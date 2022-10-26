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Bloomberg’ın kıdemli bir kripto para analisti, küresel piyasalar çalkantılıyken Ethereum (ETH) ve Bitcoin’in (BTC) borsadan daha iyi performans gösterebileceğini ileri sürdü.

“Ethereum ve Bitcoin Önderliği”

Bloomberg emtia stratejisti Mike McGlone Twitter üzerinden 53.900 takipçisine Ethereum’un olumsuz piyasa koşulları altında güçlü bir temel oluşturduğunu ve mevcut konumda daha fazla fiyat artışı için sağlam bir şansı olduğunu belirtti. McGlone, genellikle risk varlıklarıyla ilişkili olan USD likiditesindeki kısıtlamaya rağmen yatay bir hareket sürdüren ETH’nin fiyatını gösteren bir tablo paylaşarak açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ethereum ve Bitcoin’in, hisse senetlerinden daha ön plana çıkması ne durdurabilir? Ethereum’un küresel enerji krizinin ortasında Proof-of-Stake’e başarılı geçişi, finans ve paranın dijitalleşmesinin merkez üssündeki baskın konumu, kalıcı fiyat artışı için iyi bir temel olabilir.

McGlone ayrıca Ethereum’un gelecekte daha iyi performans gösterebileceğini ve Bitcoin’e göre iyi bir avantajı olabileceğini ileri sürdü. Analist, piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para birimi olan Ethereum’un azalan arzının Bitcoin’i geride bıraktığını ve yükseliş açısından yardımcı olabilecek daha iyi bir tokenomik yapıya sahip olabileceğini belirtti. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ethereum’un Bitcoin’e kıyasla arzı daha hızlı düşüyor. Ethereum, yaygın kabul görme ve artan talep karşısında tanımlanabilir. Ayrıca azalan arz açısından Bitcoin’i geride bırakmış olabilir.

Piyasalarda Durgunluk

Daha geniş makroekonomik veriler ele alındığında McGlone, mevcut konumda merkez bankalarının ani parasal sıkılaştırmasının tetiklediği 1929 tarzı bir durgunluk olabileceğini tahmin ediyor. Analist son olarak şunları vurguladı: