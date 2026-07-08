XRPL üzerinde x402 protokolüyle çalışan yapay zeka işlemleri 1 milyon eşiğini aştı

XRP Ledger üzerinde yalnızca yapay zeka sistemleri tarafından yürütülen ticari işlem sayısı 1 milyonu geçti. Güncel zincir üstü veriler, x402 protokolü üzerinden gerçekleşen bu hareketliliğin artık deneysel denemelerin ötesine taşındığını ortaya koydu. Eşik, t54 ile XRP Ledger Foundation ortaklığında geliştirilen XRPL AI Hub platformunun devreye alınmasıyla birlikte netleşti.

İşlem hacminin büyük bölümü üç altyapı oyuncusunda toplandı

Kayıtlara göre sistemde 121 aktif satıcı bulunuyor. Buna karşın 1 milyonu aşan işlem hacminin yüzde 77’den fazlası üç büyük altyapı sağlayıcısında yoğunlaştı. Heurist Mesh 404.091 işlemle ilk sırada yer alırken, LucyOS 367.733 işleme ulaştı. AskSurf ise 23.076 işlem kaydetti.

Heurist Mesh, yapay zeka ajanlarının model çıkarımı için birbirlerinden dakikalık bazda GPU gücü kiralayabildiği merkeziyetsiz bir hesaplama ağı olarak öne çıkıyor. LucyOS, bağımsız botların hizmet alışverişi yaptığı ve görev koordinasyonu kurduğu yapay zeka odaklı bir işletim sistemi olarak konumlanıyor. AskSurf ise yapılandırılmış veriyi gerçek zamanlı satın alan akıllı arama hizmeti sunuyor. XRP Ledger Foundation, XRP Ledger ağının gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.

Platform İşlem sayısı Temel kullanım alanı Heurist Mesh 404.091 GPU gücü kiralama LucyOS 367.733 Botlar arası hizmet ve görev koordinasyonu AskSurf 23.076 Gerçek zamanlı yapılandırılmış veri alımı

Geriye kalan trafik, onlarca cüzdana yayılan daha uzun bir dağılım gösterdi. Adres başına yaklaşık 2.400 işlem düşmesi, standart otonom yapay zeka ajanlarının artık daha düzenli ve seri biçimde devreye alındığına işaret ediyor.

XRPL mimarisinin öne çıkan yönleri

t54 tarafından geliştirilen x402 entegrasyonu, ödeme ve mutabakat zincirindeki insan müdahalesini ortadan kaldırdı. Böylece yazılımlar, banka kartı gibi geleneksel araçlara ihtiyaç duymadan bakiyeleri doğrudan yönetebiliyor.

Mini sözlük: x402, yazılımların ve yapay zeka ajanlarının internet üzerinde doğrudan ödeme yaparak servis kullanmasını hedefleyen bir protokol yapısıdır. Bu modelde makineler, aracı ödeme katmanlarına gerek duymadan birbirleriyle işlem kurabilir.

XRPL Foundation üyesi Vet, XRP Ledger mimarisinin otonom yapay zeka ekonomisinin ihtiyaçlarını güçlü biçimde karşıladığını söyledi. Vet’e göre diğer bazı blokzincirlerde yoğunluk anlarında işlem maliyetleri öngörülemez şekilde artarken, XRPL sabit ve çok düşük ücret yapısı sunuyor. Bu da geliştiricilere yapay zeka operasyonlarının maliyetini daha net hesaplama imkanı veriyor.

Ağ, hızlı mutabakat yapısı, XRP’nin küresel likiditesi ve varlıkların günün her saatinde otomatik dönüştürülmesini sağlayan yerleşik merkeziyetsiz borsa altyapısıyla da dikkat çekiyor. Bu unsurların birlikte, XRP ve Ripple USD’nin işlevselliğine dair değerlendirmeleri yeniden şekillendirebileceği görülüyor.

1 milyon işlem eşiği nasıl yorumlandı

Vet, XRP Ledger mimarisinin otonom ajan ekonomisinin gereksinimlerini karşıladığını, özellikle sabit ve düşük işlem ücretlerinin geliştiricilere maliyetleri önceden hesaplama olanağı sunduğunu vurguluyor.

t54 kurucu ortağı Chandler Feng, bu eşiği değerlendirirken gelişimin uzun süre yavaş ilerlediğini, ardından bir anda hızlandığını belirtiyor.

1 milyon işlem eşiği, yapay zeka ile kripto altyapısının kesişiminde kullanım alanının daha somut hale geldiğini gösteren önemli bir veri olarak öne çıkıyor. Özellikle ticari işlemlerin doğrudan yazılımlar arasında gerçekleşmesi, XRP Ledger üzerindeki altyapının yeni nesil makine ekonomisinde daha görünür bir rol üstlenebileceğine işaret ediyor.