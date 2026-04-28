Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana ağı için kuantum dirençli Falcon çözümü test edildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Solana doğrulayıcıları Falcon ile kuantum çağında güvenliği test ediyor.
  • 🔐 Yeni Falcon imzası, yüksek işlem hacmini bozmadan koruma sağlama hedefinde.
  • ⏳ Google’a göre kuantum tehditi beklenenden erken kapıya dayanabilir; uzmanlar ise temkinli.
  • ⚡ En kritik nokta: $SOL ağı, Falcon sayesinde gelecekteki risklere karşı şimdiden pozisyon alıyor.
COINTURK
COINTURK

Solana ekosisteminde kullanılan iki önemli doğrulayıcı istemcisi, gelecekte ortaya çıkabilecek kuantum bilgisayar tehditlerine karşı hazırlık amacıyla yeni nesil bir imza çözümünü test etmeye başladı. Bu yeni çözüm, Falcon adıyla biliniyor ve blokzincir üzerinde yüksek iş hacmini mümkün kılacak şekilde geliştirildi.

İçindekiler
1 Falcon imza çözümünün özellikleri
2 Solana ağı kuantuma hazırlanıyor
3 Kuantum güvenliği yarışında Solana

Falcon imza çözümünün özellikleri

Firedancer ve Anza geliştirici ekipleri, Falcon’un son derece küçük boyutlu imzasıyla dikkat çektiğini ve bu özelliğin Solana ağındaki yüksek işlem kapasitesinin korunmasına yardımcı olacağını belirtti. Kuantum bilgisayarların kriptografik güvenliği tehdit etme ihtimali kripto dünyasında uzun süredir endişe yaratırken, özellikle özel anahtarların ve cüzdanların güvenliği gündeme geliyor. Sektör, teknoloji geliştikçe nasıl önlem alınacağına dair tartışmalar yürütmeye devam ediyor.

Kuantum saldırılarına karşı savunma sağlayan çözümlerin ağa yük bindirmemesi de önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Jump Crypto’nun verdiği bilgilere göre, Falcon-512 seçeneği şu an ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından kabul edilen çözümler arasında en küçük imza boyutuna sahip.

Solana ağı kuantuma hazırlanıyor

Geliştirici ekipler, Falcon imza doğrulamasının “uygulaması karmaşık olmayan” bir yöntem olduğunu ve imza üretme işlemlerinin ağ dışında yapılabildiğini aktardı. Bu yaklaşım, performans kaybı yaşamadan güvenliği artırmayı amaçlıyor. Anza ve Firedancer, kendi ekipleriyle bağımsız olarak kuantum güvenlik çözümlerini araştırdıklarını, Falcon konusunda ise kuantuma hazır olmanın zorunlu olduğu görüşünde birleşip geliştirme kararı aldıklarını açıkladı.

Her iki doğrulayıcı istemcisi de Falcon’un deneme sürümünü GitHub üzerinde paylaşmış durumda. Anza’nın GitHub hesabındaki verilere göre ekip, Falcon üzerinde en az Ocak 2026’dan beri çalışmalar yürütüyor.

Kuantum güvenliği yarışında Solana

Falcon, Solana ekosisteminde geliştirilen ilk kuantum güvenlik çözümü değil. Ocak 2025’te Blueshift’in Winternitz Vault isimli uygulaması da Solana’ya kuantum koruması sunmaya başlamıştı. Ancak bu çözüm, kullanıcıların isteğine bağlı olarak eklenen bir tür eklenti olup protokol seviyesinde zorunlu bir yükseltme niteliği taşımıyor.

Tüm bu gelişmeler, kuantum bilgisayarların beklenenden daha kısa sürede gündeme gelebileceğine dair artan uyarıların gölgesinde yaşanıyor. Son olarak Google ve California Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, işlevsel kuantum bilgisayarların sanılandan daha az işlem gücüyle bile mevcut kriptografi protokollerini kırabileceği yönünde açıklamalar yaptı.

Google’ın açıklamasında, kuantum bilgisayarların Bitcoin’in kriptografisini 10 dakika gibi kısa bir sürede aşarak potansiyel olarak saldırı düzenleyebileceği öne sürüldü.

Ancak sektörden bazı uzmanlar, bu tehlikenin hâlâ uzak olduğunu savunuyor. Blockstream CEO’su Adam Back, günümüzdeki kuantum bilgisayarların hâlâ laboratuvar ölçekli deneyler seviyesinde olduğunu ve gerçek bir tehdidin ortaya çıkmasının on yıllar süreceğini ifade etti.

Bu tartışmalar sürerken Solana, ağını olası riskler karşısında daha dayanıklı bir hale getirme yönünde adım atan ilk blokzincir projelerinden biri olmaya devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Bitcoin 79.000 dolar direncini aşamadı fiyatlar geriledi
Bir Sonraki Yazı Dogecoin kritik 0,10 dolar eşiğine yaklaştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dogecoin kritik 0,10 dolar eşiğine yaklaştı
DOGECOIN (DOGE)
Bitcoin 79.000 dolar direncini aşamadı fiyatlar geriledi
Kripto Para
Block’un Bitcoin rezervi için onchain doğrulama başladı
BITCOIN (BTC)
Japonya Merkez Bankası faiz kararında bölündü, faiz artışı ihtimali arttı
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Ethereum 2.300 dolar direncinde sıkışma yaşıyor
Ethereum (ETH)
Lost your password?