haftası başlıyor ve daha şimdiden kripto paralarda bunun etkilerini hissetmeye başladık. Sherpa bugünlerde 3 altcoinin diğerlerine göre daha iyi kazanç getireceğini düşünüyor. Peki bunlar hangileri?

LINK, TAO ve NEAR Coin

Altcoin Sherpa takma isimli analistin favori üçlüsü bunlar ve boğa piyasası koşulları oluşmaya başladığı için LINK, TAO ve NEAR Coin’in yatırımcısının memnun edeceğini düşünüyor. Kripto paralar genelinde %15-30 arasında artışlar var. Bazı meme coinler %50’den fazla arttı ancak bu üçlü geçen yıl aşırı satışlar yaşadığı için geri dönüşte de potansiyele sahip.

Bu üç altcoinin özelliği piyasa ortalamasına sadık biçimde kazanç getirmesi. Yani inanılmaz ölçüde pozitif ayrışmasalar da genel piyasa yükselişi devam ettikçe yatırımcıların yüzünü güldürecek türden altcoinler.

Kripto Paralarda Büyük Gün

Hem tatil sona eriyor hem de tarihsel olarak Ocak ayının ilk haftası hep önemli olmuştur. Quinten tam da bu konuya odaklanarak kripto para yatırımcılarına heyecan pompalıyor. Aralık ayının özellikle 15’inden itibaren ABD ve diğer piyasalar tatil havasına girer. Bu durum hacimlerde gerilemeye neden olurken piyasalarda durgunluğu tetikler. BTC fiyatının rahatsız edici biçimde dar aralığa saplanıp kalma sebeplerinin başında da bu geliyordu.

Fakat artık Pazartesi itibariyle bu sıkıcılık sona eriyor. Fon yöneticileri, yatırımcılar, kurumsal fonlar herkes bilgisayarının başına oturacak ve hacimler artacak. BTC fiyatının bu “canlanma” dönemine yükselişle başlaması motive edici ve kripto paralarda tekrar başlayacak hareketliliğin bullish olup olmayacağını zaman gösterecek.

Büyük güne ilerlerken bir güzel detaya daha değineyim. Mikybull takma isimli analist bugün BTC’nin dip yaptığını gösteren başka bir metriğe dikkat çekti. Yukarıdaki grafik bize korkunun zirve yaptığı günlerde BTC fiyatının da dip yaptığını söylüyor. Yani 5 Ocak itibariyle kripto paralardaki hareketliliğin boğalar lehine olma ihtimali azımsanacak gibi değil. Analist “büyük çaplı toparlanma yaklaşıyor” diyerek iddialı bir yorumda bulunsa da kriptonun her zaman sürprizlerle dolu olan doğasını unutmamalısınız.

