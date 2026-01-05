Kripto Para

Venezuela Haberleri Bitcoin ve Kripto Paraları Hareketlendirdi

Özet

  • Bitcoin kısa süreli de olsa 93.000 doların üzerine çıkarak yeni yıla güçlü bir giriş yaptı.
  • Küresel hisse senedi yükselişi ve Venezuela merkezli gelişmeler kripto paralarda fiyatlamayı doğrudan etkiledi.
  • Yatırımcılar şimdi makro veriler ve kritik direnç seviyelerine odaklanmış durumda.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin, yeni haftanın ilk gününün ilk saatlerinde Asya ve küresel piyasalardaki eş zamanlı yükselişle birlikte 93.000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yeni yılın ilk güçlü fiyat hamlelerinden birini yaptı. Aynı dönemde Ethereum ve büyük ölçekli altcoin‘lerde Bitcoin’deki de yükselişe eşlik ederken, kripto para piyasası yatırımcıların yeniden pozisyon aldığı bir döneme girdi. Analistler geleneksel piyasaların kapalı olduğu saatlerde jeopolitik gelişmelerin fiyatlanmasının büyük ölçüde kripto paralar üzerinden gerçekleştiğine dikkat çekiyor. Fiyat hareketleri hem kurumsal ilginin hem de küresel risk iştahının yeniden canlandığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Küresel Risk İştahı Kripto Paralardan Yana
2 Venezuela Gelişmesi Hareketi Getirdi

Küresel Risk İştahı Kripto Paralardan Yana

Bitcoin TSİ 04.00 dolaylarında yüzde 2’nin üzerinde yükselişle 93.204 dolara kadar çıktı. Aynı zaman diliminde Ethereum 3.194 dolara yükselirken XRP, BNB ve Solana gibi büyük kripto paralar da yüzde 2 ila 5 aralığında yükselişler kaydetti. Presto Research analisti Min Jung’a göre yükseliş yalnızca kripto paralara özgü değil. Asya hisse senedi piyasalarında Güney Kore Kospi ve Japonya Nikkei endekslerinin yüzde 2’nin üzerinde yükselmesiyle paralel ilerledi.

Jung, yeni yılın ilk haftasında yatırımcıların portföylerini yeniden şekillendirdiğini ve mevcut fiyat seviyelerinde Bitcoin’in cazip bir giriş noktası olarak görüldüğünü belirtti. Jeopolitik başlıkların küresel piyasalarda oynaklığı artırma potansiyeli taşıdığına işaret eden analist, kripto paraların bu süreçte hızla fiyatlama yapan bir araç olarak öne çıktığını vurguluyor.

LVRG Research Direktörü Nick Ruck ise iş dünyasının yeni yıl tatilinin ardından yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte yatırımcı ilgisinin canlandığını, konsolidasyon sürecindeki piyasada kurumsal birikimin devam ettiğini söyledi. Ruck’a göre 95.000 dolar seviyesi kısa vadede Bitcoin için teknik açıdan kritik bir eşik.

Venezuela Gelişmesi Hareketi Getirdi

Piyasalardaki hareketliliğin arka planında Venezuela merkezli gelişmeler de yer alıyor. CoinEx Research Baş Analisti Jeff Ko, ABD’nin Venezuela’daki operasyonlarının özellikle ülkenin enerji sektörü üzerinden küresel dengeleri etkileyebileceği beklentisini güçlendirdiğini ifade etti. Bilindiği üzere göre Venezuela’nın devrik lideri Nicolás Maduro ve eşi, Caracas’ta düzenlenen ABD askeri operasyonunun ardından New York’a getirildi.

Söz konusu gelişme sonrası ABD tipi ham petrol ve Brent petrol fiyatlarında sınırlı düşüşler görüldü. Al Jazeera’nın haberine göre Orta Doğu merkezli risklerin de yeniden gündeme taşındığını ortaya koyuyor. Ko’ya göre geleneksel piyasalar kapalıyken kripto paralar haber akışını absorbe eden başlıca likidite alanı haline geldi ve fiyat yükselişi riskli varlıklara yönelik olumlu algının bir yansıması oldu.

Hızlı yükseliş kısa sürede önemli bir tasfiye dalgasını da beraberinde getirdi. Coinglass verilerine göre son dört saatte yaklaşık 141 milyon dolarlık pozisyon kapatıldı ve bunun büyük bölümü short yönlü işlemlerden oluştu. Kronos Research CIO’su Vincent Liu, yatırımcıların ayrıca Fed toplantı tutanakları ve yaklaşan ABD işsizlik başvuruları verilerini yakından izlediğini belirterek makro görünümün fiyatların kalıcılığında belirleyici olacağını söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

