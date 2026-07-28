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BITCOIN (BTC)

Anthropic modeli, kuantum sonrası şifreleme için yeni riskleri gündeme taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Anthropic’in modeli, zayıflatılmış şifreleme sistemlerine karşı yeni saldırılar geliştirdi.
  • 🧠 Araştırmacılar, bu sonucun yapay zekanın özgün kriptografi çalışmaları üretebildiğini gösterdiğini söylüyor.
  • ₿ Bitcoin’de kullanılan ECDSA izlenirken, $BTC için kuantum sonrası imza seçenekleri değerlendiriliyor.
  • 🔍 Uzmanlar, mevcut internet şifrelemesi ve Bitcoin için acil bir tehdit görmüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Anthropic’in geliştirdiği bir yapay zeka modelinin, zayıflatılmış bazı şifreleme yöntemlerine karşı yeni saldırı teknikleri bulduğu yönündeki açıklamalar, Bitcoin’in kuantum sonrası güvenlik hazırlıklarıyla ilgili tartışmaları yeniden hızlandırdı. Gündemdeki soru, yapay zekanın, kuantum bilgisayarlar bugünkü imza sistemlerini kırmadan önce daha gelişmiş kriptanaliz yöntemleri üretip üretemeyeceği oldu.

İçindekiler
1 Bitcoin’in kullandığı imza sistemi izleniyor
2 Anthropic’in bulguları neyi gösteriyor
3 Mevcut sistemler için acil tehdit görülmüyor

Bitcoin’in kullandığı imza sistemi izleniyor

Bitcoin ağı, işlemleri onaylamak için ECDSA imza sistemine dayanıyor. Kriptografi alanındaki uzmanlar uzun süredir yeterince güçlü kuantum bilgisayarların bir gün bu yapıyı aşabileceği uyarısında bulunuyor. Bu nedenle geliştiriciler, kuantum sonrası imza şemalarına geçiş için farklı seçenekler üzerinde çalışıyor.

Öne çıkan adaylar arasında kafes tabanlı kriptografi yer alıyor. Coin Center İcra Direktörü Peter Van Valkenburgh, bu tartışmayı esprili bir dille değerlendirirken, Bitcoin’in kuantum dayanıklı yeni bir imza şemasına geçmesinden sonra gelişmiş büyük dil modellerinin bu matematiksel temeli kuantum bilgisayarlardan önce zorlamasının “en ilginç senaryolardan biri” olabileceğini söyledi.

Peter Van Valkenburgh, Bitcoin’in kuantum dayanıklı bir imza sistemine geçmesinin ardından gelişmiş yapay zeka modellerinin bu yapının dayandığı matematiği kuantum bilgisayarlardan önce hedef almasının ironik bir ihtimal olduğuna dikkat çekti.

Anthropic’in bulguları neyi gösteriyor

Anthropic, Claude Mythos Preview modelinin, dünyada en yaygın kullanılan şifreleme standartlarından biri olan AES’in zayıflatılmış sürümlerine karşı daha önce bilinmeyen saldırılar geliştirdiğini açıkladı. Şirkete göre bu yöntem, zayıflatılmış algoritmanın kırılmasını 200 ila 1.000 kat hızlandırdı.

Anthropic ayrıca modelin, kuantum sonrası imza şemaları arasında anılan HAWK için de geliştirilmiş bir saldırı tekniği ürettiğini bildirdi. Araştırmacılar, bu sonuçların sınır yapay zeka modellerinin artık özgün kriptografi araştırmaları ortaya koyabilecek seviyeye yaklaştığını gösterdiğini belirtiyor.

Mini sözlük: ECDSA, dijital imza üretmek için kullanılan bir kriptografik yöntemdir ve Bitcoin işlemlerinin yetkilendirilmesinde temel rol oynar. HAWK ise kuantum sonrası döneme uygun imza sistemleri arasında araştırılan, daha az bilinen deneysel şemalardan biridir.

Anthropic, modern AES uygulamalarının güvende kaldığını, bulunan saldırıların ise özellikle araştırma amacıyla zayıflatılmış sistemleri hedef aldığını vurguladı.

Mevcut sistemler için acil tehdit görülmüyor

Araştırmacılar, ortaya çıkan bulgulara rağmen ne Bitcoin’in ne de bugün kullanılan internet şifreleme altyapısının yakın vadede doğrudan risk altında olmadığını vurguluyor. İncelenen saldırılar, gerçek dünyada kullanılan üretim düzeyindeki sistemlere değil, özellikle araştırma için zayıflatılmış sürümlere yöneldi.

Buna karşın, yapay zeka sistemlerinin matematiksel keşif hızını artırmaya devam etmesi halinde Bitcoin ve diğer blokzincir ağlarının güvenlik değerlendirmelerinde yalnızca kuantum bilgisayarları değil, yapay zeka destekli kriptanaliz olasılığını da hesaba katması gerekebilir. Bu durum, kuantum sonrası geçiş planlarının kapsamını daha da genişletebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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