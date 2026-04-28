Solana ağı için kuantum dirençli Falcon çözümü test edildi

Solana ekosisteminde kullanılan iki önemli doğrulayıcı istemcisi, gelecekte ortaya çıkabilecek kuantum bilgisayar tehditlerine karşı hazırlık amacıyla yeni nesil bir imza çözümünü test etmeye başladı. Bu yeni çözüm, Falcon adıyla biliniyor ve blokzincir üzerinde yüksek iş hacmini mümkün kılacak şekilde geliştirildi.

Falcon imza çözümünün özellikleri

Firedancer ve Anza geliştirici ekipleri, Falcon’un son derece küçük boyutlu imzasıyla dikkat çektiğini ve bu özelliğin Solana ağındaki yüksek işlem kapasitesinin korunmasına yardımcı olacağını belirtti. Kuantum bilgisayarların kriptografik güvenliği tehdit etme ihtimali kripto dünyasında uzun süredir endişe yaratırken, özellikle özel anahtarların ve cüzdanların güvenliği gündeme geliyor. Sektör, teknoloji geliştikçe nasıl önlem alınacağına dair tartışmalar yürütmeye devam ediyor.

Kuantum saldırılarına karşı savunma sağlayan çözümlerin ağa yük bindirmemesi de önemli bir konu olarak öne çıkıyor. Jump Crypto’nun verdiği bilgilere göre, Falcon-512 seçeneği şu an ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından kabul edilen çözümler arasında en küçük imza boyutuna sahip.

Solana ağı kuantuma hazırlanıyor

Geliştirici ekipler, Falcon imza doğrulamasının “uygulaması karmaşık olmayan” bir yöntem olduğunu ve imza üretme işlemlerinin ağ dışında yapılabildiğini aktardı. Bu yaklaşım, performans kaybı yaşamadan güvenliği artırmayı amaçlıyor. Anza ve Firedancer, kendi ekipleriyle bağımsız olarak kuantum güvenlik çözümlerini araştırdıklarını, Falcon konusunda ise kuantuma hazır olmanın zorunlu olduğu görüşünde birleşip geliştirme kararı aldıklarını açıkladı.

Her iki doğrulayıcı istemcisi de Falcon’un deneme sürümünü GitHub üzerinde paylaşmış durumda. Anza’nın GitHub hesabındaki verilere göre ekip, Falcon üzerinde en az Ocak 2026’dan beri çalışmalar yürütüyor.

Kuantum güvenliği yarışında Solana

Falcon, Solana ekosisteminde geliştirilen ilk kuantum güvenlik çözümü değil. Ocak 2025’te Blueshift’in Winternitz Vault isimli uygulaması da Solana’ya kuantum koruması sunmaya başlamıştı. Ancak bu çözüm, kullanıcıların isteğine bağlı olarak eklenen bir tür eklenti olup protokol seviyesinde zorunlu bir yükseltme niteliği taşımıyor.

Tüm bu gelişmeler, kuantum bilgisayarların beklenenden daha kısa sürede gündeme gelebileceğine dair artan uyarıların gölgesinde yaşanıyor. Son olarak Google ve California Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, işlevsel kuantum bilgisayarların sanılandan daha az işlem gücüyle bile mevcut kriptografi protokollerini kırabileceği yönünde açıklamalar yaptı.

Google’ın açıklamasında, kuantum bilgisayarların Bitcoin’in kriptografisini 10 dakika gibi kısa bir sürede aşarak potansiyel olarak saldırı düzenleyebileceği öne sürüldü.

Ancak sektörden bazı uzmanlar, bu tehlikenin hâlâ uzak olduğunu savunuyor. Blockstream CEO’su Adam Back, günümüzdeki kuantum bilgisayarların hâlâ laboratuvar ölçekli deneyler seviyesinde olduğunu ve gerçek bir tehdidin ortaya çıkmasının on yıllar süreceğini ifade etti.

Bu tartışmalar sürerken Solana, ağını olası riskler karşısında daha dayanıklı bir hale getirme yönünde adım atan ilk blokzincir projelerinden biri olmaya devam ediyor.