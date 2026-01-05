Kripto Para

Denetim Devi Direksiyonu Kripto Paralara Kırdı: Hedefte Bu Altcoin’ler Var

Özet

  • PwC, ABD’de netleşen kripto para düzenlemeleri sonrası kripto paralara dönük faaliyetlerini genişletiyor.
  • Stablecoin mevzuatı ve GENIUS Yasası kurumsal benimsemeyi hızlandıran ana unsurlar arasında görülüyor.
  • Şirket denetim ve danışmanlık hizmetlerinde kripto paralara odaklanmayı stratejik öncelik haline getirdi.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

ABD’de kripto paralara yönelik düzenleyici çerçevenin netleşmeye başlaması küresel denetim ve danışmanlık devlerinden PricewaterhouseCoopers (PwC) için yeni bir stratejik dönemin kapısını araladı. Financial Times’ın haberine göre şirket, özellikle stablecoin’ler ve tokenizasyon alanında kurumsal talebin hızla artmasını dikkate alarak kripto para müşterileriyle ilişkisini derinleştirmeye hazırlanıyor. PwC yönetimi son dönemde ABD’de şekillenen yasal ortamın büyük ölçekli kurumlar için daha öngörülebilir hale geldiğini ve kripto paraların artık marjinal bir alan olmaktan çıktığını vurguladı. Bu çerçevede şirket hem denetim hem de danışmanlık hizmetlerinde kripto para odaklı faaliyetleri öncelikli alanlardan biri olarak konumlandırıyor.

İçindekiler
1 ABD’de Değişen Düzenleyici Ortam PwC’nin Stratejisini Yeniden Şekillendirdi
2 Stablecoin’ler, Tokenizasyon ve Ödeme Altyapıları Ön Planda

ABD’de Değişen Düzenleyici Ortam PwC’nin Stratejisini Yeniden Şekillendirdi

PwC’nin ABD kıdemli ortağı ve CEO’su Paul Griggs, Financial Times’a yaptığı açıklamada stablecoin mevzuatının kurumsal aktörler açısından güven unsurunu güçlendirdiğini belirtti. Griggs’e göre Kongre’den geçen GENIUS Yasası ödeme sistemleri ve dijital dolar benzeri ürünler için daha net bir zemin oluşturdu. Bu gelişme PwC’nin kripto para ekosistemine daha yoğun şekilde dahil olma kararında belirleyici rol oynadı.

Şirket yönetimi geçmişte sektöre mesafeli durulmasının temel nedeninin belirsiz düzenlemeler ve sert yaptırımlar olduğunu hatırlattı. Özellikle yüksek profilli soruşturmalar ve yaptırımlar denetim şirketlerinin risk değerlendirmesini zorlaştırmıştı. Yeni dönemde ise stablecoin’lere yönelik açık kurallar ölçeklenebilir uyum süreçlerinin kurulmasını mümkün kılıyor ve PwC’nin kurumsal müşterilere sunduğu hizmetleri genişletmesine imkan tanıyor.

Stablecoin’ler, Tokenizasyon ve Ödeme Altyapıları Ön Planda

PwC’nin kripto para piyasasındaki yaklaşımı yalnızca denetimle sınırlı değil. Şirket danışmanlık tarafında da stablecoin’lerin ödeme sistemlerinde nasıl verimlilik sağlayabileceğine odaklanmış durumda. Bu doğrultuda bankalar ve finansal teknoloji şirketleri, programlanabilir uzlaşma modelleri ve sınır ötesi transferlerde hız kazanmak için kripto para tabanlı çözümler test ediliyor. PwC bu dönüşüm sürecinde kurumlara yol haritası sunmayı hedefliyor.

Sektördeki iyimserliğin arka planında siyasi ve düzenleyici atmosferdeki değişim yer alıyor. Donald Trump’ın yeniden seçilmesi sonrasında ABD’li düzenleyicilerin kripto paralara daha yapıcı bir dil kullanmaya başlaması stablecoin’ler ve tokenizasyon projeleri için beklentileri güçlendirdi. PwC ortaya çıkan yeni tabloyu yalnızca geçici bir trend olarak değil, finansal altyapının dönüşümünde kalıcı bir adım olarak değerlendiriyor ve bu nedenle kripto para ekosisteminde aktif rol üstlenmeye hazırlanıyor.

