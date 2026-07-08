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UNISWAP (UNI)

Uniswap, DAI, USDS ve USDC işlemlerini Sky entegrasyonuyla 1:1 paritede yönlendirmeye başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Uniswap, DAI, USDS ve USDC işlemlerini Sky entegrasyonuyla 1:1 paritede yönlendirmeye başladı.
  • 📌 Bu adım, $UNI ekosisteminde stabilcoin işlemlerinde kayma oranını ve fiyat etkisini azaltmayı hedefliyor.
  • ⚙️ Güncelleme, yeni akıllı sözleşme olmadan UniswapX ve yönlendirici mantığındaki değişikliklerle uygulandı.
  • 🔍 Sky tarafında ise DAI ve USDS kullanımının DEX akışında daha fazla yer bulması amaçlanıyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Uniswap, DAI, USDS ve USDC içeren işlemlerde yönlendirme altyapısını Sky’ın LitePeg istikrar modülüne bağladı. Bu değişiklikle birlikte platform, söz konusu üç stabilcoin arasında yapılan işlemleri 1:1 parite üzerinden gerçekleştirebilecek. Böylece işlemlerde kayma oranının azalması ve dış piyasa yapıcılara duyulan ihtiyacın düşmesi amaçlanıyor.

İçindekiler
1 Yeni yönlendirme altyapısı devreye alındı
2 Stabilcoin işlemlerinde fiyat etkisinin azaltılması hedefleniyor
3 Sky ve daha geniş DeFi ekosistemi için etkileri izlenecek

Yeni yönlendirme altyapısı devreye alındı

LitePeg, DAI, USDS ve USDC arasındaki geçişlerde işlemin otomatik olarak parite seviyesinde tamamlanmasını sağlayan bir mekanizma olarak kullanılıyor. Sistem, bu üç stabilcoinin yer aldığı işlem adımlarında fiyat etkisini en aza indirirken daha derin bir likiditeye erişim sunuyor. Uniswap böylece Sky rezervlerindeki milyonlarca dolarlık kaynağı doğrudan kullanabilir hale geldi.

Mini sözlük: LitePeg, belirli stabilcoin çiftlerinde işlemi sabit kurdan tamamlamayı hedefleyen bir likidite ve dengeleme mekanizmasıdır. Sky ise daha önce Maker adıyla bilinen yapının yeni markası olarak DAI ve USDS ihracını sürdürüyor.

Değişiklikte Uniswap Labs, Uniswap DAO ve Sky yer aldı. Uygulama kapsamında yeni bir akıllı sözleşme dağıtılmadı. Güncelleme, esas olarak UniswapX ile yönlendirici katmanındaki işlem mantığında yapılan düzenlemelerle hayata geçirildi.

Uniswap, LitePeg üzerinden yönlendirme yapmaya başladı; bu sayede DAI, USDS veya USDC içeren her işlem adımı parite seviyesinde tamamlanabilecek.

Stabilcoin işlemlerinde fiyat etkisinin azaltılması hedefleniyor

DeFi işlem hacminin büyük bölümü stabilcoin bacaklarından oluşuyor. Bu işlemlerin referans seviyede, yani paritede tamamlanması; yatırımcıların fiyat etkisine daha az maruz kalmasına ve MEV riskinin düşmesine katkı sağlayabilir. Geliştiriciler açısından bu adım, Ethereum ve ikinci katman ağlarında stabilcoin likiditesinin daha standart hale gelmesi bakımından önem taşıyor.

Sky’ın Peg Stability Module altyapısının yüz milyonlarca dolarlık derinlik sunduğu ve bunun işlem maliyetlerini sınırlayabildiği belirtildi. Bu yapı, özellikle toplayıcı platformlar ve kurumsal kullanıcılar açısından daha verimli işlem yolları oluşturabilir.

Sky’ın Peg Stability Module yapısı, DAI, USDS ve USDC geçişlerinde yüksek derinlik sağlayarak işlemlerin kayda değer bir fiyat etkisi olmadan tamamlanmasına imkan tanıyor.

Sky ve daha geniş DeFi ekosistemi için etkileri izlenecek

Sky açısından bu entegrasyon, USDS ve DAI kullanımını yalnızca borç verme faaliyetleriyle sınırlı tutmayıp merkeziyetsiz borsa akışına da dahil etme anlamı taşıyor. Bu tercih, bazı protokollerin stabilcoin likiditesini dış kaynaklara bırakmak yerine kendi yapıları içinde tutmaya yöneldiğini de gösteriyor.

Sektörde bundan sonra benzer modellerin diğer merkeziyetsiz borsalara yayılıp yayılmayacağı izlenecek. Ayrıca varlık desteğinin genişletilmesi, zincirler arası yönlendirme ihtimali ve düzenleyici kurumların bu tür istikrar modüllerine nasıl yaklaşacağı da önümüzdeki dönemin başlıca başlıkları arasında yer alıyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK’ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye’nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK’te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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